Nông dân tham gia phòng cháy chữa cháy xung quanh khu vực núi Tàu

Nhằm phòng ngừa các vụ cháy có thể xảy ra, nhất là trong mùa hanh khô, gió lớn như hiện nay, tại buổi ra mắt ngày 23/3, Công an xã Phước Thể, phối hợp với Hội Nông dân xã Phước Thể, huyện Tuy Phong(Bình Thuận) tổ chức tuyên truyền các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho các hộ dân xung quanh khu vực núi Tàu.

Công an trao tặng và hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: PV

Công an xã Phước Thể đã tuyên truyền cho các hộ nông dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, chủ động cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng công an xã giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và công tác PCCC.

Nhiều hội viên nông dân đang sinh sống tại khu vực núi Tàu được các cán bộ, chiến sĩ công an xã Phước Thể (huyện Tuy Phong) trao tặng và hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy. Đồng thời, đại diện 31 hộ dân đã viết cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đảm bảo không để "bị động", "bất ngờ" khi có hỏa hoạn xảy ra.

Tuyên truyền các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho người dân và bà con nông dân cùng ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy... Ảnh: PV

Dập tắt đám cháy gần núi Tàu trong đêm

Trước đó tối 20/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực núi Tàu thuộc thôn 1, xã Phước Thể huyện Tuy Phong( Bình Thuận) đã khiến 2ha chủ yếu là thực bì và cỏ khô bị thiêu rụi.

Clip: Khu vực núi Tàu xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Nguồn: TP

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, đêm 20/3, huyện đã huy động hàng trăm người và lực lượng chữa cháy đến hiện trường để chữa cháy. Và lúc 23 giờ đêm 20/3, lực lượng chức năng đã dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa cháy ở khu vực núi Tàu, xã Phước Thể.

Diện tích đám cháy khoảng 2 hécta, không gây thiệt hại, không ảnh hưởng, đe dọa đến tính mạng, tài sản các hộ dân trong khu vực.

Tin đồn về kho báu chứa 4.000 tấn vàng trên núi Tàu Núi Tàu nằm trên địa bàn xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thuộc vùng bán sơn địa có độ cao khoảng 130m so với mực nước biển, một bên giáp biển. Hướng tây giáp với những dãy núi đá trùng trùng, điệp điệp. Nơi đây gắn liền với câu chuyện về một người đàn ông đã dành cả cuộc đời đi "săn tìm" kho báu với mong mỏi đóng góp vào ngân sách Quốc gia. Khu vực núi Tàu xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV Đó là cụ Trần Văn Tiệp (Phú Nhuận, TP.HCM), người đã bỏ hàng nghìn cây vàng và công sức tìm kiếm kho báu chứa 4.000 tấn vàng trên núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Trước khi qua đời ở tuổi 101, cụ Tiệp vẫn hy vọng, con cháu đời sau tìm được kho vàng trên đóng góp vào ngân sách quốc gia… Lâu nay núi Tàu gắn với tin đồn là cuối năm 1944, khi quân Nhật thua trận, sắp đầu hàng quân đồng minh, Tướng Yamashita Tomoyuki nhận được lệnh bằng mọi cách phải đưa toàn bộ số của cải của Nhật từ Đông Nam Á về Nhật. Thông tin này đã bị quân đồng minh phát hiện, tìm cách ngăn chặn. Trước tình thế đó, Tướng Yamashita Tomoyuki đã đưa ra phương án cho phép quân đội Nhật bí mật chôn giấu tại các địa điểm ven biển Việt Nam, trong đó có núi Tàu. Đoàn tàu hơn trăm chiếc, mỗi tàu có trọng tải từ 3.000 - 3.500 tấn, chở cao su, thiếc, vàng bạc châu báu khai thác được ở các nước trong khu vực, men theo bờ biển Việt Nam về Nhật. Trên đường đi bị quân đồng minh chặn đánh và ném bom và hơn 120 tàu bị đắm ngoài khơi từ các tỉnh Quảng Nam đến Bình Thuận.