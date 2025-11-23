Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 15:00 GMT+7

Loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động: Dự báo cuộc đua còn "nóng", gửi tiết kiệm 3-6 tháng ngân hàng nào cao nhất?

+ aA -
L. Anh Chủ nhật, ngày 23/11/2025 15:00 GMT+7
Cuộc đua "hút tiền" của một số nhà băng đang nóng trở lại. Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán và chuyên gia, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại năm 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cập nhật mới nhất lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 - 6 tháng

Dữ liệu thống kê của PV Dân Việt, lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân tại quầy đối với kỳ hạn 3 tháng dao động từ 1,9 - 4,75%/năm, trả lãi cuối kỳ.

Trong tháng này, thị trường lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt, với Ngân hàng Bắc Á và VIB cùng vươn lên dẫn đầu.

Ngân hàng Bắc Á niêm yết mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm cho các khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng, trong khi các khoản dưới hạn mức này là 4,55%/năm.

Trong khi đó, VIB cũng đồng hạng nhất với mức 4,75%/năm, áp dụng cho tiền gửi chỉ từ 10 triệu đồng trở lên.

Theo sau là Vikki với mức lãi suất 4,7%/năm, giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.

Sau đó, VPBank áp dụng 4,5%/năm cho hạn mức gửi trên 50 tỷ đồng; ngân hàng này gần đây đã tăng mạnh lãi suất huy động, áp dụng mức 4,3% - 4,4%/năm cho các hạn mức thấp hơn.

Cuối cùng, VCBNeo duy trì mức 4,35%/năm, còn BVBank đưa ra mức 4,3%/năm.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Trong khi đó, đối với kỳ hạn 6 tháng, các ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy dao động từ 2,9%/năm đến 6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, quán quân lãi tiền gửi cao nhất cho khách hàng cá nhân cho kỳ hạn 6 tháng thuộc về Bắc Á và Vikki với 6%/năm.

Tuy nhiên, Bắc Á sẽ kèm điều kiện "đặc biệt" là hạn mức gửi trên 1 tỷ đồng. Nếu dưới hạn mức này, Bắc Á sẽ chi trả 5,8%/năm. Đây cũng là mức niêm yết tại VCBNeo.

Còn VPBank trong tháng này đã nâng lãi suất huy động lên 5,4% - 5,6%/năm, tùy hạn mức gửi. HDBank cũng là ngân hàng có lãi suất tiền gửi ở mức 5,4%/năm.

Trong khi đó, Kienlongbank và ABBank cùng đưa ra mức lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm. Còn NCB áp dụng 5,15%.năm, BVBank 5,1%/năm và VietBank là 5%/năm.

Tại mức 4,7%/năm, nhiều ngân hàng đang cùng áp dụng mức lãi suất này là LPBank, TPBank, VIB (> 300 triệu), Eximbank, MSB và SHB (> 2 tỷ).

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

"Lý do bất khả kháng" cho cuộc đua hút tiền

Các chuyên gia phân tích nhận định, với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định.

Tuy nhiên, một số nhà băng ghi nhận tín dụng tăng trên 20% chỉ trong 9 tháng, là nguyên nhân chính tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB cho biết, áp lực tỷ giá và mặt bằng lãi suất quốc tế cao là nguyên nhân khiến lãi suất trong nước tăng nhẹ thời gian qua.

Theo ông, yếu tố trực tiếp và rõ ràng nhất là áp lực lên tỷ giá đã chạm đến ngưỡng giới hạn cho phép của nhà điều hành. Mục tiêu tăng trưởng tỷ giá cho cả năm được đặt ra ở mức 3-5%, và hiện tại, không gian để sử dụng công cụ này gần như không còn.

"Trong bối cảnh tỷ giá chịu sức ép, việc lãi suất nhích lên là phù hợp với diễn biến thị trường. Việc tăng lãi suất sẽ giúp giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ, qua đó góp phần bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam", đại diện MB chia sẻ.

Ngoài yếu tố tỷ giá, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách thắt chặt với mức lãi suất USD quanh 3,75-4%. Mặt bằng cao này khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, làm giảm khả năng thu hút vốn vào các nền kinh tế mới nổi.

