Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động: Dự báo cuộc đua còn "nóng", gửi tiết kiệm 3-6 tháng ngân hàng nào cao nhất?

Cập nhật mới nhất lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 - 6 tháng

Dữ liệu thống kê của PV Dân Việt, lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân tại quầy đối với kỳ hạn 3 tháng dao động từ 1,9 - 4,75%/năm, trả lãi cuối kỳ.

Trong tháng này, thị trường lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, với Ngân hàng Bắc Á và VIB cùng vươn lên dẫn đầu.

Ngân hàng Bắc Á niêm yết mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm cho các khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng, trong khi các khoản dưới hạn mức này là 4,55%/năm.

Trong khi đó, VIB cũng đồng hạng nhất với mức 4,75%/năm, áp dụng cho tiền gửi chỉ từ 10 triệu đồng trở lên.

Theo sau là Vikki với mức lãi suất 4,7%/năm, giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.

Sau đó, VPBank áp dụng 4,5%/năm cho hạn mức gửi trên 50 tỷ đồng; ngân hàng này gần đây đã tăng mạnh lãi suất huy động, áp dụng mức 4,3% - 4,4%/năm cho các hạn mức thấp hơn.

Cuối cùng, VCBNeo duy trì mức 4,35%/năm, còn BVBank đưa ra mức 4,3%/năm.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Trong khi đó, đối với kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy dao động từ 2,9%/năm đến 6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, quán quân lãi tiền gửi cao nhất cho khách hàng cá nhân cho kỳ hạn 6 tháng thuộc về Bắc Á và Vikki với 6%/năm.

Tuy nhiên, Bắc Á sẽ kèm điều kiện "đặc biệt" là hạn mức gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới hạn mức này, Bắc Á sẽ chi trả 5,8%/năm. Đây cũng là mức niêm yết tại VCBNeo.

Còn VPBank trong tháng này đã nâng lãi suất huy động lên 5,4% - 5,6%/năm, tùy hạn mức gửi. HDBank cũng là ngân hàng có lãi suất tiền gửi ở mức 5,4%/năm.

Trong khi đó, Kienlongbank và ABBank cùng đưa ra mức lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm. Còn NCB áp dụng 5,15%.năm, BVBank 5,1%/năm và VietBank là 5%/năm.

Tại mức 4,7%/năm, nhiều ngân hàng đang cùng áp dụng mức lãi suất này là LPBank, TPBank, VIB (> 300 triệu), Eximbank, MSB và SHB (> 2 tỷ).

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

"Lý do bất khả kháng" cho cuộc đua hút tiền

Các chuyên gia phân tích nhận định, với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Tuy nhiên, một số nhà băng ghi nhận tín dụng tăng trên 20% chỉ trong 9 tháng, là nguyên nhân chính tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho biết, áp lực tỷ giá và mặt bằng lãi suất quốc tế cao là nguyên nhân khiến lãi suất trong nước tăng nhẹ thời gian qua.

Theo ông, yếu tố trực tiếp và rõ ràng nhất là áp lực lên tỷ giá đã chạm đến ngưỡng giới hạn cho phép của nhà điều hành. Mục tiêu tăng trưởng tỷ giá cho cả năm được đặt ra ở mức 3-5%, và hiện tại, không gian để sử dụng công cụ này gần như không còn.

"Trong bối cảnh tỷ giá chịu sức ép, việc lãi suất nhích lên là phù hợp với diễn biến thị trường. Việc tăng lãi suất sẽ giúp giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ, qua đó góp phần bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam", đại diện MB chia sẻ.

Ngoài yếu tố tỷ giá, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách thắt chặt với mức lãi suất USD quanh 3,75-4%. Mặt bằng cao này khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, làm giảm khả năng thu hút vốn vào các nền kinh tế mới nổi.

Chia sẻ thêm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, một số ngân hàng gặp vấn đề về chất lượng tài sản. Khi một phần vốn đã cho vay chuyển thành nợ xấu và bị “đọng lại”, không quay về đúng hạn, các ngân hàng buộc phải huy động vốn mới để đáp ứng nghĩa vụ chi trả nguồn vốn cũ.

"Đây cũng là yếu tố khiến lãi suất huy động tại một số nhà băng tăng lên, dù nguyên nhân này ít phổ biến hơn so với áp lực từ tăng trưởng tín dụng", ông Hiếu nói.

Về khả năng đảo chiều chính sách trong giai đoạn cuối năm 2025, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định điều này khó xảy ra. Ông cho biết mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong năm nay là tăng trưởng tín dụng tối thiểu 16% để hỗ trợ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Gần đây, mục tiêu tăng trưởng GDP còn được điều chỉnh lên 8,3–8,5%.

"Khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế tăng, các ngân hàng cũng buộc phải đẩy mạnh tín dụng, kéo theo nhu cầu huy động vốn lớn hơn và gây áp lực tăng lãi suất huy động. Do đó, từ nay đến cuối năm, khó có thể kỳ vọng sự thay đổi trong các mục tiêu kinh tế và áp lực lên vốn huy động nhiều khả năng vẫn tiếp tục", ông nhấn mạnh.

Còn Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo, lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng dự kiến tăng mạnh vào quý IV. Tuy vậy, mặt bằng lãi suất huy động vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn giai đoạn COVID - 19, phù hợp với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN.

Cụ thể, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có thể tăng lãi suất thêm 0,2 – 0,3 điểm % ở các kỳ hạn 6–12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh nhiều khả năng giữ mặt bằng lãi suất ổn định để định hướng thị trường.

Báo cáo KBSV cho biết, tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2025 tăng 13,4%, trong khi đó, huy động vốn chỉ tăng 9,7%, tạo ra khoảng cách lớn so với tốc độ tăng tín dụng.

Theo KBSV, NHNN đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng xuyên suốt năm 2025, giữ mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn định.

Thanh khoản cho hệ thống được hỗ trợ thông qua việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém, cùng với việc NHNN liên tục bơm ròng trên thị trường mở.

Tuy nhiên, một số ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng vượt 20% trong 9 tháng đầu năm, khiến áp lực lên lãi suất huy động gia tăng. Cùng với việc thanh khoản hệ thống không còn dồi dào và áp lực tỷ giá xuất hiện tại một số thời điểm, KBSV cho rằng các yếu tố này đang tạo nền cho xu hướng tăng nhẹ của lãi suất huy động từ nay đến cuối năm.