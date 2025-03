"Sập" hệ thống thi SAT khiến thí sinh ngừng thi: Đơn vị tổ chức xin lỗi và đưa ra hướng khắc phục

Ngay sau khi xảy ra sự cố lỗi hệ thống khiến nhiều thí sinh đang làm bài thi SAT phải dừng lại vào sáng 8/3, phía College Board (đơn vị tổ chức khảo thí và giám sát các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế SAT trên toàn cầu) đã thông tin đến PV báo Dân Việt.

Theo đó, bà Holly Stepp, Giám đốc truyền thông và quan hệ báo chí của College Board xác nhận: "Trong đợt thi SAT toàn cầu vào ngày 8/3, một số thí sinh đã gặp sự cố kỹ thuật với ứng dụng làm bài kiểm tra Bluebook. Việc này dẫn đến bài thi của một số thí sinh bị tự động nộp bài trước khi hoàn thành. Chúng tôi đã xác định được sự cố và đã khắc phục tình trạng này cho các đợt thi trong tương lai".

Để xảy ra tình trạng lỗi hệ thống khiến thí sinh hoang mang, bà Holly Stepp bày tỏ: "Mặc dù nhiều thí sinh đã thực hiện xong bài thi nhưng chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc, chân thành đến những học sinh không thể hoàn thành bài thi vì những khó khăn và thất vọng gây ra.

Chúng tôi cam kết đảm bảo tất cả thí sinh sẽ có bài thi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với những bạn bị ảnh hưởng sớm nhất có thể và đưa ra phương án lựa chọn, bao gồm cả kỳ thi bù vào thời gian tới".

Thí sinh xếp hàng vào phòng thi SAT sáng 8/3, ngày xảy ra lỗi hệ thống thi SAT. Ảnh: Anh Tuấn

Trước đó, nhiều thí sinh tham gia bài thi SAT ở Hà Nội hoang mang cho biết, nhiều phòng thi đã bị "out" sớm từ 5-10 phút do lỗi app hệ thống. Thậm chí, có thí sinh cho biết bài thi bị tự động nộp trước cả 25 phút so với thời điểm kết thúc.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, em Bùi Anh Tuấn, học sinh lớp 12 Trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội cùng nhiều thí sinh khác gặp sự cố với bài thi SAT.

Tuấn cho biết, em thi ở Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, quận Tây Hồ, Hà Nội. Còn 15 phút nữa mới hết thời gian nhưng bài thi của Tuấn đã tự động nộp trước khi xong phần Toán ở module 2.

"Em mong College Board tổ chức thi lại vào một thời gian sớm nhất có thể để em kịp lấy bằng xét đại học và dành thời gian ôn thi tốt nghiệp ở trường. Cá nhân em thấy hơi hoang mang lúc đầu nhưng sau khi biết là lỗi thì em cũng thoải mái vì biết đâu trong cái rủi có cái may. Em có thêm thời gian ôn thi cũng như được cọ sát trước với môi trường thi thật", Anh Tuấn cho hay.

Theo chia sẻ, Anh Tuấn sẽ sử dụng điểm thi SAT để xét vào những trường đại học có thế mạnh về kinh tế như Trường Đại học Ngoại Thương và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Em Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội, cũng gặp tình trạng tương tự: "Em đang làm bài ở Đại học Bách khoa Hà Nội thì bất ngờ hệ thống thông báo nộp bài sớm trước cả 25 phút. Nhiều thí sinh cũng xôn xao, nháo nhác giống em".

Đức cho biết, sự cố này không quá ảnh hưởng vì trước em đã thi đạt 1560 điểm. Thế nhưng ngành học Đức muốn đăng ký xét tuyển năm ngoái yêu cầu SAT 1550 nên em muốn thi lần này để đạt mức điểm an toàn hơn (1570+) và một phần để khẳng định bản thân do một số lần trước thi khá kém may mắn.

Một số bạn khác cho biết, mong chờ phía College Board sớm có thông báo vì lo lắng thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đại học sẽ bị muộn.

Đại diện của Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam xác nhận sự cố này vào buổi sáng 8/3. "Đây là lỗi hệ thống toàn cầu của College Board. Sáng nay có nhiều nơi tổ chức thi. Tại Việt Nam, IIG có 2 điểm thi gặp sự cố là ở Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Ngân hàng. Những thí sinh thi trước 11h không bị ảnh hưởng nhưng thí sinh thi sau 11h đã gặp tình trạng trên".

Những năm gần đây, nhiều thí sinh quan tâm tới bài thi SAT bên cạnh một số chứng chỉ ngoại ngữ khác. Đây là bài thi đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi để xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ. Ngoài ra, điểm thi SAT còn được chấp nhận bởi nhiều trường đại học trên toàn thế giới như tại Canada, Australia, Anh, Hàn Quốc, Singapore… và cả Việt Nam.

Kỳ thi này được tổ chức thành nhiều đợt trong năm. Các kỹ năng được kiểm tra trong SAT bao gồm Đọc hiểu, Ngôn ngữ và Toán học. Phần đọc hiểu gồm 52 câu với thời gian làm bài là 65 phút; Ngôn ngữ có 44 câu trong 35 phút; Toán gồm 58 câu trong 80 phút.

Theo thông báo mới nhất từ College Board, lệ phí thi SAT tại Mỹ là 68 USD. Các thí sinh quốc tế sẽ phải trả thêm 1 khoản phí là 43 USD. Như vậy tại Việt Nam, lệ phí thi SAT năm nay là 111 USD, tương đương 2,8 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh sẽ mất thêm phụ phí khi phát sinh nhu cầu riêng như: Phí hủy, đổi lịch thi 29 USD (733.000 đồng); phí báo kết quả gấp trong trường hợp thí sinh cần điểm sớm 31 USD (783.000 đồng).