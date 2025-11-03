Loại thịt có protein ngang sữa, trứng, giúp bổ xương, tốt tim, kết hợp với củ "trường thọ" thành món bánh ngon

Tôm là loại thịt được nhiều người yêu thích, tôm có mùi vị tươi ngon đặc trưng, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ tôm chứa nhiều vitamin, khoáng chất và là một nguồn giàu protein.

Loại thịt này có thể thúc đẩy sức khỏe của tim và não do hàm lượng axit béo omega-3.

Hàm lượng các chất dinh dưỡng mà đặc biệt là protein có trong tôm rất cao. Thế nên ngoài sữa, trứng hay thịt cá thì thịt tôm cũng là một loại thực phẩm cung cấp protein hàng đầu.

Ăn loại thịt này thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Loại thịt này có thể làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm bánh tôm khoai lang tím như sau:

Nguyên liệu làm bánh tôm khoai lang tím:

- 100g tôm đất

- 110gr bột mì đa dụng

- 50gr bột gạo tẻ

- 10g bột sư tử

- 20g đường

- 3g hạt nêm

- 50g nước cốt dừa

- 220ml bia

- 2 củ khoai lang

- 1 quả trứng gà

Cách làm bánh tôm khoai lang tím:

- Tôm đất lựa tôm tươi đang nhảy mua về rửa sạch cắt râu, để ráo.

- Nạo khoai lang thành sợi, trứng đánh tan. cho lần lượt các nguyên liệu bột mì, bột gạo, bột sư tử, cốt dừa, trứng trộn đều với khoai. Rồi cho tiếp bia và đường, bột nêm vào.

- Chuẩn bị 1 chảo dầu, dầu sôi lăn tăn quanh đũa thì dùng muôi canh. Để ít khoai, bột, và 2.3 con tôm vào

- Thả bánh vào chảo dầu, chiên đến khi thấy khoai lang bắt đầu chuyển màu không còn tím đậm nữa, lại lật qua mặt khác. Bánh này chiên nhanh.

- Khoai không chiên với lửa lớn, dễ cháy khoai. Đặc biệt khoai lang tím dễ chuyển màu, không còn giữ màu tím nữa.

Bánh dễ làm, mà không bị ớn vì lượng khoai nhiều hút dầu, có thể ăn kèm với nước chấm chua ngọt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Trần thực hiện.