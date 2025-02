Loại trái cây nhà giàu ngày nào giờ "rẻ như bèo", bán đầy đường ai cũng mua được

Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, nhiều tiểu thương đang bán cherry với giá chỉ từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, tùy loại. Cherry cũng tràn ra đường, xung quanh khu vực chợ này với giá thấp hơn.

Anh Thành - tiểu thương tại chợ Bà Chiểu, cho biết giá cherry chưa bao giờ rẻ như hiện nay. Theo anh Thành, trước đây, cherry giá rất cao lên đến 500.000 - 600.000 đồng/kg. Do đó, chỉ những người có tiền, nhà giàu mới dám mua. Anh cũng không dám lấy hàng nhiều để bán.

“Nhưng bây giờ rẻ rề. Giá thấp nên rất dễ mua, ai cũng mua được. Vì vậy, tôi cũng bán chạy hơn, nhập về nhiều hơn để bán”, anh Thành nói.

Cherry được xem là loại trái cây nhà giàu nhưng hiện nay giá đang "rẻ như bèo". Ảnh: Hồng Phúc

Không chỉ tại các chợ truyền thống, cherry cũng ngập tràn tại nhiều hệ thống siêu thị. Theo ghi nhận, tại siêu thị, cherry có chất lượng tốt hơn, quả tươi và bóng hơn nhưng mức giá cũng rất bất ngờ, chưa đến 200.000 đồng/kg.

Chị Ngọc Nga, ngụ quận Bình Tân cho biết từ qua Tết đến nay, cả gia đình ăn cherry nhiều hơn bao giờ hết. Chị Nga mua cherry tại siêu thị gần nhà với giá chỉ khoảng 190.000 đồng/kg.

“Trước đây, giá cherry rất đắt nên tôi chỉ dám mua cho các con, mỗi lần chưa đến nửa kg để các bé ăn. Nhưng bây giờ, giá rất rẻ nên tôi mua luôn cùng lúc cả kg để tủ lạnh rồi ăn dần. Chất lượng trái rất ngon, cứ ăn hết rồi đi siêu thị mua thêm”, chị Nga nói.

Thực tế, giá cherry đã rất rẻ từ trước Tết Nguyên đán. Thời điểm đó, các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op bán cherry chỉ với 199.000 đồng/kg.

Nguồn cherry được nhập khẩu chính ngạch từ Chile. Ước tính, siêu thị này tiêu thụ khoảng 100 tấn chỉ trong vòng nửa tháng.

Cherry giá rẻ cũng đang đổ bộ nhiều hệ thống siêu thị. Ảnh: T.Mai

Các nhà bán hàng cho biết nguồn cherry tại Việt Nam hiện nay chủ yếu từ Chile. Giá cherry đang rất rẻ do sản lượng cherry Chile đang dồi dào. Trung Quốc - thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, đang siết chặt kiểm soát chất lượng. Do đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải chuyển hướng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam với giá tốt.

Chưa kể, một lý do khiến giá cherry Chile rẻ rề là hôm 13/1, tàu Saltoro chở 1.300 container cherry gặp sự cố kỹ thuật gần Micronesia, làm chậm hành trình gần hai tuần so với dự kiến. Đây là thời điểm Tết Nguyên đán - mùa tiêu thụ lớn nhất tại Trung Quốc. Sự cố này khiến giá cherry lao dốc và tăng cường đưa vào nhiều thị trường khác thay vì chỉ Trung Quốc.

Ngoài cherry Chile, thị trường hiện nay còn có cherry Úc và New Zealand. Giá của cherry Úc và New Zealand thường cao hơn so với cherry Chile. Một số cửa hàng chuyên bán cherry Úc và New Zealand bán với giá từ 500.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng Giám đốc Klever Fruit, cho biết cherry New Zealand có giá cao vì họ phải vận chuyển trực tiếp bằng máy bay về Việt Nam. Ngoài ra, còn có dòng cherry hữu cơ New Zealand với giá đắt hơn, do canh tác theo theo tiêu chuẩn hữu cơ và đến từ vùng đất có thổ nhưỡng, khí hậu hàng đầu thế giới.