Mướp là một loại quả dân dã, quen thuộc trong bữa cơm Việt, không chỉ dễ ăn mà còn giàu giá trị dinh dưỡng. Bên trong mướp chứa nhiều vitamin nhóm B và vitamin C, giúp dưỡng ẩm, làm sáng da và duy trì độ đàn hồi tự nhiên.

Các nghiên cứu cho thấy, việc thường xuyên bổ sung mướp trong thực đơn có thể hỗ trợ làm mờ sắc tố da, giúp làn da mịn màng, tươi trẻ vì thế, mướp còn được ví như “thần dược của nhan sắc”.

Không chỉ có lợi cho làn da, loại quả này còn được biết đến với tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể - lý do khiến nó luôn có mặt trong mâm cơm mùa hè của nhiều gia đình Việt.

Từ nguyên liệu giản dị này, người nội trợ có thể biến tấu thành vô vàn món ngon: mướp xào giá đỗ, xào lòng gà, mướp xào trứng hay nấu canh với thịt băm, đậu phụ... Mỗi món lại mang một hương vị riêng, vừa thanh đạm vừa đậm đà, tùy vào khẩu vị và sở thích của từng người.

Dưới đây là cách nấu canh mướp, đậu phụ trứng vừa ngon lại lạ miệng, các bạn hãy thử nhé!

Nguyên liệu làm Canh mướp đậu phụ trứng

- Mướp hương: 1 quả.

- Trứng gà: 2 quả.

- Đậu phụ: 1 miếng.

- Gừng: 1 lát.

- Hành lá: 1 nhánh.

- Muối, dầu ăn - vừa đủ.

Cách làm canh mướp đậu phụ trứng

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu

Đậu phụ cắt miếng nhỏ, ngâm trong nước muối loãng vài phút.

Mướp gọt vỏ, cạo sạch phần xơ, cắt khoanh chéo vừa ăn.

Gừng thái sợi, hành lá cắt nhỏ.

Đập trứng ra bát, đánh tan.

Bước 2: Nấu canh

Đun sôi 3 bát nước trong nồi, cho gừng vào nấu sôi.

Thêm đậu phụ và mướp vào, nấu sôi lại.

Khi nước sôi mạnh, đổ từ từ trứng vào, khuấy nhẹ.

Nêm muối, thêm chút dầu ăn, rắc hành lá lên là hoàn thành.