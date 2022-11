Loạt lời chúc 20/11 hay nhất, ý nghĩa nhất gửi tới thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 2022

Lời chúc 20/11 hay nhất gửi đến thầy cô giáo ngày Nhà giáo Việt Nam

Em chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ, trẻ trung, vui tính, luôn luôn giữ vững niềm tin và ngày càng nâng cao sự dũng cảm trước những đứa học trò nghịch như quỷ sứ bọn em. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt với thầy cô đang đọc tin nhắn này em chúc thầy cô ngày 20/11 thật vui.

Ngày 20/11 em xin được dành những lời chúc ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi thắm nhất của mình, và tất cả những lời chúc đó, đều là dành cho thầy/cô. Em cũng như bao bạn khác được như ngày hôm nay đó là kết quả của sự dạy dỗ tận tụy của thầy/cô mang lại cho chúng em.

Ảnh minh họa: WishesMSg

Lại một mùa hiến chương nữa lại về. Chúng em xin gửi đến thầy/cô lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mong thầy cô luôn vui và hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt chúng em trên con đường chinh phục tri thức đầy gian nan, vất vả.

Kính chúc thầy nhân ngày 20/11. Mong thầy sẽ luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc.

Ngày 20 đã đến, tháng 11 thân thương

Kỷ niệm ngày hiến chương, của các thầy cô giáo

Những gì thầy/cô dạy, em luôn khắc ghi trong lòng. Hôm nay, em đã lớn. Cảm ơn thầy/cô giáo vì những tình yêu thương, sự nhiệt tình đã trao trọn cho chúng em.

Thầy/cô kính yêu! Sự dạy dỗ ân cần của thầy cô như gió mùa xuân, như cơn mưa lành mùa hạ, em khắc sâu mãi trong lòng. Nhân ngày 20/11, em chúc thầy cô luôn vui khỏe, như ý!

Trán thầy đã hằn sâu vết thời gian, mái tóc thầy đã bạc thêm vì bụi phấn nhưng tình yêu của thầy dành cho mỗi lứa học trò thì vẫn còn mãi, chẳng thể nào phai nhòa được. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi tới thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất của em. Em chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và yên tâm công tác để mang đến nhiều quả ngọt cho đời.

Cuộc sống là một cuộc hành trình dài và những bài học ý nghĩa, sâu sắc của thầy/cô như ánh sáng dẫn đường cho em suốt hành trình đó. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy/cô của em nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Mọi lời hay ý đẹp đều chẳng đủ để nói hết được công ơn của cô dành cho chúng em. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em kính chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn vui vẻ cô nhé! Chúng em yêu cô!

Cảm ơn thầy/cô đã dành cho em những bài học vô cùng quý báu để em có được hành trang tốt đẹp bước vào đời. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc thầy/cô mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người.

Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2022. Ảnh: WishesMSg

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam - ngày lễ tôn vinh thầy cô yêu quý của em. Em xin dành tất cả tấm chân tình đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, dồi dào sức khỏe và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Chẳng có câu chữ nào có thể nói hết được công lao của thầy/cô đã dành cho em. Nhân ngày đặc biệt này, em chỉ mong thầy/cô luôn mạnh khỏe, yêu đời để tiếp tục đồng hành với bao thế hệ học trò trên con đường chinh phục tri thức. Em yêu thầy/cô!

Dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các thầy cô giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Em cũng xin gửi lời chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc và công tác tốt.

Thầy là một biển lớn kiến thức, em lái con thuyền nhỏ thả sức quăng lưới đánh bắt, phải không thưa thầy? Chúc thầy luôn mạnh khỏe và thêm nhiều thành công trong công việc.

Bài giảng của thầy cô luôn phong phú nhiều màu sắc, mỗi chương mỗi tiết đều tựa như mở ra một cửa sổ trước mắt, khiến em thấy một thế giới rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn ngày tìm tòi nghiên cứu, chưa bằng một ngày học hỏi từ người thầy giỏi. Nhân ngày 20/11 em xin được gửi lời cảm ơn chân thành.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy vì tất cả những gì thầy làm cho chúng em. Thầy không chỉ dạy học, định hướng nghề nghiệp mà còn là người giúp chúng em trở nên tốt đẹp hơn. Chúc thầy mạnh khỏe, vui vẻ và công tác tốt.