Chia sẻ thêm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, một số ngân hàng gặp vấn đề về chất lượng tài sản. Khi một phần vốn đã cho vay chuyển thành nợ xấu và bị “đọng lại”, không quay về đúng hạn, các ngân hàng buộc phải huy động vốn mới để đáp ứng nghĩa vụ chi trả nguồn vốn cũ.

"Đây cũng là yếu tố khiến lãi suất huy động tại một số nhà băng tăng lên, dù nguyên nhân này ít phổ biến hơn so với áp lực từ tăng trưởng tín dụng", ông Hiếu nói.

Về khả năng đảo chiều chính sách trong giai đoạn cuối năm 2025, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định điều này khó xảy ra. Ông cho biết mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong năm nay là tăng trưởng tín dụng tối thiểu 16% để hỗ trợ đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Gần đây, mục tiêu tăng trưởng GDP còn được điều chỉnh lên 8,3–8,5%.

"Khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế tăng, các ngân hàng cũng buộc phải đẩy mạnh tín dụng, kéo theo nhu cầu huy động vốn lớn hơn và gây áp lực tăng lãi suất huy động. Do đó, từ nay đến cuối năm, khó có thể kỳ vọng sự thay đổi trong các mục tiêu kinh tế và áp lực lên vốn huy động nhiều khả năng vẫn tiếp tục", ông nhấn mạnh.

Còn Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo, lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng dự kiến tăng mạnh vào quý IV. Tuy vậy, mặt bằng lãi suất huy động vẫn sẽ được duy trì ở mức thấp, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn giai đoạn COVID - 19, phù hợp với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của NHNN.

Cụ thể, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có thể tăng lãi suất thêm 0,2 – 0,3 điểm % ở các kỳ hạn 6–12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh nhiều khả năng giữ mặt bằng lãi suất ổn định để định hướng thị trường.

Báo cáo KBSV cho biết, tín dụng toàn hệ thống đến cuối tháng 9/2025 tăng 13,4%, trong khi đó, huy động vốn chỉ tăng 9,7%, tạo ra khoảng cách lớn so với tốc độ tăng tín dụng.

Theo KBSV, NHNN đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng xuyên suốt năm 2025, giữ mặt bằng lãi suất nhìn chung ổn định.

Thanh khoản cho hệ thống được hỗ trợ thông qua việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng tiếp nhận tổ chức tín dụng yếu kém, cùng với việc NHNN liên tục bơm ròng trên thị trường mở.

Tuy nhiên, một số ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng vượt 20% trong 9 tháng đầu năm, khiến áp lực lên lãi suất huy động gia tăng. Cùng với việc thanh khoản hệ thống không còn dồi dào và áp lực tỷ giá xuất hiện tại một số thời điểm, KBSV cho rằng các yếu tố này đang tạo nền cho xu hướng tăng nhẹ của lãi suất huy động từ nay đến cuối năm.

Tham khảo thêm

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm lãnh đạo VAMC và CIC

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm lãnh đạo VAMC và CIC

Phân bổ tài sản đầu tư: Chuyên gia tài chính gợi ý 'điểm cân bằng'

Phân bổ tài sản đầu tư: Chuyên gia tài chính gợi ý "điểm cân bằng"

Nông dân chăn nuôi bò sữa xây dựng 'trang trại hạnh phúc' nuôi bò mẹ kèm bê: Nâng phúc lợi, tăng lợi nhuận

Nông dân chăn nuôi bò sữa xây dựng "trang trại hạnh phúc" nuôi bò mẹ kèm bê: Nâng phúc lợi, tăng lợi nhuận

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trong khi, thế giới duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce. Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới điều chỉnh trước khi vào đợt sóng lớn.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để "không đánh mất" lợi thế AI

Kinh tế
Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để 'không đánh mất' lợi thế AI

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Doanh thu tăng chóng mặt, 67.000 đơn hàng chờ giao

Kinh tế
VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Doanh thu tăng chóng mặt, 67.000 đơn hàng chờ giao

1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, "lộ diện" kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Kinh tế
1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, 'lộ diện' kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Đọc thêm

5 hoa hậu Việt vướng vòng lao lý: Người trồng cần sa, người cầm đầu đường dây bán dâm cao cấp
Văn hóa - Giải trí

5 hoa hậu Việt vướng vòng lao lý: Người trồng cần sa, người cầm đầu đường dây bán dâm cao cấp

Văn hóa - Giải trí

Các hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trương Hồ Phương Nga, Ngọc Trinh... đều trở thành tâm điểm của dư luận khi bị bắt giữ bởi những tội danh khác nhau.

