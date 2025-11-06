Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Gia đình
Thứ năm, ngày 06/11/2025 11:36 GMT+7

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn

+ aA -
Loan Trần Thứ năm, ngày 06/11/2025 11:36 GMT+7
Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này lại được nhiều người yêu thích, có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Măng là một loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Đồng thời, nó cũng giúp giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.Ngoài ra chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Đặc biệt măng có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân.

Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau.

Dân Việt giới thiệu cách làm món vịt xáo măng với cách làm đơn giản như sau:

Nguyên liệu làm vịt xáo măng:

- Vịt

- Măng

- Nước mắm

- Bột nêm

- Ruốc

- Tiêu

- Sả

- Gừng

- Ớt

- Ngò gai

Nguyên liệu của món vịt xáo măng

Cách làm vịt xáo măng:

- Vịt sau rửa sạch bằng nước muối, sau đó lấy lát gừng cắt mỏng chà thêm phía da cho đỡ bớt mùi. Ướp vịt với nước mắm, bột nêm, ruốc, tiêu, sả, gừng, ớt.

Cách làm vịt xáo măng: Ướp vịt

- Phi thơm ném, sả rồi đổ vịt đã ướp vào.

- Đảo qua đảo về cho vịt thấm thì đậy nắp lại.

- Bật bếp to cho vịt tiết ra nước rồi săn lại, mới hạ bếp về số nhỏ hơn.

Cách làm vịt xáo măng: Xào với măng

- Sau khi thấy vịt chín đã thấm gia vị chuyển qua màu khác thì cho măng vào đảo cho măng thấm nước vịt, nêm thêm tí ruốc cho đậm đà hơn. Đậy nắp liu riu thêm 10 phút thì đổ nước sôi vào.

Cách làm vịt xáo măng: Hầm

- Cho nồi sôi vậy đến khi chín. Vịt măng thấm vào nhau. Nêm nếm lại và cho thêm gia vị nếu còn nhạt. Sau khi nấu xong cắt ít ngò gai vào cho thơm là hoàn thành.

Cách làm vịt xáo măng: Món ăn ngon

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Trần thực hiện.

Tham khảo thêm

Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp

Loại rau nhân sâm mùa đông, có vitamin C gấp 8 lần lê, bổ phối, dưỡng ruột, làm bánh vừa ngon vừa đẹp

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, đừng kho hay luộc, chế biến theo cách này vừa ngon ngọt vừa hấp dẫn

Loại thịt được ăn nhiều nhất Việt Nam, đừng kho hay luộc, chế biến theo cách này vừa ngon ngọt vừa hấp dẫn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xem phim, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi biết vì sao anh chiều con đến vậy!

Chia sẻ của anh khiến tôi lặng đi.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp biết cách làm giàu, tài sản như quả cầu tuyết, cuối năm đương nhiên giàu có

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp biết cách làm giàu, tài sản như quả cầu tuyết, cuối năm đương nhiên giàu có

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu luôn vượt qua nghịch cảnh, tỏa sáng đúng lúc, tiền nhiều tình đẹp

Gia đình
Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu luôn vượt qua nghịch cảnh, tỏa sáng đúng lúc, tiền nhiều tình đẹp

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp sẽ thấy vận rủi giảm, may mắn tăng sau tuổi 40, làm gì cũng kiếm ra tiền

Xem phim, tôi đã làm một hành động dũng cảm: Lần đầu tiên, tôi xin lỗi con gái trước mặt cả nhà

Gia đình
Xem phim, tôi đã làm một hành động dũng cảm: Lần đầu tiên, tôi xin lỗi con gái trước mặt cả nhà

Đọc thêm

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học
Văn hóa - Giải trí

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học

Văn hóa - Giải trí

Nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của con trai Trần Đức Duy đang du học ở Canada, BTV Quang Minh chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động gửi đến con.

