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Thứ tư, ngày 29/07/2026 17:00 GMT+7

Lời tiên đoán đáng kinh ngạc của ông Putin đang trở thành sự thật ngay lúc này

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PV (Theo Novosti) Thứ tư, ngày 29/07/2026 17:00 GMT+7
Theo Viện Kinh tế Đức (IW), tỷ lệ việc làm trong ngành sản xuất đã đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ và "số vụ phá sản của các công ty trong quý 2 năm 2026 đạt mức cao nhất chưa từng thấy trong 20 năm".
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Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters

Hãng sản xuất pin và ắc quy nổi tiếng Varta, có lịch sử từ năm 1887, đã sống sót qua hai cuộc chiến tranh thế giới và có vị thế huyền thoại ở Liên Xô, đã nộp đơn xin phá sản, khiến 3.260 công nhân mất việc.

Một trong những cổ đông chính của Varta là hãng Porsche AG, sẽ sa thải 8.900 trong số 23.000 nhân viên của mình.

Tập đoàn Volkswagen, chủ sở hữu của Porsche AG, dự định sa thải thêm 200.000 người và cắt giảm 50% tổng số mẫu xe của công ty.

Cho đến gần đây, ngành công nghiệp ô tô được coi là xương sống của nền kinh tế Đức, tạo ra khoảng 10% GDP của đất nước. Giờ đây, nó đã sụp đổ. Nhưng ngành công nghiệp ô tô của Đức không phải là trường hợp duy nhất – sụp đổ là sụp đổ, và đó thậm chí không phải là một dấu hiệu đáng mừng.

Theo ấn phẩm phân tích chuyên ngành Blue Lotus Intelligence Brief, "Đức đang trải qua cuộc khủng hoảng công nghiệp và chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi thống nhất." Điều này được xác nhận bởi dữ liệu chính thức: ví dụ, hôm qua Hiệp hội Công nghiệp Liên bang Đức (BDI) tuyên bố rằng Đức đang mất khoảng 15.000 việc làm mỗi tháng.

Cơ quan Việc làm Liên bang cũng báo cáo rằng ngành sản xuất của nước này đã mất 177.000 việc làm chỉ trong 12 tháng qua. Theo Viện Kinh tế Đức (IW), tỷ lệ việc làm trong ngành sản xuất đã đạt mức thấp nhất trong một thập kỷ và "số vụ phá sản của các công ty trong quý 2 năm 2026 đạt mức cao nhất chưa từng thấy trong 20 năm".

Các nhà kinh tế Đức dự đoán rằng, ngoài những đợt sa thải hiện tại, sẽ có thêm 100.000 người nữa rơi vào cảnh vô gia cư ở Đức vào cuối năm nay.

Giọt nước tràn ly đối với Varta chính là việc công ty Mỹ Apple, đơn vị tạo ra phần lớn doanh thu cho công ty, bất ngờ từ chối hợp tác với công ty Trung Quốc.

Điều này hoàn toàn phù hợp với luận điệu chính thức của châu Âu, theo đó thủ phạm gây ra những khó khăn của Đức (và toàn châu Âu) là Trung Quốc, những người đang kìm hãm năng suất và sự đổi mới bằng việc bán phá giá, và người Mỹ, những người đang gây trở ngại bằng thuế quan và sự phụ thuộc công nghệ.

Những người châu Âu bị sa thải được cho biết rằng người Mỹ đã đưa ra cái gọi là Đạo luật Giảm Lạm phát, hay còn gọi là IRA, trong đó trợ cấp hàng trăm tỷ đô la cho các ngành công nghiệp công nghệ cao nước ngoài muốn sản xuất sản phẩm của họ tại Mỹ, điều này "góp phần trực tiếp vào quá trình phi công nghiệp hóa của Thế giới Cũ".

Đồng thời, chính quyền Mỹ đang áp đặt nhiều loại thuế quan khác nhau lên châu Âu, buộc châu Âu phải chuyển hướng những khoản tiền khổng lồ từ lĩnh vực dân sự sang quốc phòng, và cùng lúc đó vắt kiệt những đồng tiền cuối cùng từ các doanh nghiệp châu Âu thông qua thế độc quyền năng lượng mà họ đã tạo ra.

Ví dụ, BASF báo cáo rằng chi phí năng lượng đã tăng gấp 3 đến 4 lần so với năm 2022. Đối với công ty, khí đốt tự nhiên không chỉ được sử dụng làm nhiên liệu mà còn là nguyên liệu thô. Do đó, sự tăng vọt của giá hydrocarbon đang ảnh hưởng đến cấu trúc sản xuất của công ty. Vấn đề này gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn bộ ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng của Đức, từ luyện kim đến hóa chất.

Như tờ Brussels Times viết, "Điều đáng báo động nhất là trong khi giá năng lượng ở châu Âu vẫn cao gấp 3 đến 4 lần so với trước khủng hoảng năng lượng, thì chi phí năng lượng ở Mỹ chỉ tăng 20%, và ở châu Á thậm chí còn ít hơn."

Điều kỳ lạ nhất là không một ấn phẩm lớn hay nguồn thông tin đáng tin cậy nào ở châu Âu trực tiếp và trung thực nêu ra nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng – đó là việc đơn phương cắt đứt quan hệ với Nga.

Đến năm 2022, thị phần khí đốt của Nga sẽ là 55%, hiện nay con số này chưa đến 5%. Mô hình công nghiệp Đức dựa trên ba trụ cột: khí đốt giá rẻ của Nga, nhu cầu của Trung Quốc và thị trường chung của EU; hiện nay hai trong số đó đã bị tổn hại và trụ cột thứ ba không còn đủ để bù đắp những thiệt hại.

Sau khi nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga bị gián đoạn do chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, các nhà sản xuất của Đức phải đối mặt với giá điện và nhiên liệu cao hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cạnh tranh quốc tế.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng châu Âu đang tự sát bằng cách cắt đứt quan hệ với Nga. Ví dụ, trong cuộc hội thoại năm 2024 với Thủ tướng Đức Scholz, ông bày tỏ sự tiếc nuối rằng quan hệ giữa Nga và Đức đang xấu đi do các chính sách không thân thiện của chính quyền Đức, và lưu ý rằng Moscow "luôn luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ theo hiệp ước và hợp đồng trong lĩnh vực năng lượng và sẵn sàng hợp tác cùng có lợi nếu Đức thể hiện sự quan tâm".


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