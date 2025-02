Loại rau mùa xuân thanh nhiệt, giải độc, dịu thần kinh, ăn nhiều ngủ ngon, tinh mắt, xào tỏi cực ngon

Mùa xuân là mùa loại rau này "đâm chồi nảy lộc" mạnh mẽ nhất: Rau ngót.

Loại rau này là món quà thiên nhiên trong mùa xuân với giá trị dinh dưỡng độc đáo và hương vị thơm ngon.

Rau ngót vốn là rau dại và được "lên đời" thành rau nhà. Ngày xưa, nhà nào cũng trồng vài dặn rau ngót để tỉa lá ăn dần trong nhiều mùa.

Tuy nhiên, mùa xuân là mùa các đọt non đâm trổ nhiều và tươi non nhất, bạn có thể hái cả ngọn non để dùng. Rau ngót có thể thanh nhiệt, giải độc, làm dịu thần kinh, giúp ngủ ngon và cải thiện thị lực, chủ yếu là do giàu chất dinh dưỡng và giá trị dược liệu.

Loại rau này chứa nhiều vitamin A, C và nhiều loại khoáng chất, đặc biệt giàu carotene và flavonoid. Nó có vị đắng và tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc ra khỏi cơ thể, làm giảm các triệu chứng nóng giận, nhờ đó thanh nhiệt, giải độc.

Đồng thời, flavonoid có tác dụng làm dịu và an thần, có thể làm giảm lo âu, cải thiện chất lượng giấc ngủ, đạt được hiệu quả làm dịu tâm trí và thúc đẩy giấc ngủ.

Ngoài ra, vitamin A và carotene có lợi cho sức khỏe của mắt. Sử dụng thường xuyên loại rau này có thể cải thiện thị lực, ngăn ngừa khô mắt, mỏi mắt và các vấn đề khác, đồng thời đóng vai trò cải thiện thị lực.

Món ăn gợi ý: Rau ngót xào tỏi

Nguyên liệu: Rau ngót, tỏi, mỡ lợn.

Cách làm:

- Hái ngọn rau ngót tươi mềm. Loại bỏ tạp chất và phần già để rau có vị ngon hơn khi chế biến. Rửa sạch rau, để ráo nước.

- Đun nóng chảo với dầu lạnh, cho tỏi băm vào xào cho đến khi thơm.

- Thêm rau ngót vào nồi.

- Tiếp tục xào ở lửa lớn.

- Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu mềm.

- Đổ một ít nước sạch vào mép nồi.

- Xào rau ngót cho đến khi chín, thêm một ít nước mắm để tăng hương vị và một ít muối để nêm nếm.

- Đảo đều và bắc ra thưởng thức.

Đây là phiên bản chế biến rau ngót đơn giản. Rau ngót nấu theo cách này có màu xanh hấp dẫn, vị tươi giòn, rất ngon, mát và không ngấy. Mùa xuân là thời điểm lý tưởng nhất để ăn tươi.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Chọn rau tươi và mềm. Nếu rau già, lá vàng hoặc héo thì nghĩa là rau không tươi và không ngon.

- Nên dùng mỡ lợn để xào món chay này, món ăn sẽ thơm ngon hơn. Có thể xào rau với thịt ba chi cũng rất ngon.

- Nếu bạn thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt và xào cùng, nó cũng sẽ rất giòn và ngon miệng.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)