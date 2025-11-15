Loại quả rẻ tiền, nhiều chất xơ, là kho dinh dưỡng, còn giúp giảm cân, nấu món này ăn vào mùa lạnh cực ngon

Cà tím không chỉ là loại quả quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt mà còn là ‘kho dinh dưỡng’ tốt cho sức khỏe.

Loại quả này giàu chất chống oxy hóa, ít carbohydrate và nhiều chất xơ.

Loại quả này còn giúp hỗ trợ tim mạch, cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính khi ăn thường xuyên.

Không chỉ mang hương vị đặc trưng và dễ chế biến, cà tím còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều hợp chất có lợi như anthocyanin và axit chlorogenic - những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.



Loại quả này còn giúp hỗ trợ tim mạch, cải thiện tiêu hóa

Duy trì thói quen ăn loại quả này vài lần mỗi tuần có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe, từ cải thiện hệ tiêu hóa đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Từ cà tím có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon khác nhau, trong đó canh cà tím bung là một món ăn lý tưởng cho những ngày thời tiết lạnh. Với sự kết hợp của cà tím, thịt heo, đậu, mẻ, tía tô, lá lốt đã tạo lên một hương vị vô cùng đặc trưng.

Dân Việt giới thiệu cách nấu canh cà tím bung như sau:

Nguyên liệu nấu canh cà tím:

- 5 quả cà tím

- 3 lạng thịt ba chỉ

- 3 bìa đậu

- Hành, tía tô, lá lốt, nghệ, hành tòi, mẻ, cà chua, gia vị

Nguyên liệu

Sơ chế:

- Thịt ba chỉ rửa sạch thái miếng

- Đậu phụ cắt miếng, rán vàng

Cách nấu canh cà tím: Cà tím bổ cau

- Cà tím bổ cau, ngâm nước có vắt chút chanh

- Nghệ tươi gọt vỏ, xay nhỏ lấy nước.

- Cà chua bổ cau, hành tỏi xay nhỏ, tía tô hành lá, lá lốt thái nhỏ

Cách nấu canh cà tím:

- Thịt ướp mắm muối rang cháy cạnh rồi cho ra đĩa phần mỡ thịt còn lại cho hành tỏi vào phi thơm.

Cách nấu canh cà tím: Thịt rang cháy cạnh

- Sau đó cho cà tím và cà chua vào xào qua cho chút gia vị vào xong cho đậu đã rán vàng và thịt rang cháy cạnh vào và đảo đều tiếp đó là cho mẻ và nước vào đun nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Cách nấu canh cà tím: Phi thơm hành tỏi cho cà chua và cà tím vào đảo qua

Cách nấu canh cà tím: Cho thịt và đậu vào tiếp tục nêm gia vị vừa ăn

Cách nấu canh cà tím: Cho mẻ đã lọc và nước vào đun

- Cuối cùng cho hành, tía tô, lá lốt.

Cách nấu canh cà tím: Cho thêm tỏi

- Một bát canh cà bung ngon và dậy mùi hay không là ở khâu này: cho tỏi tươi vào cuối cùng đảo lên và sau đó tắt bếp.

Cách nấu canh cà tím: Một bát cà bung ngon khó cưỡng

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nguyễn Hồng Thuý thực hiện.