Nhân ngày lễ tôn vinh nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo - những người ba mẹ thứ hai của em. Chúc quý thầy cô luôn luôn hạnh phúc, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và luôn bình an trong cuộc sống.

Chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với những bến bờ tri thức!.

Dẫu đã lớn khôn nhưng em vẫn luôn khắc ghi những lời dạy của thầy cô. Xin gửi tới thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất.

Chúc các thầy cô luôn vui khỏe, hạnh phúc, đủ tâm-trí-lực trên hành trình trồng người đầy vất vả của mình!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi đến thầy cô, người đã chỉ bảo, dạy dỗ em suốt quãng thời gian qua lời chúc sức khỏe, tràn đầy năng lượng để luôn công tác tốt! Em cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ!

I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Vietnamese Teachers' Day that's full of joyous moments!

- Em thật may mắn vì có người thầy tuyệt vời như thầy. Chúc thầy ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật nhiều niềm vui!

Ảnh: WishesMSg

Happy Teachers Day 2022! It has been an honor to get to learn so many things from you, thanks for inspiring me!

- Chúc mừng thầy/cô ngày Nhà giáo năm 2022! Thật vinh dự khi được học hỏi rất nhiều điều từ thầy/cô, cảm ơn thầy/cô vì đã truyền rất nhiều cảm hứng cho em.

Dear teacher, thanks for supporting and enlightening all my way. Have a wonderful Vietnamese Teachers' Day!

- Thầy/cô kính yêu, cảm ơn thầy/cô đã ủng hộ và thắp sáng con đường em đi. Chúc thầy cô một ngày Nhà giáo Việt Nam tuyệt vời!

All the efforts and hard work you invested in bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you! Happy Teacher's Day!

- Tất cả nỗ lực và sự cống hiến cho công việc của thầy/cô mang lại những điều tốt nhất cho chúng em và không bao giờ có thể được đền đáp bằng lời nói đơn thuần. Chúng em cảm thấy biết ơn vì có một giáo viên như thầy/cô! Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

I am lucky to have a teacher like you. You are a fabulous guide. Happy Vietnamese Teachers' Day 20/11!

- Em thấy mình rất may mắn vì có một người giáo viên như thầy/cô. Thầy/cô là người dẫn đường tuyệt vời. Chúc mừng thầy/cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Dear teacher, without your guidance and wisdom, I wouldn't be where I am right now! Thank you and Happy Teachers Day!

- Kính thưa thầy, nếu không có sự hướng dẫn và trí tuệ của thầy, em sẽ không được như bây giờ. Cảm ơn thầy và chúc mừng Ngày Nhà giáo 20/11.

I wish I knew some ways to let you know my gratitude. I feel for you my dear teacher but just can't say. So I hope this little card will at least show a part of my warmest appreciation that is coming from the bottom of my heart.

- Ước gì em có thể bày tỏ lòng biết ơn của em đối với thầy, thầy kính mến của em, nhưng thật khó nói nên lời. Em mong rằng tấm thiệp này sẽ bày tỏ phần nào sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng em.

A great thanks to you! You are our teachers who give us a voice, an image and a thought to help build our lives

- Xin cảm tạ thầy cô - là thầy cô của chúng em, đã cho chúng em một lời nói, hình ảnh ý tưởng để chúng em xây đắp cuộc đời.

I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Teacher's Day that's full of joyous moments!

- Em thật may mắn khi có một giáo viên tuyệt vời như thầy/cô. Chúc thầy/cô một ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập những khoảnh khắc vui vẻ!

Thank you for being an amazing mentor. Happy Teachers Day 2022!

- Cảm ơn thầy/cô đã là một người cố vấn tuyệt vời. Xin được chúc mừng thầy cô ngày Nhà giáo năm 2022.

Happy Teachers Day! We are grateful to you today and every day!

- Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng em biết ơn thầy/cô hôm nay và mỗi ngày!

To all the teachers- you are doing an amazing job and you deserve the very best. Happy Teacher's Day!

- Gửi tới tất cả các giáo viên – các thầy cô bạn đang làm một công việc tuyệt vời và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 2022.

Nguồn: Sưu tầm, WishesMSg