Ứng phó bão số 13: Các lực lượng ở Khánh Hòa dùng cáng đưa những cụ già đến nơi an toàn
Tin tức

Ứng phó bão số 13: Các lực lượng ở Khánh Hòa dùng cáng đưa những cụ già đến nơi an toàn

Tin tức

Trước tình hình bão số 13 (Kalmaegi) diễn biến phức tạp, các lực lượng ở Khánh Hòa đã đưa nhiều người dân, trong đó có những người lớn tuổi ở phố Thành Phát, phường Nam Nha Trang đến nơi an toàn.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI mạnh cấp 15, còn cách Quy Nhơn 250km, chiều tối nay áp sát đất liền

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 11 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI đã tăng cấp, mạnh cấp 15, giật cấp 17, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 250km. Chiều tối nay, bão số 13 sẽ áp sát đất liền, tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Trung ương đã quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước
Tin tức

Trung ương đã quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước

Tin tức

Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Người phụ nữ 'mọc da rắn' vì tin thuốc bôi 'thảo dược thuần Đông y' suốt 10 năm
Xã hội

Người phụ nữ "mọc da rắn" vì tin thuốc bôi "thảo dược thuần Đông y" suốt 10 năm

Xã hội

Một người phụ nữ Trung Quốc phát hiện cơ thể mình xuất hiện những vệt đỏ tím giống da rắn do sử dụng loại thuốc bôi được quảng cáo là “thuần túy Đông y” trong hơn một thập kỷ.

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)
Bạn đọc

Trại nuôi gà không phép cheo leo trên đỉnh đồi ở Trạm Thản (Phú Thọ)

Bạn đọc

Một trang trại nuôi gà không phép được xây dựng với quy mô rộng hàng nghìn m2 được trên đỉnh đồi ở Khu 14, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ từ tháng 6/2025 đến nay.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?

Lai Châu Ngày Mới

Cùng với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xã Tân Uyên (Lai Châu) đang nỗ lực triển khai "cuộc cách mạng" giảm nghèo bền vững bằng cách tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp hàng hóa với các cây trồng chủ lực.

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến
Kinh tế

PGS. TS Trần Hoàng Ngân: Công trình lớn có giấy phép còn xây sai, sửa chữa nhỏ vừa đổ xe cát thanh tra xây dựng đã đến

Kinh tế

Đại biểu Trần Hoàng Ngân ủng hộ quan điểm bỏ giấy phép xây dựng, nhưng yêu cầu có biện pháp quản lý, để đánh giá tác động. Ông cho rằng khi có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư còn xây sai. Trong khi sửa chữa nhỏ, dân vừa đổ xe cát xuống đường, thanh tra xây dựng đã đến.

Bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC
Thể thao

Bầu Hiển thưởng 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC

Thể thao

Bầu Hiển đã rất vui khi chứng kiến Hà Nội FC đánh bại PVF-CAND 4-0. Sau khi trận đấu khép lại, vị doanh nhân nổi tiếng này đã xuống sân Hàng Đẫy để chia vui cùng các cầu thủ đội nhà, đồng thời tuyên bố thưởng cho toàn đội 1 tỷ đồng.

PVCFC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025
Kinh tế

PVCFC tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Kinh tế

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại TP.HCM, với hình thức họp trực tiếp vào ngày 5/11. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phát sinh trong năm, bảo đảm công tác quản trị, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân học tại Hồng Kông từ bé, mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương, từng là Giám đốc đoàn hát nổi tiếng đất Bắc

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Ái Liên là nghệ sĩ duy nhất làng nghệ được cha cho học tại Hồng Kông từ bé, từng được mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương.

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics
Doanh nghiệp

X.E Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực vận tải và logistics

Doanh nghiệp

Với hơn 16 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH X.E Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, tiên phong trong lĩnh vực vận tải đường bộ tại Việt Nam, mang đến dịch vụ vận chuyển toàn diện, an toàn và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu di chuyển và giao thương của khách hàng trong và ngoài nước.

Hà Nội quy hoạch 'làng Olympic' đẳng cấp khu vực, quốc tế ở 6 xã phường phía Nam
Tin tức

Hà Nội quy hoạch "làng Olympic" đẳng cấp khu vực, quốc tế ở 6 xã phường phía Nam

Tin tức

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch kiến trúc (QHKT) lập quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic có quy mô 3.280 ha, trên địa bàn 6 xã phường ở khu vực phía Nam Thủ đô.

