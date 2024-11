Lữ đoàn Anna of Kyiv do Pháp huấn luyện, trang bị hiện đại sẵn sàng về nước tham chiến Lữ đoàn Anna of Kyiv do Pháp huấn luyện, trang bị hiện đại sẵn sàng về nước tham chiến

Trong thời gian qua, thông tin về Lữ đoàn Anna of Kyiv của Ukraine đang huấn luyện tại Pháp luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ báo chí.