Điều chỉnh quy hoạch chi tiết sau nhiều năm chậm tiến độ

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 tại các ô quy hoạch ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 (phường Yên Hoà).

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu gồm 2 ô đất. Ô đất thứ nhất có diện tích 9.145 m2, giáp khu đất trường mầm non Dịch Vọng Hậu, 3 phía còn lại tiếp giáp các tuyến đường giao thông.

Ô đất thứ hai có diện tích 7.661 m2 giáp các tuyến phố Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông, Đinh Núp…

Các khu đất này được điều chỉnh quy hoạch để triển khai hai dự án trọng điểm của TD Group là Maslight Tower và Maslight Hi-Tech Park. Ảnh: Phạm Hưng

Nguyên tắc điều chỉnh giữ nguyên phạm vi, ranh giới và diện tích theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt và đảm bảo khớp nối đồng bộ, phù hợp với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch; không làm thay đổi hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung đã được xác định trong đồ án được duyệt trước đó.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc điều chỉnh này nhằm cụ thể hóa chức năng công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư triển khai lập và thực hiện dự án xây dựng.

Phối cảnh dự án Maslight Hi-Tech Park. Ảnh: TD Group

Ban đầu, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội - Handico đã liên danh với TD Group để thực hiện dự án. Nhưng sau khi Handico đề xuất điều chỉnh quy hoạch sang xây dựng công trình hỗn hợp và được UBND thành phố chấp thuận, phê duyệt, Handico lại rút khỏi liên danh và bàn giao toàn bộ dự án và quyền sử dụng đất cho TD Group để thực hiện.

Sau đó, TD Group từng lên kế hoạch đầu tư tổ hợp thương mại - dịch vụ tại khu Nam Trung Yên với vốn hơn 1.229 tỷ đồng. Nổi bật là dự án Maslight Tower nằm tại ngã tư Nguyễn Chánh - Mạc Thái Tông, quy mô 29 tầng nổi, 4 tầng hầm, cao 107 m, định hướng là cao ốc văn phòng hạng A với gần 80.000 m2 sàn cho thuê và hơn 21.000 m2 hầm đỗ xe. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 1/2025, nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.