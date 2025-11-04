Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Gia đình
Thứ ba, ngày 04/11/2025 15:56 GMT+7

Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

+ aA -
Yên Nhiên Thứ ba, ngày 04/11/2025 15:56 GMT+7
Ăn loại thịt này vào mùa thu đông không chỉ bồi bổ ngũ tạng, bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, giúp cơ bắp và xương cốt chắc khỏe.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cái lạnh của mùa đông đang ngấm dần vào da thịt. Người dân bắt đầu tìm kiếm các loại thịt và rau củ bổ dưỡng để điều hòa cơ thể và chống chọi với cái lạnh.

Trong số đó, có một loại thịt được gọi là "nhân sâm động vật": Thịt chim cút. Thịt chim cút không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng bổ dưỡng độc đáo.

Đừng xem thường loài chim cút bé nhỏ này; nó sở hữu giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao và được mệnh danh là "nhân sâm động vật".

Loại thịt này nuôi dưỡng ngũ tạng, bổ tinh huyết.

Y học cổ truyền tin rằng loại thịt này có vị ngọt và tính bình, đi vào các kinh đại tràng, tim, gan, tỳ, phổi và thận.

Loại thịt này nuôi dưỡng ngũ tạng, bổ tinh huyết.

Vào mùa thu đông, ngũ tạng cần nhiều dinh dưỡng hơn để duy trì các chức năng sinh lý bình thường, và thịt chim cút có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này.

Loại thịt này cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho ngũ tạng, đảm bảo tất cả các cơ quan hoạt động tối ưu.

Loại thịt này giàu protein, chất béo và khoáng chất

Ngoài ra, phospholipid trong loại thịt này có thể thúc đẩy hoạt động thần kinh mạnh mẽ hơn và có tác dụng tăng cường trí não.

Người già dặn: "Muốn ăn gia cầm, hãy chọn chim bồ câu và chim cút", đặc biệt là chim cút. Loại thịt này giàu protein, chất béo và khoáng chất, hàm lượng vitamin cao gấp 2-3 lần thịt gà.

Thịt chim cút phù hợp với hầu hết mọi người, đặc biệt là những người bị suy dinh dưỡng, suy nhược, thiếu máu, chóng mặt, viêm thận, phù nề hoặc tiêu chảy.

Loại thịt này cũng là một loại thuốc bổ tuyệt vời cho người già, trẻ em, người ốm yếu, người bị huyết áp cao và người béo phì, đặc biệt là món chim cút hầm.

Món ăn gợi ý: Chim cút hầm

Nguyên liệu: 500g chim cút già, 1 củ cà rốt, 8 quả táo tàu đỏ, 5g kỷ tử, 5g hoàng kỳ, 10g gừng, 20ml rượu nấu ăn, 2 nhánh hành lá, 10g đông trùng hạ thảo, 3g muối, 2g bột tiêu trắng

Cách làm:

- Chuẩn bị nguyên liệu chính.

- Cắt bụng chim cút già, làm sạch nội tạng, cho vào bát lớn, thêm rượu nấu ăn và gừng thái lát, ngâm trong nửa giờ.

- Ngâm chim cút già vào nước cho sạch máu, sau đó cho vào nồi nước lạnh cùng hành lá, rượu nấu ăn và gừng thái lát. Chần khoảng 5 phút.

- Sau khi chần qua chim cút, rửa sạch bằng nước ấm; gọt vỏ và cắt cà rốt thành từng miếng; sau đó chuẩn bị hoa đông trùng hạ thảo, táo tàu, hoàng kỳ đã ngâm và rửa sạch.

- Lấy một nồi nấu chậm bằng điện, cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào và thêm đủ nước nóng.

- Chọn chế độ đun sôi đôi trong 2 giờ, sau đó cắm điện để bắt đầu quá trình.

- Sau khi hầm xong, cho thêm muối, bột tiêu trắng và quả kỷ tử vào, đảo vài lần là có thể dùng được.

