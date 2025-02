Lời tâm sự giản dị của những "bông hồng thép" trong ngày hội tòng quân

Sáng 13/2, các địa phương TP.HCM đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025. Năm nay, TP.HCM có hơn 4.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Lễ giao, nhận quân điểm của TP.HCM được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm hành chính quận 7 với sự tham gia của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương.

Sáng 13/2, các địa phương TP.HCM đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025. Ảnh: N.M

Sự thôi thúc trở thành một nữ thanh niên xung phong thời bình

Có mặt trong buổi lễ giao quân long trọng mà bản thân đã luôn ước ao được tham gia, Đỗ Phương Trang (SN 2001, quận 5) đan xen trong mình nhiều cảm xúc. Hồi hộp có, lo lắng có bởi đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ đi xa nhà, không có sự bao bọc của bố mẹ và người thân. Nhưng trên hết, Trang cảm thấy hạnh phúc khi ước mơ được cống hiến trong môi trường quân đội giờ đây đã trở thành hiện thực.

Trang cho biết ông bà của Trang đều là cựu chiến binh và đều nhận huân chương kháng chiến nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã luôn là hình ảnh thiêng liêng trong lòng.

Đỗ Phương Trang (SN 2001, quận 5), một trong 3 nữ tân binh tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2025. Ảnh: N.M

"Khi tốt nghiệp đại học xong thì Trang được làm tình nguyện viên tại “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Qua chương trình, Trang được tiếp xúc với các hồ sơ tìm nạn nhân là các nữ thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ vào thời chiến. Vì thế, là một nữ thanh niên ở thời bình, Trang có một sự thôi thúc để lên đường nhập ngũ năm nay", Trang nói.

Về nguyện vọng, Trang mong muốn được đóng góp trình độ chuyên môn của mình và rèn luyện bản thân tốt nhất để góp sức vào sự nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đồng thời, Trang cũng muốn có cơ hội được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Có mặt tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Phượng, mẹ của Trang dù có phần lo lắng nhưng luôn tin tưởng vào quyết định của con gái. "Tuy là nữ nhưng khi viết đơn tình nguyện, con rất quyết tâm. Tôi muốn sau này khi nhìn lại, Trang sẽ tự hào vì đã có một thanh xuân sôi nổi và có ý nghĩa"- bà Phượng tâm sự.

Nguyễn Phương Huyền (quận 12, TP.HCM) cho biết việc đi nghĩa vụ quân sự không phải là vấn đề khó khăn, trái lại, Huyền cảm thấy đây là niềm tự hào và vinh dự của bản thân mình. Ảnh: Anh Tú

Cũng với tinh thần sẵn sàng, quyết liệt như Trang, Nguyễn Phương Huyền (quận 12, TP.HCM) sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG) TP.HCM, Huyền viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

"Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ, các dì, các cô, cậu đều là bộ đội nên Huyền yêu thích hình ảnh bộ đội từ bé. Lớn lên, Huyền có cơ hội tiếp xúc với những thước phim về những chiến sĩ thời xưa nên em càng cảm thấy yêu thích và tự hào về bộ đội hơn nữa. Tôi rất muốn được phục vụ trong quân đội lâu dài", Huyền chia sẻ.

Tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này, Tạ Đặng Hồng Sang (26 tuổi, phường 25, quận Bình Thạnh) chia sẻ, cô có ấn tượng đặc biệt với hình ảnh người lính. Giai đoạn TP.HCM chống dịch Covid-19, chứng kiến lực lượng bộ đội tham gia chăm lo, hỗ trợ người dân càng khiến Sang thêm khâm phục. "Nhiều năm qua, khi là nữ dân quân của phường, tôi đã tích cực học tập, rèn luyện bản thân, cố gắng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thiện mình. Cuối năm 2024, cảm thấy đã đủ tự tin và trưởng thành, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ", Hồng Sang tâm sự.

Năm 2025: TP.HCM có hơn 4.000 công dân tham gia nhập ngũ

Trước hàng nghìn tân binh lên đường tham gia nhập ngũ lần này, ông Châu Xuân Đại Thắng, quyền Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 7 phát biểu: "Thay mặt Quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7, Tôi biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đã nghiêm túc thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công công dân nhập ngũ năm nay".

TP.HCM có hơn 4000 công dân tham gia nhập ngũ năm 2025. Ảnh: Anh Tú

Đại diện các đơn vị nhận quân, Thượng tá Nguyễn Sỹ Sơn - Phó Lữ đoàn trưởng - TMT/Lữ đoàn 957/ Vùng 4 Hải quân bày tỏ: "Chúng tôi tin tưởng rằng các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này sẽ phát huy tốt truyền thống vẻ vang của địa phương, truyền thống kiên cường bất khuất của lớp lớp cha anh, quyết tâm rèn đức, luyện tài hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để trở thành quân nhân ưu tú của Quân đội, của Quân chủng Hải quân anh hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Hình ảnh chia tay binh rịn của một tân binh với người thương. Ảnh: N.M

Năm nay, TP.HCM trao Lệnh gọi nhập ngũ cho 4.197 công dân. Trong đó Lệnh chính thức là 4.003 công dân (4.000 nam, 3 nữ), dự phòng là 194 (chiếm 4,85% so với chỉ tiêu) đúng với quy định.

Trong đó, có 110 công dân là đảng viên nhận lệnh (đạt 2,75% so với chỉ tiêu), trong đó có 97 đảng viên chính thức (đạt 2,42% so với chỉ tiêu). Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.902 công dân (đạt 47,51% so với chỉ tiêu). Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.358 công dân (đạt 83,89% so với chỉ tiêu).

Về tổ chức xét duyệt tuyển chọn và trao quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, TP.HCM đảm bảo giao đủ 987 chỉ tiêu và có nguồn dự phòng để bù đổi khi có vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, công an các địa phương đã tổ chức cho 211 trường hợp phẫu thuật mắt (chiếm 21,38% so với tổng chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ công an).

Trước ngày giao quân, các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức Hội trại Tòng quân với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích cho các chiến sĩ.