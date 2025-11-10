Loại thịt “rúc bùn” rất giàu dinh dưỡng, giúp bổ huyết, mạnh gân cốt, làm món này trẻ già đều mê

Lươn là loại thịt rất giàu protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, lươn còn chứa nhiều chất béo tốt, chủ yếu là acid béo không bão hòa, giúp bảo vệ tim mạch.

Một số vi chất quan trọng trong loại thịt này bao gồm sắt, kẽm, canxi, vitamin A, D, B1, B2 và B12.

Thịt lươn có tác dụng bồi bổ khí huyết, mạnh gân cốt và hỗ trợ điều trị một số bệnh như suy nhược cơ thể, phong thấp.

Theo Đông y, loại thịt có vị ngọt, tính ấm, bổ kinh tỳ vị, có tác dụng bồi dưỡng khí huyết, ôn dương, ích tỳ, bồi bổ can thận, cường kiện gân cốt, khu phong trừ thấp, chữa các chứng lao lực, ho hen, tiêu khát, gân xương đau nhức, cơ thể suy nhược, trĩ nội, phong thấp, bệnh huyết trắng của phụ nữ.

Loại thịt mềm mại, nhiều dưỡng chất và thường được chế biến trong nhiều món ăn truyền thống.

Dân Việt giới thiệu cách làm chả lươn vừa ngon, vừa lạ miệng, lại dễ làm, được yêu thích vì thịt mềm, thơm mùi lá lốt như sau:

Nguyên liệu làm chả lươn:

- 120g lươn băm nhuyễn

-100g thịt heo xay

- 15g hành tím băm

- 10g ớt sừng băm

- 10g lá lốt cắt nhỏ

- 10g sả băm

- 1g tiêu đen xay

- 3g hạt nêm

- 5g đường cát

- 15g dầu ăn

- Xiên tre (ngâm nước 15–20 phút trước khi nướng)

Nguyên liệu của món ăn

Cách làm chả lươn:

*Sơ chế:

- Lươn rửa sạch bằng chút muối + gừng để khử tanh, lọc bỏ xương, băm nhuyễn.

- Lá lốt, sả, ớt, hành tím rửa sạch, băm nhỏ.

Trộn đều tất cả các nguyên liệu

* Trộn nhân:

- Cho tất cả nguyên liệu vào tô lớn: lươn, thịt heo xay, lá lốt, hành tím, ớt, sả, gia vị.

- Đeo găng tay, trộn và quết hỗn hợp khoảng 5–7 phút cho dẻo quện, để nghỉ 15 phút cho ngấm.

Để 15 - 30 phút cho ngấm gia vị

* Tạo hình:

-Vo thành viên dài vừa ăn, xiên vào que tre.

- Mẹo: Thoa chút dầu ăn vào tay để không bị dính khi vo.

Xiên từng que dài

* Nướng bằng nồi chiên

- Xếp chả xiên vào khay, không để sát nhau.

- Chỉnh 160°C – 30 phút.

- Giữa chừng lật trở để chả vàng đều hai mặt.

* Thành phẩm:

- Chả lươn lá lốt xiên que vàng óng, thơm lừng.

- Cắn vào thấy bên trong mềm ngọt, lá lốt xen lẫn tạo mùi thơm đặc trưng, có chút cay nhẹ của ớt, tiêu.

Từng xiên que thơm lừng

- Ăn kèm rau sống, chấm mắm me, muối tiêu chanh hay tương ớt đều ngon xuất sắc.

Chấm tương cà ớt hay mắm me đều ngon

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Huệ thực hiện.