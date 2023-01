Lời khai của nghi phạm đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn

Thông tin vụ đâm chết hàng xóm từ Hà Nội Mới: Theo cơ quan công an, khoảng 21h15 ngày 7/1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại tổ 8 phường Kiến Hưng, có vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã đến hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đãi liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, cùng người dân đưa nạn nhân P đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do thương tích quá nặng nên ông P đã tử vong.

Nguyễn Văn Đãi - nghi phạm đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn. Nguồn: Hà Nội Mới

Lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Đãi cho thấy, khoảng 20h30 ngày 7/1, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đãi đã dùng dao đâm 2 phát trúng vùng đùi, bụng, khiến ông P ngã gục tại chỗ.

Cơ quan công an thu giữ hung khí là con dao tự chế dài khoảng 1,2m, trong đó, phần dao khoảng 20cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3-5cm, gắn ống tuýp nước dài 1m.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đãi đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận, hoang mang. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, không giải quyết được mâu thuẫn hàng xóm tồn tại đã lâu nên đã thiếu kiềm chế trở thành tội phạm giết người.

Theo Tiền Phong: Ông Đãi chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: ANTV