Lưu ý khi chế biến món ăn này:

- Nên chuẩn bị chim cút già tự nhiên nên thời gian hầm lâu hơn; nếu sử dụng chim cút non thì thời gian hầm có thể giảm đi tương ứng.

- Nếu không có đông trùng hạ thảo thì chỉ cần hầm với táo đỏ, kỷ tử, hoàng kỳ cũng rất bổ dưỡng.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Toutiao)

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 sẽ giúp bạn có lễ cúng Rằm tháng 9 chu đáo, lòng thành nhất, cầu mong mọi sự bình an, tài lộc dồi dào.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên

Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất, cơ hội đến tay, phúc lộc dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục

Gia đình
Tuần mới, 3 con giáp may mắn nhất, cơ hội đến tay, phúc lộc dồi dào, tài khoản nhảy số liên tục

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh sao xanh lộng lẫy này mới là chân ái, giúp thu hút năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí

Gia đình
Đừng trồng trầu bà, cây cảnh sao xanh lộng lẫy này mới là chân ái, giúp thu hút năng lượng tích cực, xua đuổi tà khí

Đọc thêm

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp
Nhà nông

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp

Nhà nông

Từ những ngày đầu giành độc lập, khi đói nghèo và hoang tàn phủ bóng khắp đồng ruộng, đến hôm nay – khi Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới – hành trình 80 năm của ngành nông nghiệp Việt Nam là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một dân tộc gắn bó máu thịt với ruộng đồng. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những kỳ tích, khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ
Pháp luật

Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng, ca sĩ Thế Vũ đối mặt án tù vì đánh bạc hơn trăm tỷ

Pháp luật

Viện Kiểm sát đề nghị phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại King Club. Cùng vụ án, ca sĩ Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc hơn 100 tỷ đồng và đối mặt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ
Thế giới

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Quốc từ chối mua dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

Hãng tin Mỹ Bloomberg cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc đã hủy một số lô hàng dầu Nga do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới
Tin tức

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được phân công giữ chức vụ mới

Tin tức

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa 'bội thu': Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã
Kinh tế

Đại gia xây lắp và hạ tầng vào mùa "bội thu": Vinaconex, CC1, PC1 dồn dập báo lãi tăng phi mã

Kinh tế

Vinaconex ghi nhận lãi sau thuế 9 tháng tăng gấp 5 lần so với năm liền trước. CC1 cũng chứng kiến lợi nhuận quý III/2025 tăng tới 394%. Taseco cũng khép lại quý III/2025 với doanh thu thuần tăng đột biến, lên hơn 1.238 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập
Thể thao

Khi những “thế lực” phong trào cùng chung nhịp đập

Thể thao

Lần đầu tiên, hai giải Hà Đông Super League và Bắc Từ Liêm Super Cup “bắt tay” tổ chức một sự kiện chung – Giải Bóng bàn Siêu Cup Hà Nội 2025. Đây được xem là bước ngoặt đáng nhớ, đánh dấu sự gắn kết và chuyên nghiệp hóa của phong trào bóng bàn Thủ đô.

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch
Tin tức

Hành trình 5 năm giải thưởng VinFuture: Ký ức không quên giữa những ngày thế giới phong tỏa vì đại dịch

Tin tức

Năm 2025, VinFuture tròn 5 tuổi. Dù vẫn còn non trẻ, song giải thưởng đã trở thành biểu tượng toàn cầu của khoa học vị nhân sinh, nơi tri thức gắn liền với sứ mệnh phụng sự con người. Hạt giống cho vị thế hôm nay của VinFuture được gieo ngay từ mùa giải đầu tiên, khi Việt Nam viết nên câu chuyện phi thường về bản lĩnh dân tộc và khát vọng vươn tầm giữa tâm dịch Covid-19.

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù
Pháp luật

Đánh bạc 7 triệu USD, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị đề nghị đối đa 4 năm 6 tháng tù

Pháp luật

Trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman, viện kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù và ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi
Tin tức

NÓNG: 15h chiều nay, Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5 đối với bão Kalmaegi

Tin tức

Từ 15h chiều nay 4/11, tỉnh Gia Lai chính thức kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp độ 5, trước khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ đất liền.

