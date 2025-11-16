Theo Đông y, rau dền đỏ có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu… Rau dền đỏ có thể luộc, xào hoặc nấu canh ăn rất ngon và ngọt.

Quê tôi nhà nào cũng có một mảnh vườn trồng vài ba loại cây rau có vị thuốc như: rau má, rau ngót, rau tía tô, rau ngải cứu... và đặc biệt không thể thiếu cây rau dền đỏ, đây là loại rau dân dã nhưng lại rất bổ dưỡng.

Muốn có đĩa rau dền luộc ngon, người ta chọn ngắt những mầm còn non, lá nhỏ thon dài trên các nhánh, sau đó rửa sạch.

Rau dền, trong đó có rau dền đỏ được trồng rất nhiều trong vườn nhà.

Đun nước sôi, thả rau vào luộc trong vài phút là vớt ra. Rau dền đỏ luộc có thể chấm nước mắm dầm ớt ăn kèm với cơm nóng.

Đối với món dền đỏ xào, ai đã từng một lần thưởng thức sẽ khó quên cái hương vị thơm ngon, mặn mà.

Đun sôi nước, cho rau vào chần qua, vớt ra ngâm nước đá (sẽ giúp rau giữ nguyên màu).

Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi, bỏ rau ráo nước vào xào 2 đến 3 phút. Nêm chút gia vị, rắc một ít bột tiêu, đảo đều.

Canh rau dền đỏ thanh mát trong những ngày hè, ăn rau dền đỏ có công dụng làm mát máu, lợi tiểu...

Khi xào rau dền chỉ xào cho vừa đủ chín mới giữ được độ giòn và ngon của rau.

Nhưng có lẽ thích nhất là món rau dền đỏ nấu canh. Rau rửa sạch để ráo, thịt nạc băm nhỏ, cho chảo dầu đã phi hành lên bếp, cho thịt nạc vào nồi xào cho vừa chín, đổ nước vào, nêm gia vị sao cho vừa khẩu vị ăn.

Đun nước sôi, thả rau dền vào độ vài phút, khi nào nồi nước sôi trở lại thì tắt bếp, nhấc xuống, múc ra tô chờ nguội rồi dùng với cơm. Những ngày mùa hạ, ăn cơm chan với canh rau dền thật thanh mát.

