Lời tâm sự nghẹn ngào của nữ sinh viên khi nhận món quà Tết từ "Xuân từ triệu tấm lòng vàng”

Chiều 20/1, tại Nhà Văn hoá Thanh niên (quận 1, TP.HCM) diễn ra chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” Xuân Ất Tỵ 2025.

2000 học sinh, sinh viên không về quê ăn Tết năm nay đã nhận được những món quà ý nghĩa của chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” Xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh:BTC

Tết bớt xa của nữ sinh nghèo và món quà nghĩa tình từ cộng đồng

Cầm trên tay món quà từ chương trình, hai chị em đến từ quê hương Bình Định Khổng Thị Mỹ Trâm (2006, sinh viên trường Đại học Tài chính Marketing) và Khổng Thị Mỹ Ngọc (2004, sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM) không giấu được niềm vui.

Hai chị em tâm sự, cha trước đây làm thuê trên tàu đánh cá, mẹ làm thời vụ nhặt ớt, đan lát. Đầu năm 2022 cha bị tai nạn gãy chân và không thể lao động được nữa. Gần cuối năm 2023, cha bị té và lại gãy chân một lần nữa, phải nằm một chỗ suốt một thời gian.

Mẹ Trâm và Ngọc lúc đó vừa phải kiếm tiền lo thuốc men cho ba, lo học phí cho hai chị em học đại học. Sóng gió không ngừng ập đến gia đình nhỏ khi cha lại bị bệnh gút, viêm khớp và giờ lại gãy chân, để lại dị tật nên không thể lao động được. Mẹ ngoài 60 là trụ cột chính, thu nhập chỉ 2 triệu/ tháng từ việc nhặt ớt.

Trâm rưng rưng nước mắt nhớ đến hình ảnh mẹ cặm cụi nhặt ớt, làm thêm đủ việc để vừa lo thuốc men cho ba, chị gái học đại học và em vừa vô đại học. Khó khăn là vậy, nhưng dù vay tiền, mẹ Trâm cũng cố gắng để lo cho 3 cha con.

"Mẹ em nợ họ hàng khoản vay là 40.000.000 để lo liệu tiền thuốc của ba và học phí cho hai chị em, nên việc chi trả học phí và chi phí sinh hoạt cho chị em ở đại học bây giờ thật sự nằm ngoài khả năng của gia đình. Để phụ mẹ, em thường đi làm thêm, nhưng chỉ phụ được gia đình một phần nhỏ" - Trâm tâm sự.

Những ngày học đại học của Trâm và chị gái không chỉ cặm cụi bên sách sở. Sau khi học xong ca học ở trường, cả hai đều đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi từ 1h chiều đến 9h tối. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của 2 chị em là để gia đình có cuộc sống tốt hơn, lo được cho cha và mẹ. "Em sẽ cố gắng để sau khi ra trường có thể làm ở ngân hàng" - Trâm chia sẻ.

Trước đó khoảng 2 ngày, cả 2 chị em nhận thông báo sẽ được tặng qùa từ chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" Xuân Ất Tỵ 2025. Trâm và Ngọc đều rất háo hức, bởi năm nay, 2 em không thể về quê ăn Tết, nhưng ở nơi TP rộng lớn này, cả hai vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương từ mọi người.

"Em không nghĩ món quà lớn như vậy. Em nhận được một túi qùa rất to và có cả phong bao lì xì nữa. Em cảm thấy rất biết ơn và xúc động vì sự quan tâm mà chương trình dành cho mình. Điều này cũng là niềm an ủi to lớn, giúp 2 chị em bớt tủi thân khi đón Tết xa nhà" - Trâm bộc bạch.

Cũng như Trâm, gần 2000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không thể về quê ăn Tết đều cảm nhận được sự ấm áp từ chương trình.

"Xuân từ triệu tấm lòng vàng": Sưởi ấm những trái tim xa nhà ngày Tết

Nét mặt rạng rỡ của một sinh viên khi được chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” Xuân Ất Tỵ 2025 trao tận tay món qùa ý nghĩa. Ảnh:BTC

Chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" Xuân Ất Tỵ 2025 do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức, nhằm chăm lo sinh viên khó khăn đón tết xa nhà, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm nhằm mang lại cho học sinh, sinh viên không khí Tết ấm áp, thân tình với sự sẻ chia của Thành Đoàn - Hội Sinh viên Thành phố, sự hỗ trợ, đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp.

Trong chương trình, 2.000 học sinh, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động như: gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, tham gia các trò chơi dân gian đặc trưng trong dịp Tết và nhận quà Tết trị giá 1.000.000đ/ phần (bao gồm quà Tết, báo xuân, lịch để bàn và bao lì xì).

Anh Lê Nguyễn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố nói: “Chương trình góp hơi ấm mùa xuân với sự sẻ chia, tình thân ái từ tổ chức Đoàn – Hội, các đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội, những người luôn quan tâm, góp phần vun trồng và chăm lo thế hệ tương lai của đất nước. Tôi mong rằng từ trải nghiệm xa nhà trong dịp Tết hôm nay, các em sinh viên sẽ thêm động lực vượt khó, cố gắng học tập và rèn luyện, luôn bản lĩnh, kiên cường chinh phục nấc thang tri thức để trở thành niềm tự hào của gia đình".

Chương trình Họp mặt sinh viên đón tết xa nhà được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 và duy trì thường niên. Từ năm 2022, chương trình đổi tên thành "Xuân từ triệu tấm lòng vàng", bổ sung đối tượng chăm lo là học sinh khó khăn. Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cho 32.000 lượt học sinh, sinh viên thông qua chương trình.

Trong dịp Tết Nguyên đán, ngoài chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng", Trung tâm còn tổ chức các chương trình như Việc làm Tết, chương trình "Chuyến xe mùa xuân".