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng
Văn hóa - Giải trí

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh - người tiên phong đưa hài kịch băng đĩa đến với đại chúng và vẫn giữ được sức hút mãnh liệt ngay cả trong năm 2025, thế nhưng sự nghiệp của ông vẫn gắn liền với câu chuyện "lỡ hẹn" danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
Xã hội

Học sinh lớp 10 bị bạn cùng trường hành hung, tiên lượng xấu, gia đình trông chờ phép màu
10

Xã hội

Sau khi bị đánh hội đồng vào sáng 31/10, em N.T.A.T (học sinh lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp - lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm
Nhà đất

Lực cầu bắt đáy cổ phiếu bất động sản nhập cuộc, VN-Index hồi lên trên vùng 1.650 điểm

Nhà đất

Kết phiên 4/11, sắc xanh và tím lan tỏa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Thị trường có phiên hồi phục xác nhận tạo đáy sau hơn 2 tuần điều chỉnh bằng mức tăng trên 34 điểm, lên mức gần 1,652 điểm.

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này
Nhà nông

Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thiếu đá xây dựng, Sở NNMT tỉnh Đồng Nai có đề xuất quan trọng này

Nhà nông

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hiện phát sinh gần 370 ngàn m3 đá xây dựng, ngoài khối lượng đã phân khai của UBND tỉnh Đồng Nai.

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức
Thể thao

Báo chí Malaysia phẫn nộ, yêu cầu quan chức FAM từ chức ngay lập tức

Thể thao

Sau án phạt từ FIFA, báo chí Malaysia dậy sóng, yêu cầu quan chức FAM từ chức, chịu trách nhiệm và vạch trần những kẻ lừa dối trong liên đoàn bóng đá nước này.

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka
Nhà nông

Tin mới nhất, Mỹ tạm hoãn lệnh cấm nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Philippines, Indonesia, Sri Lanka

Nhà nông

Từ 1/1/2026, lệnh cấm nhập khẩu ghẹ (swimming crab) từ Việt Nam, Philippines, Indonesia và Sri Lanka sẽ được tạm hoãn cho đến khi Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA/NMFS) hoàn tất việc xem xét lại các “khả năng so sánh tương đương”.

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private
Kinh tế

Dấu ấn ‘White Night ’ - Đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank Private

Kinh tế

Trong 2 tối 1 và 2/11 vừa qua, người yêu âm nhạc thủ đô đã được thưởng thức trọn vẹn âm nhạc cổ điển Nga, với ‘âm thanh Leningrad’ đặc trưng do Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg biểu diễn trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc ‘White Night’ - Đêm Trắng. Chương trình do ngân hàng Techcombank độc quyền tài trợ, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private, với mong muốn trở thành cầu nối tiên phong, đưa di sản văn hóa vượt thời gian về với Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.

Tin bão mới nhất: Dự báo bão KALMAEGI - bão số 13 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Dự báo bão KALMAEGI - bão số 13 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI sau khi trở thành cơn bão số 13 vẫn giữ cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Trước những dự báo mới nhất về cơn bão này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI.

CSGT TP.HCM mở đợt kiểm tra gắt gao, xử lý học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM mở đợt kiểm tra gắt gao, xử lý học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 4/11, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ra quân thực hiện cao điểm xử lý học sinh vi phạm luật giao thông.

Kỳ tích cứu sống nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim 4 lần sau đuối nước
Xã hội

Kỳ tích cứu sống nam thanh niên 19 tuổi ngừng tim 4 lần sau đuối nước

Xã hội

Trải qua 4 lần ngừng tim, tưởng như không còn cơ hội sống sót nhưng nhờ sự tận tâm, bản lĩnh và chuyên môn cao của các y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, nam thanh niên 19 tuổi đã được hồi sinh kỳ diệu từ tay tử thần.

