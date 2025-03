Lời đồn về cái chết của Lý Liên Anh là có thật?

Ảnh minh họa.

Trong lịch sử, Lý Liên Anh được biết đến là người khéo léo, ôn hòa, có trí tuệ và cảm xúc rất cao, luôn hiểu rõ ý nghĩ của Từ Hi Thái hậu. Đồng thời, ông cũng đối xử khoan dung với cấp dưới, vì vậy được đánh giá rất cao trong cung. Tuy nhiên, do là sủng thần trước mặt Thái hậu, nên trong cuộc đời, Lý Liên Anh khó tránh khỏi việc kết thù chuốc oán.

Năm 1966, lăng mộ của Lý Liên Anh bị khai quật. Thực tế, sau khi ông qua đời, đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân cái chết của ông. Mặc dù cháu gái ông tuyên bố với bên ngoài rằng Lý Liên Anh qua đời vì bệnh tật, hưởng thọ đến cuối đời, nhưng khi các chuyên gia mở lăng mộ, họ mới phát hiện rằng tin đồn ông bị sát hại là thật. Bên trong lăng mộ, chỉ có phần đầu của ông là thật, còn phần thân trong quần áo đã bị thay thế bằng bông gòn nhồi vào. Điều này chứng tỏ rằng Lý Liên Anh đã bị sát hại một cách bí ẩn.

Lăng mộ của Lý Liên Anh nằm ở Ân Tế Trang, Bắc Kinh – nơi an táng nhiều hoạn quan triều Thanh sau khi qua đời. Tuy nhiên, quy mô của các lăng mộ ở đây có sự khác biệt lớn. Sau khi Lý Liên Anh qua đời, Hoàng thái hậu Long Dụ vì nhớ đến công lao của ông trong việc chăm sóc Từ Hi Thái hậu, đã ban tặng cho ông một phần mộ tốt nhất và chi một khoản tiền lớn để xây dựng. Do đó, lăng mộ của Lý Liên Anh có quy mô rất đồ sộ, khiến việc khai quật gặp nhiều khó khăn.

Để mở được lối vào địa cung, đội khai quật đã làm hỏng tới ba chiếc búa sắt. Khi kiểm tra lăng mộ, các chuyên gia phát hiện nguyên nhân cái chết của Lý Liên Anh quả thực không hề đơn giản. Dù là người nhân hậu, trung thành với cấp trên, khoan dung với cấp dưới, nhưng vào thời đại ấy, với tư cách là cận thần thân cận nhất của Từ Hi Thái hậu, ông cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Vì vậy, sau khi ông về quê an dưỡng tuổi già, kẻ thù đã ra tay, khiến ông phải chịu kết cục bi thảm – bị chặt đầu, thân xác không còn nguyên vẹn.