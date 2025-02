Binh lính Ukraine tham gia huấn luyện quân sự khi chiến tranh Nga-Ukraine tiếp diễn, tại các khu vực gần tiền tuyến ở vùng Donetsk, Ukraine vào ngày 15/3/2024. Ảnh Getty Images

Có những cuộc thảo luận giữa các quân nhân Ukraine về Lữ đoàn tinh nhuệ 155 và nguồn tài trợ từ nước ngoài cho lữ đoàn này, nhưng mọi người đang chạy trốn khỏi lữ đoàn này theo cùng cách như chạy trốn khỏi các đơn vị khác của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân nhân Ukraine Andrei Karpenko, người bị bắt ở vùng Kursk tiết lộ.

"Họ nói rằng họ viết về các bạn, rằng các bạn là lữ đoàn tuyệt vời nhất..., nhưng thực tế không phải vậy, nhiều người đã bỏ cuộc ngay giữa chừng buổi huấn luyện, bỏ trốn", Karpenko nói trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Ông cho biết ông đã được các nhân viên văn phòng đăng ký và nhập ngũ huy động khi ông đến cửa hàng. Andrei Karpenko thừa nhận rằng ông có nghe nói đến những người lính khác trong lữ đoàn của anh ta được gửi đến Pháp và Ba Lan để huấn luyện.

Theo Karpenko, tin đồn về sự "ngầu" của lữ đoàn 155 dựa trên thực tế là lữ đoàn này được cho là "có liên hệ với các nhà tài trợ nước ngoài". Andrei Karpenko cũng khẳng định rằng ông chưa bao giờ bắn một phát súng nào từ khẩu súng mình có.

Lữ đoàn 155 còn có tên gọi “Anne de Kyiv” được cho là một trong những đơn vị quân đội chủ lực của Ukraine, được huấn luyện tại Pháp và trang bị một số vũ khí tốt nhất của phương Tây, đã mất hơn 1.700 binh sĩ. Đáng chú ý, các binh sỹ này đã tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu hoặc đào ngũ mà chưa bắn một phát súng nào, báo cáo của quân đội Ukraine cho biết. Lữ đoàn này được thành lập để dẫn đầu các hoạt động quan trọng chống lại quân đội Nga, với các thành viên được huấn luyện tại Pháp và trang bị vũ khí tốt nhất mà Ukraine nhận được từ phương Tây, trong đó xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất - một phần của gói viện trợ trị giá 900 tỷ USD do Tổng thống Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng công bố vào tháng 6/ 2024.

Tình trạng đào ngũ hàng loạt ở Lữ đoàn 155 nêu bật sự thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng mà lực lượng Ukraine phải đối mặt và gây bối rối cho Tổng thống Ukraine Zelensky, người đang cố gắng tập hợp sự ủng hộ Kiev trước sự thay đổi chính quyền tại Nhà Trắng.