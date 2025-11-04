Loại thịt được coi như "nhân sâm động vật", ăn vào mùa đông để bồi bổ ngũ tạng, hầm cách này cực thơm ngon

80 năm - hành trình khẳng định vai trò trụ cột đầy tự hào của ngành nông nghiệp
Từ những ngày đầu giành độc lập, khi đói nghèo và hoang tàn phủ bóng khắp đồng ruộng, đến hôm nay – khi Việt Nam trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới – hành trình 80 năm của ngành nông nghiệp Việt Nam là câu chuyện về nghị lực, sáng tạo và khát vọng vươn lên của một dân tộc gắn bó máu thịt với ruộng đồng. Mỗi giai đoạn đều ghi dấu những kỳ tích, khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.