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao
Xã hội

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Xã hội

Ông Hồ Xuân Năng, giảng viên kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa - là một trong 71 gương mặt được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025.

Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ chuyến xe 0 đồng tới miền Trung
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ chuyến xe 0 đồng tới miền Trung

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành, Hà Anh Tuấn ủng hộ 500 triệu đồng, Lý Hải hỗ trợ xe 0 đồng, cùng hướng về miền Trung, sẻ chia khó khăn với bà con vùng lũ.

Tống Tất Thắng - Danh tướng dẹp loạn Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man
Đông Tây - Kim Cổ

Tống Tất Thắng - Danh tướng dẹp loạn Ai Lao, Chiêm Thành hay Bồn Man

Đông Tây - Kim Cổ

Trên dải đất miền Trung nắng gió, Nghệ An bao đời nay nổi danh là vùng đất học, nơi sản sinh ra biết bao hiền tài, bậc đại khoa làm rạng danh non sông, trong đó có danh tướng Tống Tất Thắng.

Hơn 20.000 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025
Văn hóa - Giải trí

Hơn 20.000 lượt khách đến thưởng thức ẩm thực tại Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025

Văn hóa - Giải trí

Trong hai ngày 22/11 và 23/11, Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 với chủ đề “Trip of Flavours – Hành trình vị giác khắp năm châu” đã diễn ra tại Hà Nội.

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá
Thế giới

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Thế giới

Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ soạn thảo có khả năng "phá hoại" nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev.

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua xếp hàng đông hơn ngày thường
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Kinh tế

Giá vàng hôm nay chiều 23/11, cả vàng SJC và nhẫn đều ổn định giá ngày cuối tuần. Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi người dân xếp hàng dài chật kín cửa hàng.

LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?
Thể thao

LĐBĐ Malaysia trả giá đắt, cầu thủ nguy cơ tù tội vì giấy tờ giả?

Thể thao

Luật sư Richard Wee cảnh báo cả LĐBĐ Malaysia (FAM) và nhóm cầu thủ nhập tịch có thể chịu trách nhiệm hình sự vụ giấy tờ giả, đồng thời nhận định việc kiện tụng dân sự lúc này rất khó mang lại kết quả khả quan.

Ghé ải Chi Lăng 'mục sở thị' núi Mặt Quỷ kỳ bí, nơi tướng Liễu Thăng 'khiếp vía' bỏ mạng
Ảnh

Ghé ải Chi Lăng "mục sở thị" núi Mặt Quỷ kỳ bí, nơi tướng Liễu Thăng "khiếp vía" bỏ mạng

Ảnh

Nằm sừng sững giữa đất trời biên ải, Ải Chi Lăng không chỉ nổi tiếng với địa thế hiểm trở "thập nhân khứ, nhất nhân hoàn", mà còn sở hữu một tuyệt tác thiên nhiên gây tò mò: Núi Mặt Quỷ.

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ người đàn ông đánh gục đối phương giữa đường tại Hà Nội

Bạn đọc

Mâu thuẫn giao thông, một người đàn ông tung cú đá mạnh khiến đối phương gục ngay giữa phố Ba La, phường Phú Lương. Chuyên gia pháp lý cho biết, vụ việc này có dấu hiệu hình sự.

Thiếu nữ mặc áo yếm, diễn “con đĩ đánh bồng” tại Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức
Ảnh

Thiếu nữ mặc áo yếm, diễn “con đĩ đánh bồng” tại Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức

Ảnh

Sáng nay, hơn 500 người đã diễu hành, trình diễn nhiều loại hình dân gian đặc sắc tại Festival Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức.

Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk
Xã hội

Sinh tử trên mái nhà và những quyết định “phi thường” giữa mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

Xã hội

Hàng ngàn người dân ở xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) phải bám víu trên mái nhà giữa dòng lũ lịch sử, đối mặt với những giây phút sinh tử chưa từng có. Giữa mưa lũ kinh hoàng, có nhiều quyết định liều mình cứu người thân và hàng xóm đã khiến cả cộng đồng khâm phục và cảm động rơi nước mắt.

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con
Văn hóa - Giải trí

Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.

