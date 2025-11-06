Con rươi được coi là thứ “lộc trời ban chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm - là đặc sản nổi tiếng của Tứ Kỳ (Hải Dương), Tiên Lãng (Hải Phòng), cùng các vùng nước lợ Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh.

Nhờ sống trong lớp bùn ở nơi giao thoa nước ngọt, nước mặn, rươi chỉ “nổi” khi đến mùa, thường vào tháng 9-11 âm lịch, đúng dịp đầu tháng, rằm hoặc cuối tháng theo chu kỳ trăng.

Khi con nước lên, cả đàn rươi lách qua kẽ bùn trồi lên mặt ruộng, khiến người dân phải thức đêm soi đèn để kịp thu hoạch, trễ một ngày có khi mất cả vụ.

Hương vị của loại thịt cũng mang trong mình dấu ấn đất, nước, gió trời, béo ngậy nhưng thanh, thơm dịu, không lẫn với bất kỳ loài thủy sản nào khác.

Vì sản lượng ít và khó thu hoạch nên giá rươi tươi luôn cao, dao động 450.000 – 600.000 đồng/kg, năm hiếm có thể lên gần 700.000 đồng. Chính sự khan hiếm, vòng đời kỳ lạ và hương vị tinh tế đã khiến rươi được xem như “tinh hoa đất trời”, xuất hiện ngắn ngủi nhưng đủ để tạo nên một mùa ẩm thực đặc biệt của miền Bắc.

Loại thịt này được chế biến thành nhiều món ngon cực phẩm.

Cụ thể như rươi kho, nem rươi, canh rươi... nhưng nổi tiếng nhất vẫn là chả rươi thơm béo, quyện mùi vỏ quýt và thì là.

Dưới đây là cách làm món chả rươi chứ danh, các bạn hãy cùng tham khảo nhé:

1. CHẢ RƯƠI

Nguyên liệu làm chả rươi

- Rươi: 350gr

- Nạc vai xay: 150gr

- Giò sống: 80gr (giúp dính kết mặt chả chắc hơn, nếu nướng bằng nồi chiên không dầu mặt chả đẹp luôn)

- Vỏ quýt: quả nhỏ lấy 1/2 quả (đừng tham mà đắng nhé)

- Khế chua: 1/2 quả vừa, nếu quả to hơn lấy 1/3 quả

- Ớt: 1 - 2 quả

- Trứng gà: 3 quả

- Lá rươi: 1 bó nhỏ (bao gồm hành, răm, thì là, lá lốt, lá gừng, có thể cả lá gấc, lá ớt và khế chua).

Cách làm chả rươi

Bước 1: Sơ chế

Rươi rửa sạch, để khô. Thả rươi vào nước nóng khoảng 30 độ, cho rươi bơi hoặc lấy đũa khuấy nhẹ cho rụng hết lông rươi và đất, sau đó dùng vợt vớt rươi lên và dội qua nước lạnh cho sạch. Không dùng nước sôi và không khuấy mạnh tay vì sẽ làm rươi vỡ bụng, trôi mất chất đạm, chất bổ ngon nhất của rươi theo nước.

Bước 2: Trộn nguyên liệu

Thịt nạc vai xay đem trộn với giò sống. Sau đó đổ rươi, trứng và các loại rau gia vị thái nhỏ vào. Thêm 1 thìa cafe tiêu bột. Nêm thìa cafe bột canh.

Dùng phới lồng để trộn rươi. Sau khi dùng phới lồng trộn thì thu được hỗn hợp sền sệt. Ai thích rươi tan ra thì mạnh tay đánh tiếp nhé.

Bước 3: Chiên chả rươi

Làm nóng chảo rồi mới cho mỡ vào, đun nóng cho mỡ tan ra hết.

Sau đó, múc hỗn hợp rươi vào chảo, dàn mỏng sau khi mỡ đã nóng già.

Rán cho đến khi 2 mặt miếng chả đều chín vàng ruộm là được. Cho chả rươi ra đĩa ăn nóng.

Nếu chiên chả rươi bằng nồi chiên không dầu, bạn có thể làm như sau: Xoa nhẹ một lớp mỡ trên bề mặt lá chuối lót sẵn trong chảo. Sau đó đổ hỗn hợp rươi lên và dàn mỏng. Nhiệt độ nồi được set là 200 độ C. Trong quá trình nướng phải thay một lần lá chuối mới khi trở mặt chả. Muốn vàng đều phải bỏ lá chuối ra thay bằng giấy bạc. Vì chả chưa kịp vàng lá chuối đã cháy đen.

Chỉ cần một bát mắm ngon, vắt nửa quả quất và thả vài lát ớt nữa, rắc ít hạt tiêu rồi chấm chả rươi và ăn cùng cơm trắng thì không còn gì hấp dẫn bằng. Món chả có vị ngậy ngậy ngọt đậm của thịt rươi, quyện cùng mùi thơm bùi của trứng gà, vỏ quýt cùng các loại rau thơm khác... đã tạo nên một thức đặc sản ai ăn một lần sẽ chẳng bao giờ quên!