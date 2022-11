Long An: Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc thưởng nóng khám phá nhanh vụ giết chủ quán cà phê

"Vụ án giết chủ quán cà phê xảy ra, lực lượng phối hợp đã làm tốt công tác điều tra, chưa được 2 ngày đã bắt giữ nghi phạm gây ra án mạng nghiêm trọng, là sự nỗ lực, dũng cảm và nhanh trí của trinh sát hình sự", Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, ông Nguyễn Anh Đức ghi nhận thành tích đó vào chiều 29/11.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, ông Nguyễn Anh Đức thưởng nóng cho lực lượng công an điều tra khám phá vụ án giết chủ quán cà phê. Ảnh: CACC

Ngoài biểu dương, Chủ tịch UBND huyện đã thưởng nóng cho một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc (Long An) số tiền 25.000.000 đồng.

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 17h ngày 25/11, người dân xã Long An phát hiện chủ quán cà phê gần cầu Mồng Gà, ấp 2, xã Long An, huyện Cần Giuộc nằm chết dưới nền nhà, trên người có nhiều vết dao đâm. Nạn nhân được xác định là chị H.H.D (41 tuổi, quê Cà Mau), khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện nạn nhân mất nhiều vòng vàng, tiền.

Trương Công Minh (45 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) - nghi phạm giết người, cướp tài sản. Ảnh: Thiên Long

Qua điều tra truy xét, 42 giờ sau, khoảng 10 giờ 30 ngày 27/11, trinh sát hình sự Long An phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt khẩn cấp Trương Công Minh (45 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc), đang trốn tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.