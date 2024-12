Lời xin lỗi của vị nhạc sĩ nổi tiếng showbiz Việt gửi tới cô giáo mầm non khiến khán giả xúc động

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả loạt bản "hit" như: Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Đêm trăng tình yêu chia sẻ việc anh nhận được một lá thư khẩn thiết xin gỡ gậy bản quyền từ một cô giáo mầm non đã biên đạo cho học trò múa, hát những ca khúc thiếu nhi của anh.

Bức thư của cô giáo mầm non viết: "Tôi viết lá thư này để bày tỏ sự hối lỗi và mong nhận được sự thông cảm của nhạc sĩ liên quan tới việc sử dụng bài hát của nhạc sĩ trong các tiết mục múa mà tôi biên đạo cho các em học sinh mầm non, bao gồm: Hôm nay tuổi mới; Mẹ mang xuân về; Cảm ơn chú bộ đội...

Tôi xin thành thật nhận lỗi vì sử dụng các ca khúc của nhạc sĩ mà chưa xin phép. Đây là sự thiếu sót của tôi khi không tìm hiểu kỹ về quyền sử dụng nhạc, mặc dù mục đích của tôi chỉ là giảng dạy và lưu giữ kỷ niệm của các em học sinh, hoàn toàn không vì mục đích thương mại hay kiếm tiền.

Do kênh YouTube của tôi bị báo vi phạm bản quyền dẫn đến việc bị xóa tài khoản, tôi thật sự rất buồn vì kênh này chứa đựng nhiều ký ức quý giá về hành trình giảng dạy và những tiết mục biểu diễn của các em học sinh mầm non. Tôi rất mong nhạc sĩ có thể xem xét, thông cảm và rút lại các đơn khiếu nại để tôi có thể khôi phục lại kênh YouTube. Tôi hứa sẽ đặt tất cả các video liên quan về chế độ riêng tư và chỉ giữ lại để tự mình xem.

Tôi cũng xin nhạc sĩ cho phép tôi tiếp tục được sử dụng nhạc của nhạc sĩ trong các hoạt động giảng dạy và biên đạo múa cho các em học sinh, cam kết không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài phạm vi giáo dục".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. (Ảnh: FBNV)

Đáp lại lá thư của giáo viên mầm non, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: "Rất xin lỗi cô vì những rắc rối về bản quyền đã gây ảnh hưởng đến kênh của cô nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm thật đẹp cùng các con. Do mình không có nhiều thời gian nên đã ủy thác cho các đơn vị như VCPMC (Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam) và Believe (phụ trách khai thác kho nhạc số) để quản lý các tác phẩm của mình trên những nền tảng âm nhạc, cùng với những điều luật khắt khe về bản quyền của YouTube nhằm bảo vệ cho quyền lợi của chủ sở hữu theo cơ chế tự động nên đôi khi gây ra những sự cố đáng tiếc thế này.

Quan điểm của mình từ đầu rất rõ ràng và cũng từng chia sẻ rộng rãi: Với nhạc thiếu nhi, nhạc gia đình, nhạc quê hương đất nước, mình cho phép các trường, các thầy cô, các con sử dụng hoàn toàn miễn phí với mục đích giáo dục, biểu diễn, thi văn nghệ... nhằm lan tỏa và gieo những hạt giống tốt vào tâm hồn các con.

Chính vì thế, mình sẽ nhờ các đơn vị/ê-kíp giải quyết sớm trường hợp của cô. Trong tương lai, nếu có vấn đề gì với kênh của cô, của đồng nghiệp, hoặc của trường, cô có thể liên hệ trực tiếp với mình qua email này nhé!".

Lời xin lỗi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành cho cô giáo mầm non bởi "những rắc rối về bản quyền" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Nhiều bình luận đánh giá cao cách ứng xử của nhạc sĩ, cho rằng đây là một câu chuyện "ấm lòng"; "cần được nhân rộng".

Ca khúc "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. (Clip: VnKids)

"Người nhắn tin tử tế lại gặp ngay tác giả cũng là người tử tế. Khi hai sự tử tế gặp nhau, người đọc thấy thật ấm lòng"; "Tôi cũng là giáo viên mầm non và cũng đã từng dạy các em hát múa các bài hát của nhạc sĩ. Thế nhưng, tôi đã không biết gì về sự việc như trên cho đến lúc đọc được bài này. Cảm ơn nhạc sĩ đã cho mọi người lan tỏa tinh thần, tình yêu thương, tình cảm tốt đẹp đến học sinh; "Nơi 2 lời xin lỗi chân thành gặp nhau. Thật tuyệt vời!" - một số khán giả viết.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM. Ban đầu anh sáng tác không chuyên, nhưng sau đó chuyển hướng làm nhạc chuyên nghiệp khi các tác phẩm được công chúng đón nhận và có chỗ đứng vững chắc trong làng âm nhạc. Bên cạnh những ca khúc góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ như: Nhật ký của mẹ, Vầng trăng khóc, Mùa đông không lạnh, Chiếc khăn gió ấm..., Nguyễn Văn Chung cũng thành công cũng thành công với các sáng tác thiếu nhi như: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to, Vui đến trường, Cảm ơn chú bộ đội...