Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, giúp hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư, đem kho với thịt vịt thành món ngon hấp dẫn

Măng là một loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam, quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Đồng thời, nó cũng giúp giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.Ngoài ra chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Đặc biệt măng có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân.



Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau.

Dân Việt giới thiệu cách làm món vịt xáo măng với cách làm đơn giản như sau:

Nguyên liệu làm vịt xáo măng:

- Vịt

- Măng

- Nước mắm

- Bột nêm

- Ruốc

- Tiêu

- Sả

- Gừng

- Ớt

- Ngò gai

Nguyên liệu của món vịt xáo măng

Cách làm vịt xáo măng:

- Vịt sau rửa sạch bằng nước muối, sau đó lấy lát gừng cắt mỏng chà thêm phía da cho đỡ bớt mùi. Ướp vịt với nước mắm, bột nêm, ruốc, tiêu, sả, gừng, ớt.

Cách làm vịt xáo măng: Ướp vịt

- Phi thơm ném, sả rồi đổ vịt đã ướp vào.

- Đảo qua đảo về cho vịt thấm thì đậy nắp lại.

- Bật bếp to cho vịt tiết ra nước rồi săn lại, mới hạ bếp về số nhỏ hơn.

Cách làm vịt xáo măng: Xào với măng

- Sau khi thấy vịt chín đã thấm gia vị chuyển qua màu khác thì cho măng vào đảo cho măng thấm nước vịt, nêm thêm tí ruốc cho đậm đà hơn. Đậy nắp liu riu thêm 10 phút thì đổ nước sôi vào.

Cách làm vịt xáo măng: Hầm

- Cho nồi sôi vậy đến khi chín. Vịt măng thấm vào nhau. Nêm nếm lại và cho thêm gia vị nếu còn nhạt. Sau khi nấu xong cắt ít ngò gai vào cho thơm là hoàn thành.

Cách làm vịt xáo măng: Món ăn ngon

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Trần thực hiện.