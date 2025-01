Con đặc sản mõm dài ngày leo đồi, tối vào hang, nuôi thành công ở Bắc Kạn, Phú Thọ, bán hút hàng

Bà Nông Thị Hường nuôi lợn rừng tự nhiên bên đồi cây ở tổ 9A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lợn rừng-con đặc sản Tết đắt khách

Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, bà Nông Thị Hường cho biết, sau nhiều năm xây dựng chuồng trại nuôi lợn rừng, đến nay, gia đình bà đã gây được 2 lợn nái và nhân đàn giống, thịt khoảng vài chục con/năm.

"Lợn nái đẻ ra bao nhiêu con, chúng tôi đều để nuôi hết để phục vụ khách.

Riêng thị trường Tết năm nay, lượng khách đặt mua lợn rừng nhiều hơn nhưng gia đình chỉ có khoảng gần chục con để phục vụ.

Tính đến thời điểm này, trại đã hết hàng, nhiều khách đặt hàng muộn cũng không còn lợn để bán", bà Hường khẳng định.

Bà Hường cho biết thêm, do lợn rừng thương phẩm tại trại được thả nuôi hoang dã, ngày leo núi kiếm ăn, tối lại vào hang ngủ nên việc chăm sóc rất nhàn hạ.

"Lợn rừng là vật nuôi có sức đề kháng tốt, ít dịch dịch bệnh, đặc biệt là tạp ăn, dễ nuôi. Thức ăn chủ yếu là các phụ phẩm từ nông nghiệp như vỏ lạc xay, cám gạo, chuối, cỏ tự nhiên...

Lợn rừng được nuôi thả rông nên thịt săn chắc, dai hơn thơm hơn. Nhờ thế mà chi phí thức ăn rẻ nên việc chăn nuôi lợn rừng mang lại lợi nhuận rất cao.

Mỗi kg lợn rừng, chúng tôi bán với giá khoảng trên 100.000 đồng, mỗi con có trọng lượng từ 40-50kg. Tính ra trại vẫn có lãi khá nhiều", bà Hường tiết lộ.

Cũng theo bà Hường, do lợn nuôi hoang dã nên mỗi dịp có khách đặt mua, bà thường đưa khách vào trại để cùng tham gia đuổi bắt vừa giúp mọi người được trải nghiệm không gian nhà vườn, cách chăm sóc, thu hoạch cây con của gia đình.

"Khách mua lợn của chúng tôi đều là khách quen và mọi người đều rất thích đến tham quan vườn, hái rau, hái quả chín và đuổi bắt gà, lợn rừng", bà Hường bộc bạch.

Bà Hường bên chuồng nuôi lợn rừng nái của gia đình ở tổ 9A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Ông Hoàng Trung Thành, cán bộ thú y phường Đức Xuân cho hay: Tận dụng lợi thế địa hình đồi núi tự nhiên tại địa phương, một số nông dân trên địa bàn đã dựng trại trồng cây ăn quả, chăn nuôi con đặc sản như gà, lợn rừng... rất hiệu quả.

"Vào các dịp cuối năm, các trại chăn nuôi con đặc sản rất đắt hàng, nhất là các trại nuôi gà, lợn rừng đều được người dân trong và ngoài phường đặt mua rất nhiều, nhiều người phải đặt hàng trước cả năm mới có sản phẩm để ăn Tết.", ông Thành khẳng định.

Cách phân biệt lợn rừng "xịn"

Là chủ trại nuôi lợn rừng lâu năm ở huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), ông Phạm Văn Minh hiện đang nuôi vài chục lợn rừng nái, mỗi năm trại bán ra thị trường hàng trăm con thương phẩm phục vụ khách ăn Tết.

Ông Minh cho hay: Do nhiều người có quan niệm ăn lợn rừng vào dịp Tết hay những ngày đầu năm mới âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn nên dù thịt con đặc sản này đắt hơn so với thịt lợn nuôi, thậm chí đắt hơn cả thịt bò nhưng nhiều khách vẫn cố mua để ăn, biếu Tết.

Theo ông Minh, để phân biệt được lợn rừng nào nuôi bằng cám công nghiệp và thả nuôi tự nhiên đều rất khó. Vì vậy, nhiều khách còn làm hợp đồng đặt cọc 1 khoản tiền với chủ trại trước cả năm, thỉnh thoảng mọi người còn tạt qua trại tham quan, kiểm tra hàng.

"Lợn tại trại của tôi bán giá cao hơn trên thị trường nhưng đổi lại thịt lợn lại rất chất lượng và có nhiều sự khác biệt nên nhiều khách quen vẫn đặt mua hàng rất đều...", ông Phạm Văn Minh, nông dân nuôi con đặc sản lâu năm ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cho hay.

Khu đồi cây nuôi lợn rừng của gia đình bà Nông Thị Hường ở tổ 9A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

"Thông thường vào các dịp cận Tết, trại luôn trong tình trạng "cháy hàng", ông Phạm Văn Minh cho biết thêm.

Theo kinh nghiệm phân biệt lợn rừng của ông Phạm Văn Minh, để phân biệt thịt lợn rừng thật và thịt lợn rừng giả, ông cho rằng: Ban đầu mọi người nên lưu ý và nhận biệt thịt lợn rừng qua đặc điểm bên ngoài như lợn rừng thường gầy, mõm dài, tai nhỏ, chân cao, lớp lông dày 3 chấu đều nhau...

Lợn rừng có da sần sùi, không bỏng và trơn láng như lợn thường; thịt lợn rừng có lớn da dày và cứng.

Thịt lợn rừng nhiều nạc, thịt nạc lợn rừng dường như dính liền vào da, ít mỡ.

Khi chế biến, thịt lợn rừng có màu đỏ tươi, nhiều nạc, khi luộc, hấp không bị sủi bọt và không ra nhiều nước, thịt ăn săn chắc, ít hao. Khi ăn thịt lợn rừng thường có mùi đặc trưng và ăn giòn, có vị ngọt đậm đà hơn.