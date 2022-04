Loạt phim "bom tấn" phải hoãn lại vì Will Smith

Mới đây, theo Variety, Netflix đã công bố sẽ tạm hoãn lại quá trình sản xuất bộ phim giật gân được cho là "bom tấn" trong thời gian sắp tới của hãng. Đặc biệt, ngôi sao đảm nhận vai chính của bộ phim chính là Will Smith. Đây được cho là hành động khôn ngoan của Netflix sau khi nam diễn viên 53 tuổi để xảy ra sự cố trong đêm trao giải Oscar 2022.



Will Smith bị hoãn nhiều dự án phim sau sự cố tại trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Independent).

Bộ phim hành động – giật gân Fast and Loose có cốt truyện kể về một ông trùm của thế giới ngầm bị mất trí nhớ sau khi bị tấn công bất ngờ. Sau khi tìm lại các mảnh ghép vụn vỡ, hắn nhận ra rằng, mình có tới hai thân phận. Một mặt là ông trùm xã hội đen giàu có, thân phận còn lại là một điệp viên CIA.

Giới chuyên môn cho rằng, Netflix đã có căn cứ khi thận trọng thúc đẩy dự án với ngôi sao trung tâm là Will Smith. Hiện "ông trùm" truyền hình trực tuyến này vẫn chưa đưa ra thông tin rằng, khi nào dự án này sẽ được tiếp tục.

Một tuần trước lễ trao giải Oscar, Netflix đã "nhắm" đạo diễn David Leitch đảm nhận vai trò tổng chỉ huy của dự án Fast and Loose, tuy nhiên vị này đã xin rủ khỏi vai trò đó để tham gia bộ phim Fall Guy cùng ngôi sao Ryan Gosling của hãng Universal, bộ phim sẽ bắt đầu khởi quay vào tháng 8 tới đây.

Theo nguồn tin của Hollywood Reporter, Netflix đã khẩn cấp tìm kiếm một đạo diễn khác để "ganh đua" cùng Universal. Nhưng sau khi Will Smith tát Chris Rock tại trao giải Oscar 2022, Netflix đã tạm dừng mọi hoạt động có liên quan tới Fast and Loose.

Hiện tại, Will Smith được cho là sẽ tham gia bộ phim về đề tài nô lệ giá 120 triệu USD có tên Emancipation của kênh truyền hình trực tuyến Apple +. Hãng này dự kiến bộ phim sẽ ra mắt vào năm 2022, tuy nhiên chưa có ngày cụ thể. Apple +_ từ chối bình luận về tương lai dự án này, tuy nhiên giới chuyên môn nhận định khó có khả năng hãng này sẽ "đánh bạc" với cái tên Will Smith.

Bên cạnh đó, dự án phim Bad Boys 4, loạt phim rất được khán giả yêu mến của Will Smith do Sony đầu tư cũng rơi vào tình trạng "ngủ đông". Trước khi Oscar 2022 diễn ra, Will Smith nhận được 40 trang kịch bản cho bộ phim này. Tuy nhiên, hiện tại không biết khi nào dự án mới tiếp tục được hãng Sony "bật đèn xanh".

Trước đó, theo The Wrap, một nhà sản xuất cho biết ông sẽ không hợp tác với Will Smith trong bất kỳ dự án nào trong tương lai: "Tôi sẽ không ký thêm dự án nào với Westbrook (công ty phim của Will Smith). Tôi thậm chí sẽ hủy các hợp đồng đang đàm phán với họ.

Tôi nghĩ anh ấy sẽ khó có thêm dự án mới cho đến mùa thu năm nay. Chuyện này từng xảy ra với Tom Cruise hay Mel Gibson. Will Smith sẽ vẫn là một ngôi sao nhưng bị hạ cấp từ A+ xuống hạng A. Anh ấy đã nhường lại đất cho những tên tuổi như Dwayne Johnson, Kevin Hart hay Tom Holland".

Ở tuổi 53, danh tiếng của Will Smith đã không còn như trước. Nhiều hãng phim vẫn muốn hợp tác Will Smith nhưng không còn coi anh là một diễn viên có khả năng mang lại doanh thu phòng vé cao tại Hollywood như trước. Đặc biệt, sau khi xảy ra sự cố tại trao giải Oscar 2022, sự xuất hiện của anh trong bất kỳ dự án phim, chương trình truyền hình hoặc quảng cáo nào đều mang lại sự rủi ro.