Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Gia đình
Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân

Thứ sáu, ngày 31/10/2025 11:36 GMT+7
Loại thịt này là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin B1, B3, B6, B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen...tăng cường miễn dịch cho cơ thể.
Thịt heo là loại thịt quen thuộc của bữa cơm gia đình người Việt dùng để chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Thành phần dinh dưỡng của thịt heo nổi bật với hàm lượng protein và chất béo, ngoài ra còn có một số vitamin và chất khoáng khác..

Loại thịt này là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin B1, B3, B6, B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen.

Vitamin B1 cần thiết cho một loạt các chức năng của cơ thể, hàm lượng B1 trong thịt heo cao hơn các loại thịt đỏ khác như thịt bò và cừu. Vitamin B6 và B12 tốt cho sự hình thành tế bào máu và chức năng của não.

Loại thịt này còn là nguồn cung cấp sắt được hệ tiêu hóa của con người hấp thụ rất dễ dàng, selen hỗ trợ chức năng tuyến giáp.

170g thịt lợn có đủ lượng selen khuyến nghị hằng ngày. Dân Việt giới thiệu công thức nấu món thịt ba chỉ kho đậu hũ siêu đơn giản mà có ngay một món dễ ăn lại vô cùng hấp dẫn rất đưa cơm:

Nguyên liệu kho thịt với đậu hũ:

- Thịt ba chỉ: 700gr

- Đậu phụ

- Nước dừa

- Gia vị: hành tím, tỏi

- Muối, nước mắm

Cách kho thịt với đậu hũ:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Luộc thịt với muối + gừng chừng 3 phút, vớt ra rửa sạch lại lần nữa, để ráo

- Ướp thịt với đường trong khoảng 1 tiếng. Sau đó giã nát hành tím, tỏi, ớt ướp vào thịt cùng chút hạt nêm.

- Đậu hũ bi chiên sẵn rửa qua với nước

- Pha nước lọc vào nước dừa xiêm, đun sôi để khử chua (dùng 1 lít nước dừa + khoảng 400ml nước)

- Cho thịt vào nồi cùng xíu dầu. Đảo thịt đến khi bề mặt thịt keo lại vàng đều. Đổ từ từ nước dừa xiêm vào, cho lửa to để sôi, cho tiếp nước mắm. Khi nồi thịt sôi bùng mạnh thì chỉnh lửa nhỏ lại.

- Để lửa nhỏ kho đến khi thịt vừa mềm (khoảng 45 phút). Cho tiếp đậu hũ vào, để kho thêm tầm 10 phút cho đậu thấm nữa là được

- Canh nếu nước cạn thì thêm nước lọc, cho nhiều nước dừa nồi thịt kho sẽ bị sậm màu.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.

