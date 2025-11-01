Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp

Khi thu đông đến, nhiệt độ giảm dần. Nhiệt độ giảm khiến bạn dễ bị cảm lạnh hoặc ho trong thời gian giao mùa này.

Mùa này là thời điểm lý tưởng để thưởng thức các món ngon theo mùa và các loại rau củ bổ phổi, chẳng hạn như củ cải.

Vào mùa thu, hãy nhớ ăn nhiều loại rau tiêu đờm này.

Có câu nói: "Ăn củ cải vào mùa đông, ăn gừng vào mùa hè, không lo đau ốm, nhấn mạnh lợi ích sức khỏe của củ cải vào mùa thu đông.

Loại rau này bổ phổi, giảm ho và tăng cường miễn dịch, rất tốt cho cơ thể.

Có người ví củ cải bổ dưỡng như nhân sâm vào mùa thu đông. Thứ nhất, chúng dưỡng ẩm cho phổi: củ cải sống làm sạch khô và đờm, giảm ho khan và ngứa họng.

Thứ hai, loại rau này thúc đẩy nhu động ruột: chất xơ trong chế độ ăn uống thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

Thứ ba, loại rau này tăng cường miễn dịch: củ cải chứa lượng vitamin C gấp tám lần quả lê, và khi kết hợp với chất xơ, chúng giúp tăng cường sức đề kháng.

Giá cả phải chăng và đa năng, loại rau này có thể được sử dụng trong súp, salad xào, nấu, làm bánh khiến chúng trở thành một món ăn tiết kiệm cho sức khỏe mùa thu đông.

Món ăn gợi ý: Bánh củ cải hấp

Nguyên liệu: Củ cải, cà rốt, bột năng, tỏi băm, nứớc sốt ớt

Cách làm:

- Gọt vỏ và rửa sạch củ cải. Làm thêm cà rốt để món ăn đẹp hơn. Bào củ cải xanh và và cà rốt thành sợi mỏng.

- Đun sôi nước trong nồi, cho củ cải xanh đã thái nhỏ vào chần trong 30 giây, sau đó vớt ra và để ráo nước. Tương tự, chần cà rốt trong nước sôi cho đến khi mềm, sau đó vớt ra và để ráo.

- Thêm một chút muối và một lượng bột bắp vừa đủ vào củ cải đã bào sợi. Trộn đều tất cả các nguyên liệu với nhau.

- Nặn bột thành những viên tròn nhỏ. Nặn cà rốt thành những viên tròn bằng cách tương tự.

- Cho những viên củ cải và cà rốt đã chuẩn bị vào nồi hấp.

- Đậy nắp và hấp trên lửa lớn trong khoảng 10 phút.

- Nấu cho đến khi các nguyên liệu chín kỹ.

- Chuẩn bị nước chấm: Cho tỏi băm và tương ớt vào bát, đun nóng dầu cho thơm, thêm một ít dầu hào và nước tương nhạt, trộn đều. Nước chấm đã sẵn sàng.

- Củ cải viên hấp, ăn kèm nước chấm, dai, ngon, bổ dưỡng và thơm ngon. Đặc biệt tốt cho mùa thu, vừa bổ dưỡng, vừa thơm ngon lại ít calo.

Củ cải viên hấp hoàn hảo cho mùa thu đông, mang lại nguồn dinh dưỡng sánh ngang với nhân sâm. Hấp chín giữ nguyên độ tươi ngon tự nhiên của nguyên liệu, khiến chúng trở thành món ăn được cả người lớn và trẻ em yêu thích.

Màu xanh của củ cải viên và màu cam tươi của cà rốt khiến món ăn rất bắt mắt. Vào mùa thu đông, củ cải viên có tác dụng làm dịu phổi, giảm ho, thúc đẩy nhu động ruột và tăng cường hệ miễn dịch. Đừng bỏ lỡ món ngon tuyệt vời này nhé!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Bạn có thể chọn loại củ cải yêu thích. Củ cải xanh và cà rốt được sử dụng ở đây, vì chúng có màu sắc hấp dẫn hơn.

- Nên chần sơ củ cải đã bào sợi trước. Nếu củ cải hơi mềm, bạn có thể cho thêm tinh bột vào và trộn đều để nhào thành bột dễ dàng hơn.

- Củ cải viên chín rất dễ, chỉ cần hấp khoảng 10 phút là đủ. Bạn có thể điều chỉnh nước chấm tùy theo khẩu vị.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

(Theo Toutiao)