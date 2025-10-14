Lớp học trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ: Sự kiện đặc biệt với Pickleball Việt Nam

Lớp học trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ: Dấu ấn đặc biệt

Vừa qua, tại phường Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra lớp trọng tài quốc tế USAP đầu tiên ngoài lãnh thổ Mỹ. Đây là sự kiện mang tính chất cột mốc, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ với cộng đồng Pickleball Việt Nam nói riêng và người hâm mộ Pickleball tại khu vực Đông Nam Á nói chung.

Lớp học được tổ chức với sự hướng dẫn trực tiếp của 3 giáo viên đến từ Mỹ gồm các trọng tài Pickleball của USAP rất uy tín gồm Byzon Freso, Marsa Freso, Chirtrina Vo (trọng tài USAP) cùng trọng tài Pickleball quốc tế người Việt Nam là ông Phạm Duy Long.

Đây là lần đầu tiên USAP, tổ chức quyền lực nhất của bộ môn Pickleball trên toàn thế giới chính thức đưa chương trình đào tạo trọng tài quốc tế ra phạm vi ngoài nước Mỹ. Tại Việt Nam, phong trào tập luyện, thi đấu Pickleball đang rất phổ biến, có sự cuốn hút cao từ người chơi nghiệp dư tới chuyên nghiệp. Chính vì vậy, Việt Nam được USAP lựa chọn là điểm đến đầu tiên, với lớp học đang được tổ chức tại phường Hạ Long (Quảng Ninh). Tại TP.HCM, lớp học tương tự sẽ được khai giảng vào ngày 20/10.

Lớp học hiện tại ở phường Hạ Long (Quảng Ninh) quy tụ 12 học viên, được lựa chọn kỹ lưỡng. Tất cả các trọng tài hay huấn luyện viên môn Pickleball này đều có kinh nghiệm dày dạn trong việc điều hành các giải đấu Pickleball tại khu vực phía Bắc. Việc tham dự lớp học mang tới những bài học, kiến thức rất bổ ích, được coi là bước tiến quan trọng trong hành trình gắn bó với môn thể thao này, hướng tới sự chuyên nghiệp hóa ở mức cao nhất với đội ngũ trọng tài Pickleball Việt Nam kèm theo chuẩn quốc tế.

Một số hình ảnh của lớp học: