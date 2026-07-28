Loại thực phẩm siêu vitamin, bổ dưỡng hơn thịt, chế biến món này thơm ngon, vô cùng hao cơm

Loại thực phẩm này giàu protein thực vật, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp duy trì và phát triển cơ bắp, đó là đậu hũ.

Loại thực phẩm này còn chứa canxi, sắt, magie và phốt pho, hỗ trợ xương chắc khỏe, góp phần tạo máu và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Nếu đã quen với đậu hũ sốt cà hay đậu hũ chiên, bạn hãy thử ngay đậu hũ kẹp thịt hấp sốt mặn ngọt. Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa lớp đậu hũ vàng giòn bên ngoài, mềm mịn bên trong cùng phần nhân thịt đậm đà.

Sau khi hấp chín, đậu được phủ thêm nước sốt mặn ngọt và dầu hành thơm lừng, tạo nên hương vị hấp dẫn, ăn với cơm nóng là "hao cơm" vô cùng. Dân Việt giới thiệu cách làm món đậu hũ kẹp thịt hấp sốt mặn ngọt như sau:

Loại thực phẩm này còn chứa canxi, sắt, magie và phốt pho, hỗ trợ xương chắc khỏe, góp phần tạo máu và duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Nguyên liệu

- Đậu hũ trắng

- Thịt băm

- Nấm mèo

- Cà rốt

- Đầu hành lá, hành tím băm

- Tiêu, hạt nêm, nước mắm, đường

- Một ít bột năng

- Nước mắm, đường

- Tương ớt hoặc tương cà

- Tỏi băm

- Hành lá

Cách làm:

- Đậu hũ trắng mua về ép cho ra bớt nước. Cắt làm 4 rồi đem chiên vàng, vớt ra để nguội.

- Thịt băm ướp với đầu hành lá băm + hành tím băm + nấm mèo băm nhỏ + cà rốt băm nhỏ (có thể bỏ qua) + tiêu + hạt nêm + xíu nước mắm + đường + xíu bột năng, để ướp 15 phút.

- Dùng kéo cắt góc L một bên của miếng đậu, rồi cho thịt vào giữa (là kẹp thịt, chứ không phải dồn thịt), làm lần lượt cho đến khi hết.

- Xếp các miếng đậu vào dĩa sâu lòng, đem hấp cách thủy trong 15 phút (tính từ lúc nước sôi)

- Bắc chảo dầu, phi thơm hành tím băm. Cho vào chảo nước mắm + đường + nước + tương ớt (cũng có thể dùng tương cà), nấu cho sôi để gia vị tan hết.

- Phi thơm vàng 1 ít tỏi băm, để riêng ra cho ráo.

- Dùng dầu đã phi tỏi chan vào hành lá cắt nhỏ, làm dầu hành (hãm nhiệt bằng dầu nguội để giữ màu xanh cho hành)

- Cho tỏi phi vào trộn chung với dầu hành

- Chan sốt lên dĩa đậu hũ và cho dầu hành lên trên (chan sốt và cho dầu hành lên từng miếng đậu)

Muốn ăn đậm hơn thì chấm thêm đậu vào sốt luôn.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thực phẩm này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.