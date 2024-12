Loài rau ăn giòn, ngọt như mì chính đang được nhiều người tìm mua, khi chế biến cần chú ý một điều

Rau mì chính (hay còn gọi là rau bina chaya) là loài mới du nhập vào Việt Nam, chiều cao của cây khoảng 4 - 5 mét nếu để cây phát triển đầy đủ. Thời gian gần đây, nhiều người đã tìm mua giống về trồng, sr] dụng làm rau ăn hàng ngày nhờ có vị ngọt, độ giòn rất đặc trưng.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, lá chaya thô có chứa hydrocyanic glucoside, có thể gây độc, do đó, lá rau mì chính cần phải được nấu chín trước khi ăn do hoạt chất này sẽ bị phân hủy dưới sự gia tăng nhiệt độ trong quá trình chế biến. Những lá non cần được nấu trong vòng 5-10 phút, những lá già hơn nên nấu trong khoảng thời gian từ 15-20 phút.

Rau mì chính rất dễ trồng, có thể được nhân giống bằng cách giâm cành. Cây mì chính gốc được cắt thành nhiều đoạn nhỏ có chiều dài từ 20 - 30cm, mỗi đoạn thân có từ 2-3 đốt. Những đoạn cành này thường được lấy từ phần trên cùng hoặc dưới cùng của thân cây.

Tiến hành loại bỏ bớt lá và phơi cành trong bóng râm từ 3-4 ngày. Sau đó, giâm cành trong lớp đất sâu từ 10 - 12cm trong các chậu ương hoặc giâm trực tiếp xuống đất. Nếu giâm cành trong chậu thì cần để cây có nhiều ánh sáng. Tưới nước cho cây thường xuyên nhưng tránh để cây bị úng nước.

Sau khi cây ra rễ, có thể chuyển cây từ chậu ươm ra vườn, đắp đất xung quanh hoặc phủ rơm rạ lên gốc cây để tránh sự phát triển của cỏ dại.

Nên trồng cây vào đầu mùa mưa để cây sinh trưởng và phát triển tốt, có thể bón thêm phân đạm để cây khỏe mạnh. Không nên thu hoạch quá 50% tổng số lá và ngọn cây để đảm bảo cây vẫn phát triển bình thường.

Bina Chaya là một loại cây có khả năng chịu hạn tốt, cây phát triển được trong cả điều kiện nắng nóng hoặc râm mát. Cây cũng có khả năng chống lại được nhiều loại sâu bệnh, cho sản lượng tốt, có thể được trồng làm hàng rào để lấy rau ăn.

Theo nhiều nghiên cứu. rau mì chính (rau bina chaya) chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể con người.

Lá cây Bina Chaya giàu dinh dưỡng hơn nhiều loại rau lá xanh như rau bina, bắp cải và rau dền. Lá cây rất giàu protein, canxi, sắt và vitamin A và C.

Một số món ăn được chế biến từ cây rau mì chính:

Rau Bina Chaya xào tỏi: Lá rau Bina Chaya luộc với nước đun sôi trong 15-20 phút. Cho dầu ăn vào chảo, thêm hành tím vào phi thêm. Cho thịt vào xào trong khoảng 3-5 phút. Thêm rau, ớt chuông vào xào, nêm gia vị và cho ra đĩa thưởng thức.

Rau mì chính xào trứng: Cho lá rau mì chính vào nồi luộc chín để loại bỏ độc tố, vớt ra rổ, để ráo, thái nhỏ. Cho dầu ăn vào chảo, thêm hành phi thơm. Sau đó cho lá rau mì chính vào xào, thêm trứng, nên gia vị cho vừa ăn. Cho ra đĩa và thưởng thức.