EU vừa có một quyết định chấn động, Ukraine như được tái sinh
Điểm nóng

EU vừa có một quyết định chấn động, Ukraine như được tái sinh

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận chuyển hướng ngân sách dân sự sang quốc phòng, Cơ quan Báo chí Hội đồng EU đưa tin trên tài khoản mạng xã hội của mình.

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý tin giả, Sở Văn hóa và Thể thao lên tiếng
Chuyển động Sài Gòn

Cử tri TP.HCM kiến nghị xử lý tin giả, Sở Văn hóa và Thể thao lên tiếng

Chuyển động Sài Gòn

Sau khi cử tri TP.HCM phản ánh về tình trạng tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã có phản hồi và đưa ra nhiều giải pháp quản lý, tuyên truyền và xử lý vi phạm.

TS Dương Đức Minh: Công trình Vượt qua Covid-19 sẽ là trục ký ức kép đặc biệt của TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

TS Dương Đức Minh: Công trình Vượt qua Covid-19 sẽ là trục ký ức kép đặc biệt của TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TS Dương Đức Minh cho rằng nếu New York kể câu chuyện “vượt qua các thế lực cực đoan” sau vụ khủng bố 11/9, Hiroshima kể câu chuyện “vượt lên thù hận”, thì TP.HCM có thể kể câu chuyện của “sự hồi sinh từ lòng nhân ái” với công trình vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự
Nhà đất

Bỏ cọc đấu giá đất có thể bị ‘cấm cửa’ tới 10 năm, thậm chí xử lý hình sự

Nhà đất

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đề xuất tăng mức đặt cọc, siết điều kiện tài chính và cấm tham gia đấu giá đất tới 10 năm với các trường hợp bỏ cọc, thao túng hoặc trục lợi.

An cư nơi vùng cao biên giới cực Bắc Lũng Cú
Xã hội

An cư nơi vùng cao biên giới cực Bắc Lũng Cú

Xã hội

Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn xã hội hoá, hàng trăm ngôi nhà trên địa bàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã được xây mới, sửa chữa giúp người dân an cư, yên tâm lao động sản xuất.

Khốn khổ con đường ở TP.HCM, học sinh mưa lội nước, nắng lội bùn đỏ đến trường
Chuyển động Sài Gòn

Khốn khổ con đường ở TP.HCM, học sinh mưa lội nước, nắng lội bùn đỏ đến trường

Chuyển động Sài Gòn

Đường Bình Chuẩn 63, phường An Phú, TP.HCM chỉ dài khoảng 2km nhưng thi công hơn 1 năm chưa xong khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, mưa thì lội nước, nắng thì lội bùn đỏ.

Xanh SM Limo - Trải nghiệm taxi điện cao cấp dành cho 6 hành khách
Chuyển động Sài Gòn

Xanh SM Limo - Trải nghiệm taxi điện cao cấp dành cho 6 hành khách

Chuyển động Sài Gòn

Dịch vụ taxi điện Xanh SM Limo vừa ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến lựa chọn di chuyển cao cấp cho nhóm khách 6 người, gia đình, hoặc hành khách có nhiều hành lý. Với khoang xe rộng, không gian yên tĩnh, không mùi xăng dầu và đội ngũ Bác Tài Xanh chỉn chu, thân thiện, Xanh SM Limo hứa hẹn trở thành chuẩn mực mới cho trải nghiệm taxi điện tại Việt Nam.

Thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sau ly hôn mới nhất năm 2025
Bạn đọc

Thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sau ly hôn mới nhất năm 2025

Bạn đọc

Luật sư tư vấn quy định, thủ tục chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sau ly hôn, nếu nơi thường trú của con khác với nơi thường trú của người mẹ (người trực tiếp nuôi dưỡng con).

Gia Lai chạy đua với bão số 13: 'Chỉ mong bão yếu đi, người dân được bình an'
Xã hội

Gia Lai chạy đua với bão số 13: "Chỉ mong bão yếu đi, người dân được bình an"

Xã hội

Trước thông tin bão Kalmaegi (bão số 13) được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực ven biển tỉnh Gia Lai, người dân đang tất bật chằng chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn. Từng con đường, từng ngôi nhà ven biển đều nhuốm màu khẩn trương trước giờ bão đổ bộ.

