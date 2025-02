Lợn hơi vẫn tăng giá liên tiếp, vượt xa so với giá lợn của Trung Quốc

Giá lợn hơi vẫn tăng liên tiếp

Giá lợn hơi hôm nay 07/02/2025, đà lên nhanh. Miền Bắc tiếp chiều tăng tại Bắc Giang và Hà Nội - chạm giá 71.000 đồng/kg; Tuyên Quang và Hưng Yên tăng 1 giá - đạt 70.000 đồng/kg.

Nhiều tỉnh miền Trung tăng thêm 1 giá: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định,... đạt 69.000 đồng/kg - cùng mức giá giao dịch trung bình của vùng.

Thị trường miền Nam với nhiều tỉnh thu mua ở đầu giá số 7: Đồng Nai, Vũng Tàu, Cà Mau,...; trung bình vùng đạt 70.400 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường lợn hơi tiếp đà tăng tại cả ba miền. Hiện tại, giá lợn hơi trên cả nước được mua bán trong khoảng 67.000 - 72.000 đồng/kg. Một số chuyên gia dự báo giá lợn hơi có thể tiếp tục điều chỉnh tại nhiều địa phương do nguồn cung chưa được bổ sung đầy đủ, trong khi đó sức mua vẫn duy trì so với trong tết.

Công ty CP Việt Nam cũng nâng giá lợn lên 70.000 đồng/kg, cho cả miền Bắc và miền Nam. Trong khi đó, giá lợn hơi của Trung Quốc hôm nay chỉ là 52.800 đồng/kg.

Giá lợn hơi vẫn tăng liên tiếp, nhiều nơi vượt mức 72.000 đồng/kg.

Năm 2024, ngành chăn nuôi bảo đảm nguồn cung cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó, chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ giảm và chuyển dần sang chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại; liên kết sản xuất giữa các nông hộ hoặc giữa nông hộ với doanh nghiệp ngày càng được quan tâm.

Trong đó, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao trong chăn nuôi được thúc đẩy; mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ bước đầu đạt hiệu quả kinh tế cao đang dần được phổ biến, nhân rộng. Nhờ đó sản xuất chăn nuôi được duy trì phát triển tốt, tổng đàn vật nuôi chính đều tăng, ngoại trừ đàn trâu và bò giảm do diện tích chăn thả thu hẹp, nhu cầu về sức kéo giảm mạnh và hiệu quả kinh tế không cao.

Trong tháng 01/2025, giá lợn hơi trên cả nước tăng so với tháng 12/2024, giá khảo sát ở các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể: Giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 69.000 - 70.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng 01/2025 giá tăng 4.000 - 6.000 đồng/kg, đến giữa tháng tiếp tục tăng 3.000 -5.000 đồng/kg, những ngày cuối tháng tiếp tục tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với cuối tháng12/2024.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 68.000 -69.000 đồng/kg, trong những ngày đầu tháng 01/2025 giá lợn hơi tăng từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, đến giữa tháng tăng thêm từ 2.000 -5.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại khu vực miền Nam ở mức 69.000 đồng/kg, những ngày đầu tháng giá lợn hơi tăng 5.000 đồng/kg, sau tiếp tục tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với những ngày giữa tháng trước, giá lợn hơi những ngày cuối tháng 01/2025 tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với những ngày cuối tháng 12/2024.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 876.670 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 1,78 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 18,1% về trị giá so với năm 2023.

Trong năm 2024, Ấn Độ vẫn là thị trường cung cấp thịt và các sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 22,14% trong tổng lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu của cả nước, với 194.060 tấn, trị giá 644,91 triệu USD, tăng 9,9% về lượng và tăng 23% về trị giá so với năm 2023.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam từ nhiều thị trường trong năm 2024 tiếp tục tăng trưởng cả về lượng và trị giá so với năm 2023 như: Hoa Kỳ, Úc, Canada, Ba Lan, Hàn Quốc, Hà Lan, Argentina, Hồng Kông, Iran, Ý, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Newzeland, Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất…

Tuy nhiên, nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt về Việt Nam năm 2024 vẫn giảm từ một số thị trường lớn như: Nga, Brazil, Tây Ban Nha, Đan Mạch.

Trong năm 2024, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các chủng loại thịt gồm: thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt trâu tươi đông lạnh; Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; Thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh… Trong đó, lượng nhập khẩu các chủng loại đều tăng, trừ nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh giảm cả về lượng và trị giá so với năm 2023.

Nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam trong năm 2024 đạt 109.800 tấn, với trị giá 257,29 triệu USD, giảm 8,9% về lượng và giảm 12,2% về trị giá so với năm 2023. Giá trung bình nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh về Việt Nam ở mức 2.338 USD/tấn, giảm 3,7% so với năm 2023.

Năm 2024, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ khoảng 43 thị trường trên thế giới, trong đó Brazil cung cấp 39,95% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước; Nga cung cấp 30,33%; Canada 6,35%, Đức 6,04%, Hà Lan 3,89%, các thị trường khác cung cấp 13,45%.

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan