Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn

BTV đông con nhất VTV gửi tâm thư xúc động chúc sinh nhật con trai tròn 18 tuổi đang du học
Nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của con trai Trần Đức Duy đang du học ở Canada, BTV Quang Minh chia sẻ những dòng tâm sự đầy xúc động gửi đến con.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Măng là một loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Đồng thời, nó cũng giúp giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.Ngoài ra chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.
Đặc biệt măng có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân.
Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau.
Dân Việt giới thiệu cách làm món vịt xáo măng với cách làm đơn giản như sau:
Nguyên liệu làm vịt xáo măng:
- Vịt
- Măng
- Nước mắm
- Bột nêm
- Ruốc
- Tiêu
- Sả
- Gừng
- Ớt
- Ngò gai
Cách làm vịt xáo măng:
- Vịt sau rửa sạch bằng nước muối, sau đó lấy lát gừng cắt mỏng chà thêm phía da cho đỡ bớt mùi. Ướp vịt với nước mắm, bột nêm, ruốc, tiêu, sả, gừng, ớt.
- Phi thơm ném, sả rồi đổ vịt đã ướp vào.
- Đảo qua đảo về cho vịt thấm thì đậy nắp lại.
- Bật bếp to cho vịt tiết ra nước rồi săn lại, mới hạ bếp về số nhỏ hơn.
- Sau khi thấy vịt chín đã thấm gia vị chuyển qua màu khác thì cho măng vào đảo cho măng thấm nước vịt, nêm thêm tí ruốc cho đậm đà hơn. Đậy nắp liu riu thêm 10 phút thì đổ nước sôi vào.
- Cho nồi sôi vậy đến khi chín. Vịt măng thấm vào nhau. Nêm nếm lại và cho thêm gia vị nếu còn nhạt. Sau khi nấu xong cắt ít ngò gai vào cho thơm là hoàn thành.
Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này!
*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Trần thực hiện.
Chia sẻ của anh khiến tôi lặng đi.