Doanh thu tăng vọt mà lợi nhuận giảm

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã: FMC) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với doanh thu thuần tăng vọt 36% lên 1.990 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh lên 127 tỷ đồng, tuy nhiên biên lợi nhuận đã giảm từ 6,6% về 6,4%.

Chi phí bán hàng tăng đột biến lên 88 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ khiến Sao Ta chỉ còn lãi trước thuế 36 tỷ đồng, giảm tới 37% so với kết quả quý I/2024. Đây là mức thấp nhất từ năm 2021 đến nay.

Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT FMC cho biết, có 2 nguyên nhân chính tác động tiêu cực tới sản xuất kinh doanh của Sao Ta. Một là giá tôm nguyên liệu trong nước duy trì ở mức cao, tình hình nuôi tôm gặp khó khăn, kéo dài thời gian nuôi, làm tăng chi phí sản xuất và thu hẹp biên lợi nhuận.

Cùng đó, tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Mỹ (thị trường có biên lợi nhuận thấp nhất) còn lớn. FMC duy trì đơn hàng sang Mỹ nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động và giữ nhịp sản xuất, dòng tiền trong bối cảnh các thị trường khác còn trầm lắng.

Nguyên nhân thứ hai là công ty con Khang An năm 2024 đóng góp lợi nhuận lớn (240 tỷ đồng) nhờ chiến lược dự trữ nguyên liệu giá rẻ hiệu quả. Tuy nhiên, lợi thế này không còn trong năm 2025 do nguồn cung không đủ để dự trữ. Do đó, kế hoạch lợi nhuận 2025 của Khang An giảm còn 160 tỷ đồng, FMC công ty mẹ dự kiến đóng góp 260 tỷ đồng để đạt mục tiêu hợp nhất 420 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả đạt được trong quý đầu năm, Sao Ta mới thực hiện được gần 9% về chỉ tiêu lợi nhuận.

Lợi nhuận của Sao Ta giảm trong quý I/2025.

Sao Ta vẫn duy trì được bảng cân đối kế toán khá tốt với tổng tài sản được mở rộng thêm 10% lên gần 4.200 tỷ đồng; trong đó lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng vọt 36% lên 1.658 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% tài sản.

Công ty cũng đẩy mạnh vay nợ với số dư hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm, đều là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 918 tỷ đồng, cao hơn cả vốn điều lệ ở mức 654 tỷ đồng.

Được biết, Sao Ta luôn tập trung vào các dòng sản phẩm chế biến sâu, giá trị cao. Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT FMC cho biết, dù giá thành nuôi tôm của Việt Nam khá cao, nhưng sản phẩm chế biến vẫn có thị phần riêng. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, Việt Nam bị Mỹ áp thuế 46% còn các nước khác chỉ bị khoảng 20%, thì khả năng cao là Sao Ta phải rút khỏi thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, hiện Sao Ta mới chỉ chiếm 8% thị phần tại thị trường này, trong khi các đối thủ khác như Ấn Độ đã chiếm hơn 35%. Nếu Mỹ áp mức thuế đồng đều cho cả Việt Nam và nước đối thủ, thì thị trường này gần như đóng lại với tất cả, chứ không riêng Việt Nam. Và tất nhiên, lúc đó Mỹ vẫn cần tôm nên sẽ vẫn phải nhập từ những nơi phù hợp.

Còn về con số ảnh hưởng cụ thể đến lợi nhuận nếu phải rút khỏi Mỹ, theo ông Lực, hiện tại Sao Ta "chưa thể tính toán chính xác". "Nhưng tôi có thể chia sẻ rằng riêng trong quý I năm nay, FMC và công ty con đã xuất khẩu sang Mỹ hơn 46 triệu USD. Nếu tính cả lượng hàng đang chạy trong 40 ngày gần nhất thì con số có thể lên tới hơn 60 triệu USD"-lãnh đạo Sao Ta cho biết.

Việc xuất trước như vậy giúp Sao Ta phần nào giảm thiểu rủi ro nếu chính sách thuế thay đổi sau 90 ngày. Và nếu không thể tiếp tục xuất sang Mỹ, Sao Ta sẽ tăng cường thâm nhập các thị trường khác – như Canada, Úc, Hàn Quốc – và đặc biệt là Nhật Bản, nơi FMC có thế mạnh sẵn có. Trung Quốc cũng là một thị trường rất tiềm năng mà Sao Ta đang theo dõi để sẵn sàng bước vào khi đủ điều kiện, lãnh đạo Sao Ta cho hay.

Môi trường kinh doanh tiếp tục "phức tạp, mơ hồ, tiềm ẩn rủi ro"

Như vậy rõ ràng, Sao Ta đang tập trung chế biến giao hàng cho các hợp đồng đã ký để tranh thủ đợt Mỹ hoãn thuế đối ứng 90 ngày; đồng thời mở rộng thị trường Canada, Australia và chờ điều kiện chín muồi để thâm nhập thị trường Trung Quốc.

FMC nhận định môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2025 tiếp tục biến động, bất định, phức tạp, mơ hồ và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, Sao Ta đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh khá thận trọng.

Doanh thu thuần mục tiêu của Sao Ta là 6.540 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, đều giảm nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2024. Cổ tức dự kiến duy trì ở mức 20% mệnh giá, chi trả sớm trong quý II tới.

Xuất khẩu tôm tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến thị trường, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm trong tháng 4/2025 ước đạt 350 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế bốn tháng, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong các thị trường xuất khẩu, Mỹ dẫn đầu về mức giá. Theo VASEP, trong tháng 4/2025, giá trung bình tôm chân trắng xuất khẩu sang Mỹ đạt 10,9 USD/kg, còn tôm sú đạt 17,7 USD/kg. Đây là mức giá ổn định hơn so với nhiều thị trường khác.

Trong tháng tới, xuất khẩu tôm Việt Nam dự kiến tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mục tiêu đạt 4 tỷ USD trong năm 2025 vẫn rất khó khăn do ảnh hưởng từ thuế đối ứng của Mỹ và áp lực cạnh tranh toàn cầu.

Trước đó, xuất khẩu tôm Việt Nam trong quý I/2025 cũng đạt 939 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ sự phục hồi nhu cầu tại nhiều thị trường lớn, đặc biệt là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và khối CPTPP. Tuy nhiên, phía sau con số lạc quan vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trước thuế đối ứng của Trump với toàn thế giới và bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục bất ổn.

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ đạt 134 triệu USD trong quý I/2025, tăng 11% nhờ nhu cầu tại thị trường Mỹ tăng.

Về giá xuất khẩu, Mỹ là thị trường có mức giá cao nhất. Giá trung bình xuất khẩu tôm chân trắng và tôm sú ổn định hơn so với các thị trường khác.