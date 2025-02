Loại rau lạ cắm tạm xuống đất cũng sống, cả năm không bị sâu bọ, xào tỏi, ăn sống đều giòn ngọt

Rau mì chính lạ miệng, giòn ngọt

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình tôi có dịp đến thăm một gia đình ở xã Minh Quang (huyện Ba Vì, Hà Nội) và được mời dùng cơm. Trên mâm cơm ngoài các món chế biến từ thịt gà, thịt lợn quen thuộc, chúng tôi đều khá tò mò trước một đĩa rau xào tỏi xanh mướt có vị rất lạ, hỏi chủ nhà thì được biết đó là rau mì chính.

Bà Phạm Thị Tiến, chủ nhà cho biết, rau mì chính khá lạ miệng nhưng dễ ăn, đặc biệt là rất giòn, có mùi thơm ngọt đặc trưng. Rau mì chính có thể xào tỏi hoặc xào với thịt bò, lòng gà, hoặc đơn giản nhất là luộc sẽ giữ được vị giòn ngọt. Tuy nhiên, chỉ nên hái lá và ngọn non của cây mì chính, vì cuống lá khá cứng và xơ, ăn không ngon.

Rau mì chính thường được một số gia đình trồng thành hàng trong vườn. Ảnh: Thiên Hương

Bà Tiến kể, bà tình cờ biết đến rau mì chính trong một lần đi ăn cỗ ở làng. Trong bữa ăn ai cũng tấm tắc khen loại rau lạ có vị ngọt, giòn, lạ miệng nên bà xin vài cành về trồng thử ở góc vườn. Không ngờ loại cây này rất dễ sống, chỉ sau vài ngày đã thấy nảy mầm non. Lá và thân cây mì chính mọc bụi, thoạt nhìn khá giống cây cọc rào.

Khi cây mì chính lên xanh tốt, ra nhiều ngọn, bà Tiến lựa những ngọn xanh non bẻ ăn dần, khi thì luộc, khi thì xào trứng. Sau đó cây mì chính lại tiếp tục đẻ ngọn non nên nhà bà liên tục có rau ăn.

Nên chần sơ qua rau mì chính trước khi xào. Ảnh: Ánh Hoàng

Tuy nhiên, do cuống lá mì chính khá cứng nên trước khi chế biến cần ngắt riêng ngọn non và lá non, sau khi rửa sạch thì vò nát lá, chần qua rồi xào tỏi. Nếu xào rau mì chính với thịt trâu, thịt bò thì thành món ngon xuất sắc.

"Lá rau mì chính nếu không vò thì ăn khá dai và bã. Rau mì chính ăn giòn ngọt, dễ sống nên dân ở đây truyền tai nhau, nhà nọ xin nhà kia về trồng nên đến giờ, rất nhiều gia đình có rau mì chính, ăn đến nỗi phát chán rồi" - bà Tiến cười nói.

Rau mì chính không cần chăm sóc nhiều cũng tốt um, thường xuyên đẻ ngọn non. Ảnh: Thiên Hương

Theo trang trungtamthuoc.com, rau mì chính có tên khoa học là Cnidoscolus aconitifolius, tên gọi khác là Bina Chaya, cây Chaya, rau Bina, cây Bánh tẻ, đu đủ Nhật, rau Lào, cây rau chân vịt... Cây rau mì chính là loài mới du nhập vào Việt Nam, chiều cao của cây khoảng 4 - 5m nếu để cây phát triển đầy đủ. Khi cắt tỉa cây sẽ phát triển thành cây bụi rậm cao khoảng 1,5-2m.

Bina Chaya là một loại cây có khả năng chịu hạn tốt, cây phát triển được trong cả điều kiện nắng nóng hoặc râm mát. Cây cũng có khả năng chống lại được nhiều loại sâu bệnh, cho sản lượng tốt, có thể được trồng làm hàng rào để lấy rau ăn.

Điều đặc biệt là rau mì chính chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu đối với cơ thể con người. Theo đó, lá cây mì chính (Bina Chaya) giàu dinh dưỡng hơn nhiều loại rau lá xanh như rau bina, bắp cải và rau dền. Lá cây rất giàu protein, canxi, sắt, Vitamin A và C, do đó người dân thường trồng rau Bina Chaya để làm thức ăn.

Cách trồng rau mì chính rất đơn giản, chỉ cần cắt cành bánh tẻ, giâm xuống đất đủ ẩm là cây có thể phát triển, đẻ nhánh. Ảnh: Thiên Hương

Trong y học cổ truyền, rau mì chính còn được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như tiểu đường, mất ngủ, béo phì, suy giảm trí nhớ và người bệnh gặp các vấn đề về mắt.

Theo y học hiện đại, chiết xuất của rau mì chính đã được báo cáo là có đặc tính chữa bệnh từ khả năng bảo vệ gan, chống tiểu đường, ngăn ngừa bệnh lí tim mạch.

Tác dụng của Bina Chaya có thể là do thành phần chứa protein, chất xơ, vitamin và đặc biệt là polyphenol, giúp điều chỉnh chức năng của ty thể. Do đó, polyphenol có trong chiết xuất cây mì chính có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược mới nhằm ngăn ngừa và điều trị các thay đổi trao đổi chất liên quan đến rối loạn chức năng ty thể ở cơ và gan của các đối tượng mắc bệnh béo phì, tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch.