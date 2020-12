Lừa góp vốn đầu tư dự án chiếm 3,2 tỷ đồng, Giám đốc 29 tuổi của Công ty địa ốc Kim Tín bị khởi tố

Ngày 30/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phan Trọng Tín về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Phan Trọng Tín là Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Kim Tín, có trụ sở tại số 438 Tên Lửa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt, lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị phê chuẩn.

Lừa góp vốn đầu tư dự án, giám đốc 29 tuổi của Công ty Kim Tín đã bị khởi tố.

Qua xác minh tại Công an quận Bình Tân, được biết, Phan Trọng Tín thực tế không cư trú tại nơi cư trú và hiện ở đâu, làm gì không rõ.

Trước đó, bà D đã tố cáo Phan Trọng Tín chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư, phân lô bán nền thửa đất số 459, tờ bản đồ 02, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.



Qua điều tra, công an xác định Tín không phải là chủ sở hữu, không được ủy quyền sở hữu đối với thửa đất trên.

Ngoài ra, thửa đất này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án, nhưng Tín vẫn giả lập, cung cấp thông tin sai sự thật về dự án Khu dân cư Long Kim 2, tọa lạc tại thửa đất trên để tạo sự tin tưởng đối với bà D. Tín sử dụng pháp nhân Công ty Kim Tín ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, nhận số tiền 3,2 tỷ đồng và sau đó chiếm đoạt.