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

“Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 23/9/1945, Nam Bộ đứng dậy kháng chiến, bắt đầu trang sử vàng oanh liệt “đi trước về sau”. Một người Nam Bộ vừa cầm súng, vừa cầm bút bước vào kháng chiến, để rồi trở thành một nhà chỉ huy quân sự tài ba, một nhà thơ nổi tiếng, được nhân dân yêu quý gọi là “Thi tướng”. Đó là Huỳnh Văn Nghệ, còn gọi là Tám Nghệ (1914-1977).

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn
Nhà nông

Một nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, cả làng phục lăn

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh, nông dân sáng chế máy phun thuốc bảo vệ thực vật, chế tạo, sản xuất máy móc nông nghiệp ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Nhờ thành quả về những sáng chế, sáng tạo trong sản xuất máy nông nghiệp, anh Lĩnh được vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông năm 2024 và đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai
Xã hội

Ấm áp nghĩa tình Petrovietnam để kịp thời hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiên tai

Xã hội

Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, với tinh thần, văn hóa “nghĩa tình đong đầy”, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái và tập thể người lao động trong Tập đoàn đã kịp thời, trực tiếp triển khai các hoạt động tương trợ, góp phần hỗ trợ nhân dân các tỉnh khắc phục khó khăn, hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Tiết lộ lý do tại sao ông Zelensky và Tổng Tư lệnh Syrsky bất hòa
Thế giới

Tiết lộ lý do tại sao ông Zelensky và Tổng Tư lệnh Syrsky bất hòa

Thế giới

Những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh giữa Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyy, nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercuris đưa tin trên kênh YouTube của mình.

Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu
Xã hội

Đà Nẵng: Băng đèo sạt lở đưa 4 người dân, trong đó có sản phụ, đi cấp cứu

Xã hội

Trưa 4/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng công an và biên phòng đang khẩn trương băng qua các điểm sạt lở để đưa 3 bệnh nhân và một sản phụ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Vũng Tàu sắp có bến cảng hành khách quốc tế, đón các tàu du lịch lớn nhất thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Vũng Tàu sắp có bến cảng hành khách quốc tế, đón các tàu du lịch lớn nhất thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Vũng Tàu (thuộc TP.HCM) sẽ có bến cảng khách quốc tế hiện đại, đủ khả năng đón tàu du lịch trọng tải đến 225.000 GT, thuộc nhóm lớn nhất thế giới hiện nay, theo Quyết định số 1922/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh
Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy làm việc với cơ quan chức năng vì bị mạo danh

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy cho biết cô đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý các trang Fanpage mạo danh, lừa đảo.

Xác định ngày ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam
Thể thao

Xác định ngày ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam

Thể thao

Với việc LĐBĐ Malaysia (FAM) bị LĐBĐ Thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo, ĐT Malaysia gần như chắc chắn bị LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua ĐT Việt Nam 0-3. Vấn đề lúc này chỉ là ngày nào mà thôi!

Cứu bóng nhiệt tình, nam thanh niên ngã mạnh, dập nát vùng kín
Xã hội

Cứu bóng nhiệt tình, nam thanh niên ngã mạnh, dập nát vùng kín

Xã hội

Cứu bóng bị ngã đập mạnh vùng kín, nam thanh niên chủ quan không đi khám, đến khi vùng kín sưng to, đau đớn, đi khám thì tinh hoàn đã vỡ nát.

Người dân cho thuê nhà có thu nhập bao nhiêu sẽ phải đóng thuế?
Bạn đọc

Người dân cho thuê nhà có thu nhập bao nhiêu sẽ phải đóng thuế?

Bạn đọc

Cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp 5% thuế giá trị gia tăng…

Hàng chục nghìn người đi xem giải đua ghe ngo lớn nhất miền Tây năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Hàng chục nghìn người đi xem giải đua ghe ngo lớn nhất miền Tây năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Trưa 4/11, giải đua ghe ngo ở TP Cần Thơ đã chính thức khai mạc. Hàng chục nghìn người từ khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đến xem, cổ vũ 61 đội ghe ngo tranh tài trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Tin đọc nhiều

1

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'

2

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

3

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

4

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

5

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió