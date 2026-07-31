Loại thịt giàu protein, ít chất béo, nhiều canxi, ăn nhiều tốt xương khớp, rim với dứa thành món ngon tuyệt

Loại thịt này chứa lượng protein chất lượng cao giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, đồng thời ít chất béo, cung cấp canxi, phốt pho và vitamin D hỗ trợ xương và răng chắc khỏe; kẽm và selen giúp tăng cường sức đề kháng. Đó là thịt tôm.

Thịt tôm là nguồn dinh dưỡng quý giá, giàu protein chất lượng cao nhưng ít calo và chất béo. Trong 100g loại thịt này chứa khoảng 24g protein, giúp xây dựng cơ bắp và tăng cảm giác no.

Loại thịt này cung cấp selen, vitamin B12, phốt pho, kẽm và i-ốt tốt cho tuyến giáp, não bộ và hệ miễn dịch. Đặc biệt, tôm giàu astaxanthin và omega-3, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch.

Tuy nhiên, loại thịt này chứa cholesterol và purin khá cao nên người bị gout, mỡ máu cao nên ăn điều độ, khoảng 2-3 lần mỗi tuần.



Loại thịt này chứa lượng protein chất lượng cao

Nếu đã quen với các món tôm rang hay tôm hấp, bạn hãy thử tôm rim dứa. Tôm sú sau khi chiên vàng được áo đều lớp sốt bơ tỏi thơm lừng kết hợp với dứa giàu vitamin C và enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa, món tôm rim dứa không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe cả gia đình.

Dân Việt giới thiệu cách làm món tôm rim dứa như sau:

Nguyên liệu:

- 500g tôm sú

- 1/4 quả dứa

- 3 nhánh tỏi

- Hành lá

- Mắm

- Đường

- Hạt tiêu

- Bơ

- Tương ớt

Cách làm:

- Tôm mua về rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ phần chỉ đen, chẻ một đường trên sống lưng con tôm. Rửa sạch lại với nước để ráo

- Tẩm 1 thìa bột chiên mì (hoặc bột chiên giòn) lên tôm trộn đều rồi cho vào chảo dầu nóng chiên đến khi tôm vàng là được. Gắp ra để cho ráo bớt dầu.

- Pha nước sốt: 1,5 thìa nước mắm, 1 thìa đường, tương ớt, hạt tiêu.

- Cho chảo mới lên bếp thêm 1 thìa bơ đun đến khi bơ tan thì cho tỏi băm vào phi thơm rồi cho tôm vào đảo nhanh tay. Thêm phần nước sốt đã pha ở trên đảo đều. Cho thêm 1/4 quả dứa, một chút nước đảo nhỏ lửa cho vị dứa ngấm đều vào tôm.

- Đun tầm 5-7 phút là được. Tắt bếp thêm một chút hành lá vài miếng ớt sừng đảo nhanh tay là hoàn thành.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vu Phuong Lien thực hiện.