Đế quốc châu Âu hùng mạnh nào lụi bại vì bị vàng... 'đầu độc”?
Đông Tây - Kim Cổ

Đế quốc châu Âu hùng mạnh nào lụi bại vì bị vàng... "đầu độc”?

Đông Tây - Kim Cổ

Đế quốc Tây Ban Nha là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất lịch sử thế giới, để lại di sản đến ngày nay khi phần lớn các nước Nam Mỹ vẫn dùng tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ chính thức. Vào thời kỳ xâm chiếm thuộc địa, Tây Ban Nha vơ vét núi vàng bạc khổng lồ nhưng không ngờ đây lại là “chén thuốc độc” khiến cả một đế chế kiệt quệ.

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 2 giải thưởng lớn tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025
Doanh nghiệp

Chủ tịch Tập đoàn BRG được vinh danh 2 giải thưởng lớn tại Vietnam Golf Excellence Awards 2025

Doanh nghiệp

Hệ thống giải thưởng Vietnam Golf Excellence Awards 2025 đã tôn vinh Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG với 2 giải thưởng lớn “Thành tựu trọn đời” và “Tầm nhìn Golf Việt Nam”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp quan trọng, bền bỉ và mang tính định hình của Bà Nguyễn Thị Nga đối với sự phát triển của ngành gôn Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

Căn bệnh khiến cơ thể nam giới “đóng băng” không thể dậy thì
Y tế

Căn bệnh khiến cơ thể nam giới “đóng băng” không thể dậy thì

Y tế

Ở tuổi dậy thì, hầu hết bé trai đều trải qua giai đoạn cơ thể thay đổi rõ rệt: chiều cao tăng nhanh, giọng nói trầm hơn, cơ bắp phát triển và bắt đầu xuất hiện những đặc điểm giới tính nam. Tuy nhiên, với nam giới bị suy sinh dục do suy tuyến yên, quá trình dậy thì có thể không bao giờ diễn ra, khiến cơ thể như “đóng băng” ở tuổi niên thiếu.

TP.HCM lập Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND đứng đầu để thúc đẩy tiến độ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lập Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND đứng đầu để thúc đẩy tiến độ

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm với mục đích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Nhà máy VEAM chuẩn bị đấu giá 602 xe ô tô tồn kho
Kinh tế

Nhà máy VEAM chuẩn bị đấu giá 602 xe ô tô tồn kho

Kinh tế

Sau 2 phiên đấu giá liên tiếp, VEAM MOTOR đấu giá thành công gần 1.500 xe tồn kho, thu về hơn 306 tỷ đồng, dự kiến 602 xe còn lại sẽ đưa ra đấu giá vào đầu tháng 12/2025.

Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã đầu tiên tại Việt Nam
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã đầu tiên tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam ra mắt mùi hương thương hiệu riêng mang tên Nhã, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình không ngừng nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Tin sáng (6/11): Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ cho ĐT Malaysia?
Thể thao

Tin sáng (6/11): Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ cho ĐT Malaysia?

Thể thao

Đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ cho ĐT Malaysia? Real Madrid từ bỏ thương vụ Marc Guehi; HLV Hansi Flick bác bỏ thông tin chia tay Barcelona; AS Roma muốn mượn Joshua Zirkzee của M.U; Cristiano Ronaldo tiết lộ món đồ đắt giá nhất.

Tuyên Quang: Chuẩn bị khởi công 5 trường nội trú, thắp sáng 'ngọn lửa' tri thức nơi phên dậu Tổ quốc
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Chuẩn bị khởi công 5 trường nội trú, thắp sáng "ngọn lửa" tri thức nơi phên dậu Tổ quốc

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng ngày 9/11 tới đây, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc sẽ diễn ra khi 5 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Minh Tân, Sơn Vĩ, Phố Bảng, Xín Mần và Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang) đồng loạt được khởi công.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 13 (KALMAEGI) chỉ còn cách Quy Nhơn 450km, mạnh cấp 14, giật cấp 17, loạt tỉnh này mưa lớn