10 năm làm dâu không nhận được gì, đến lúc mẹ chồng ốm nặng bà chỉ đích danh tôi đọc di chúc
Gia đình

10 năm làm dâu không nhận được gì, đến lúc mẹ chồng ốm nặng bà chỉ đích danh tôi đọc di chúc

Gia đình

Bà nhìn từng người một, ánh mắt chậm rãi, rồi dừng lại đúng chỗ tôi đứng. Bà ra hiệu muốn nói chuyện riêng.

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho
Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, một loại nhà ở mới ở tỉnh Đồng Tháp mới đang tăng nhu cầu ở mức cao tại Mỹ Tho

Nhà nông

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp mới (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp trước đây) đang tập trung triển khai các dự án sửa chữa, xây mới nhà ở công vụ. Điều này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức có nơi ở ổn định, thuận tiện và an tâm công tác.

Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng
Thế giới

Cựu Tổng thống Brazil cố bẻ gãy vòng đeo chân để chạy trốn nhưng bị bắt ê chề, ông Trump bất ngờ lên tiếng

Thế giới

Tòa án Tối cao Brazil đã công bố đoạn video cho thấy cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro thừa nhận, ông dùng mỏ hàn để tác động vào vòng giám sát đeo chân.

100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương
Tin tức

100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành không phải người địa phương

Tin tức

Tới hiện tại, 100% Chủ tịch UBND tỉnh, thành đều không phải là người địa phương.

Một loại gạo Thái Lan tăng giá, thương nhân chờ tín hiệu từ Ấn Độ, gạo xuất khẩu Việt Nam 'kiên trì' sang châu Phi
Nhà nông

Một loại gạo Thái Lan tăng giá, thương nhân chờ tín hiệu từ Ấn Độ, gạo xuất khẩu Việt Nam "kiên trì" sang châu Phi

Nhà nông

Cũng như gạo Việt Nam, nhu cầu đối với gạo Ấn Độ tiếp tục trầm lắng, dù giá gạo đồ của nước này tăng lên mức cao nhất sáu tuần khi chính phủ bắt đầu mua vào. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào ở mức 340 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 335 USD/tấn của tuần trước. Nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu khi các khách hàng châu Phi và châu Á tìm đến những nguồn cung có giá cạnh tranh hơn...

Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà 'hái' ra tiền quanh năm
Nhà nông

Hai loại rau dại từng là cây chống đói, nông dân Củ Chi đem trồng bạt ngàn, nhàn nhã mà "hái" ra tiền quanh năm

Nhà nông

Từng là thứ rau mọc hoang trên rừng chống đói, giờ đây, hai loại "rau dại" đặc biệt là rau quế vị (xá xị) và rau móp đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập bền vững, ổn định cho nông dân tại Củ Chi, TP HCM, khẳng định giá trị kinh tế “ăn đứt” củ khoai mì Củ Chi nổi tiếng thơm, dẻo.

Thời hạn tinh giản biên chế công chức không đáp ứng vị trí việc làm mới nhất
Xã hội

Thời hạn tinh giản biên chế công chức không đáp ứng vị trí việc làm mới nhất

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, ngày 1/7/2027 là thời hạn cuối để công chức và bộ, ban ngành hoàn thành vị trí việc làm và xếp ngạch công chức. Sau thời gian này, công chức, viên chức nào không đáp ứng được sẽ bị tinh giản biên chế.

Hướng về miền Trung: 'Cố lên đồng bào ơi, Hà Nội yêu mọi người nhiều'
Nhân ái

Hướng về miền Trung: "Cố lên đồng bào ơi, Hà Nội yêu mọi người nhiều"

Nhân ái

Đây là một trong hàng trăm lời chúc được người dân Thủ đô viết lên giấy gửi cùng nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng.

Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên
Kinh tế

Sân bay Long Thành bước vào giai đoạn “chạy nước rút” đón chuyến bay đầu tiên

Kinh tế

Theo kế hoạch đề ra, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên vào cuối tháng 12/2025. Hiện tại, hàng loạt máy móc, trang thiết bị và hơn 14.000 công nhân đang tăng tốc để thực hiện sự kiện quan trọng này.

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League
Thể thao

Đoàn Văn Hậu đếm ngược ngày trở lại V.League

Thể thao

Trang chủ CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu được đăng ký cho giai đoạn lượt về của mùa giải V.League 2025/2026.

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà chúng tôi từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh