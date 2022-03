Lực đẩy mới cho bất động sản TP.Thủ Đức

Trải nghiệm xanh từ tuyến xe buýt điện đầu tiên tại TP.HCM

Tuyến xe buýt điện VinBus đầu tiên có tên là D4 với lộ trình từ Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TP HCM) qua các trục đường chính đến trung tâm thành phố, điểm cuối là bến xe buýt Sài Gòn và ngược lại. Mỗi ngày xe buýt điện VinBus sẽ có 12 xe chạy với 94 chuyến. Dự kiến trong kế hoạch, 4 tuyến xe buýt điện còn lại sẽ đi vào hoạt động trong quý 3 và quý 4/2022. Các tuyến này gồm: VB01 (Vinhomes Grand Park - Trung tâm thương mại Emart, dài 27km), VB02 (Vinhomes Grand Park - sân bay Tân Sơn Nhất, 30km), VB04 (Vinhomes Grand Park - bến xe Miền Đông mới, 8,5km), VB05 (Vinhomes Grand Park - bến xe Miền Đông mới - khu đô thị ĐH Quốc gia, 10km).

Xe buýt điện VinBus đi vào vận hành mang đến những trải nghiệm xanh cho thành phố

Toàn bộ 5 tuyến xe buýt điện nói trên đều được vận hành bằng năng lượng sạch do VinBus sản xuất. Đặc biệt, phương tiện không gây ô nhiễm tiếng ồn và khí thải, di chuyển êm, không chỉ mang lại cho hành khách sự thoải mái mà còn là phương tiện vận tải xanh, thân thiện với môi trường.

Được biết, xe buýt điện VinBus tích hợp nhiều công nghệ hiện đại với tính năng vượt trội và độ an toàn cao như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai; trang bị wifi miễn phí, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh kiểm soát hành trình,... Một điểm mới của xe VinBus là hành khách có thể sử dụng dịch vụ thanh toán bằng thẻ do các ngân hàng Việt Nam phát hành.

Trước đó, VinBus đã được đưa vào vận hành nội đô tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, tạo điều kiện cho cư dân được trải nghiệm phương tiện hiện đại. Lần đầu đi xe buýt điện, những điểm cộng như không ồn ào, vận hành trơn tru, không khói bụi khiến phần đông cư dân háo hức, ấn tượng.

Ngoài hệ thống xe điện VinBus, Vingroup còn phát triển hệ sinh thái đa tiện ích tại đại đô thị Vinhomes Grand Park như: trường học Vinschool, bệnh viện Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall và đặc biệt là công viên 36ha rộng lớn mang lại môi trường sống hoàn hảo cho cư dân. Dự kiến trong thời gian tới Vingroup sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển thêm đa dạng các tiện ích mang đậm chất Mỹ sôi động, phóng khoáng với những trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho cư dân tại KĐT Vinhomes Grand Park.

Hoàn thiện mảnh ghép "siêu hạ tầng" TP.Thủ Đức

Việc xe buýt điện VinBus chính thức vận hành không đơn thuần có ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, giúp cho người dân tiếp cận và khuyến khích họ sử dụng hệ thống vận chuyển công cộng tương lai mà còn đem lại giá trị hạ tầng, xã hội to lớn.

VinBus giúp hoàn thiện mảnh ghép "siêu hạ tầng kết nối" của TP. Thủ Đức

Bên cạnh hệ thống metro Bến Thành – Suối Tiên, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, đường Vành đai 2, đường Vành đai 3, bến xe Miền Đông, cảng biển Cát Lái… thì xe buýt điện VinBus hiện đại là mảnh ghép quan trọng làm nên "siêu hạ tầng" kết nối tại khu vực này.

Hạ tầng phát triển dễ dàng thúc đẩy người dân di chuyển từ các đô thị cũ tới các đô thị vệ tinh như TP.Thủ Đức, giảm sức ép lên hạ tầng nhà ở, giao thông, an sinh tại khu vực trung tâm. Đồng thời, dân cư đông đúc kéo theo thị trường việc làm, nhà ở trở nên sôi động hơn, từ đó tạo sự phát triển bền vững cho TP. Thủ Đức cơ hội để BĐS tại đây gia tăng giá trị.