Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

Cái lạnh của mùa đông đang ngấm dần vào da thịt. Người dân bắt đầu tìm kiếm các loại thịt và rau củ bổ dưỡng để điều hòa cơ thể và chống chọi với cái lạnh.

Trong số đó, có một loại thịt được gọi là "nhân sâm động vật": Thịt chim cút. Thịt chim cút không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng bổ dưỡng độc đáo.

Đừng xem thường loài chim cút bé nhỏ này; nó sở hữu giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao và được mệnh danh là "nhân sâm động vật".

Loại thịt này nuôi dưỡng ngũ tạng, bổ tinh huyết.

Y học cổ truyền tin rằng loại thịt này có vị ngọt và tính bình, đi vào các kinh đại tràng, tim, gan, tỳ, phổi và thận.

Loại thịt này nuôi dưỡng ngũ tạng, bổ tinh huyết.

Vào mùa thu đông, ngũ tạng cần nhiều dinh dưỡng hơn để duy trì các chức năng sinh lý bình thường, và thịt chim cút có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.

Loại thịt này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho ngũ tạng, đảm bảo tất cả các cơ quan hoạt động tối ưu.

Loại thịt này giàu protein, chất béo và khoáng chất

Ngoài ra, phospholipid trong loại thịt này có thể thúc đẩy hoạt động thần kinh mạnh mẽ hơn và có tác dụng tăng cường trí não.

Người già dặn: "Muốn ăn gia cầm, hãy chọn chim bồ câu và chim cút", đặc biệt là chim cút. Loại thịt này giàu protein, chất béo và khoáng chất, hàm lượng vitamin cao gấp 2-3 lần thịt gà.

Thịt chim cút phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là những người bị suy dinh dưỡng, suy nhược, thiếu máu, chóng mặt, viêm thận, phù nề hoặc tiêu chảy.

Loại thịt này cũng là một loại thuốc bổ tuyệt vời cho người già, trẻ em, người ốm yếu, người bị huyết áp cao và người béo phì, đặc biệt là món chim cút hầm.

Món ăn gợi ý: Chim cút hầm

Nguyên liệu: 500g chim cút già, 1 củ cà rốt, 8 quả táo tàu đỏ, 5g kỷ tử, 5g hoàng kỳ, 10g gừng, 20ml rượu nấu ăn, 2 nhánh hành lá, 10g đông trùng hạ thảo, 3g muối, 2g bột tiêu trắng

Cách làm:

- Chuẩn bị nguyên liệu chính.

- Cắt bụng chim cút già, làm sạch nội tạng, cho vào bát lớn, thêm rượu nấu ăn và gừng thái lát, ngâm trong nửa giờ.

- Ngâm chim cút già vào nước cho sạch máu, sau đó cho vào nồi nước lạnh cùng hành lá, rượu nấu ăn và gừng thái lát. Chần khoảng 5 phút.

- Sau khi chần qua chim cút, rửa sạch bằng nước ấm; gọt vỏ và cắt cà rốt thành từng miếng; sau đó chuẩn bị hoa đông trùng hạ thảo, táo tàu, hoàng kỳ đã ngâm và rửa sạch.

- Lấy một nồi nấu chậm bằng điện, cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào và thêm đủ nước nóng.

- Chọn chế độ đun sôi đôi trong 2 giờ, sau đó cắm điện để bắt đầu quá trình.

- Sau khi hầm xong, cho thêm muối, bột tiêu trắng và quả kỷ tử vào, đảo vài lần là có thể dùng được.

Lưu ý khi chế biến món ăn này:

- Nên chuẩn bị chim cút già tự nhiên nên thời gian hầm lâu hơn; nếu sử dụng chim cút non thì thời gian hầm có thể giảm đi tương ứng.

- Nếu không có đông trùng hạ thảo thì chỉ cần hầm với táo đỏ, kỷ tử, hoàng kỳ cũng rất bổ dưỡng.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Toutiao)