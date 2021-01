Lừa bán dầu ăn "khuyến mãi", nữ nhân viên chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 20/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Huyền về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tôn Nữ Thanh Huyền là nhân viên tiếp thị, bán hàng của Công ty CP dầu thực vật Tường An (địa chỉ lầu 10 nhà số 138-142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM).

Qua quá trình làm việc tại Công ty Tường An, Huyền được phân công làm tiếp thị, bán hàng qua nhà phân phối là Công ty TNHH Hải Minh (số 56C Lê Hồng Phong, Đà Nẵng). Với chức năng, nhiệm vụ được giao, khi khách hàng có nhu cầu mua dầu ăn, Huyền liên hệ nhà phân phối để lấy hàng giao cho khách.

Trong quá trình Huyền làm việc, Công ty Tường An không có chính sách khuyến mãi giảm giá, hay tặng quà cho khách hàng, không cho lưu kho. Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng, sẽ tiến hành đặt hàng bằng phiếu đặt hàng đưa cho nhân viên bán hàng, nhân viên liên hệ đại lý nhận dầu về giao cho khách và nhận tiền giao lại cho nhà phân phối.

Bị cáo Tôn Nữ Thanh Huyền tại tòa.

Do cần tiền sử dụng cá nhân và trả nợ các đơn hàng nhận tiền của khách hàng trước đây, từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2019, Huyền đưa ra các thông tin gian dối là Công ty Tường An đang có chương trình bán hàng giảm giá cho các khách hàng (giảm khoảng 90.000 đồng/thùng so với giá bán tại thời điểm đó) với điều kiện phải mua số lượng lớn, trả tiền trước, công ty sẽ cho lưu kho lấy dần và thưởng vàng cho người mua nhiều.

Đồng thời, để người mua tin tưởng, Huyền tự liên hệ dịch vụ photocopy đánh máy làm giả mẫu Phiếu thu tiền của Công ty TNHH Hải Minh, đặt làm con dấu "Đã thu tiền" đưa cho các bị hại để người mua tin tưởng giao tiền.

Bằng hình thức đó, Huyền đã nhận và chiếm đoạt tiền của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Huyền sử dụng một phần đặt mua dầu ăn tại 2 nhà phân phối là Công ty Hải Minh và Công ty Minh Lộc (số 23 Vạn Tường, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) giao cho khách. Số tiền còn lại Huyền chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng trả lại.

Tại tòa, Huyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân đã ly dị, là lao động chính nuôi con và cha mẹ nên rất cần tiền để trả nợ. Đưa ra lý do có chương trình "khuyến mãi" là nhằm thu hút người mua để nâng doanh số bán hàng. Khi thấy cách này dễ lấy tiền, bị cáo tiếp tục thực hiện trong thời gian dài.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tôn Nữ Thanh Huyền 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt mà Huyền phải thi hành là 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.