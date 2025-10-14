Loại thực phẩm “nặng mùi”, giàu chất xơ, protein, giúp chắc xương, bổ tim, đem nấu lẩu thành món ngon hấp dẫn

Chao là một loại thực phẩm dành cho người ăn chay phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, được làm từ đậu hũ lên men và có vị béo, thơm, kích thích ăn ngon miệng.

Loại thực phẩm này là đậu được lên men qua quá trình ủ chín, sau đó được tẩm bột năng và chiên giòn để tạo ra lớp vỏ bên ngoài, tạo vị béo, thơm và kích thích ăn ngon miệng.

Tuy có mùi hơi khó chịu, nhưng loại thực phẩm này lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng phong phú tốt cho sức khỏe.

Chao có nhiều tác dụng đối với sức khỏe nhờ chứa protein, chất xơ, canxi và các khoáng chất khác, giúp hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe.



Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp phòng ngừa ung thư. Chao là một nguồn cung cấp vitamin B2 và B12 giàu có, vượt trội hơn đậu hũ từ 6 đến 7 lần.

Chao thường được ăn kèm với rau củ và gia vị như cà rốt, ngô tây, rau muống, rau cải, đậu phộng rang, hành tím, đậu hũ non, nước mắm, tương ớt, tương đen...

Tạo nên một món ăn đầy đủ dinh dưỡng và tuyệt vời cho sức khỏe. Dân Việt giới thiệu cách nấu món lẩu chao nấm chay như sau:

Nguyên liệu làm lẩu chao nấm chay:

- Chao nhỏ: 1 hũ chao môn

- Nấm rơm: 100gr

- Hành tây: 1 củ

- Hành tím, sả cây, tỏi

- Bún (tuỳ lượng ăn)

- Nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư: mỗi loại 200gr

- Mùng tơi, rau muống

- Khoai môn: 1 củ vừa

- Bắp ngọt: 1 cái

- Nước dừa xiêm: 500ml

- Hạt nêm chay hoặc muối, đường phèn

- Váng đậu khô chiên

- Đậu hũ trắng: 6 miếng, chiên 1/2 giòn, còn 1/2 cắt vừa ăn

Cách làm lẩu chao nấm chay:

- Phi thơm tỏi, hành tím, sả cây. Đổ nấm rơm, khoai môn (đã chiên sơ qua), bắp ngọt vào xào, thêm 1/2 hũ chao cà nhuyễn, muối hoặc hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường phèn, xào chừng 1 phút, thêm nước dừa và 500ml nước lọc, nấu sôi, nêm lại gia vị.

- Thêm 1/2 củ hành tây cắt múi cau vào, đun sôi 5 phút, tắt bếp thêm đầu hành.

- Nước chấm: nước tương tỏi ớt, hoặc chao môn pha với tương đen- chanh ớt

- Bắc nồi lẩu lên ăn theo sở thích, cho tàu hũ chiên, váng đậu khô chiên, tàu hũ trắng và nấm vào rồi thưởng thức.

- Vị của lẩu chao chay ngọt thanh, ăn rất ngon.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thực phẩm nặng mùi này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Hoà Nguyễn thực hiện.