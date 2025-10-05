Lực lượng tàu mặt nước Vùng 2 Hải quân huấn luyện, bắn đạn thật trên biển

Từ ngày 1 đến 5/10, Vùng 2 Hải quân tổ chức huấn luyện, kiểm tra K3, K4 trên biển; huấn luyện hiệp đồng, đối kháng; thả thủy lôi, bắn đạn thật đơn tàu, biên đội tàu và bắn các loại vũ khí khác lần 2 năm 2025 cho các đơn vị tàu trực thuộc.

Tàu pháo thuộc Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân thực hiện bắn máy bay bay thấp.

Để phục vụ tốt quá trình kiểm tra bắn đạn thật, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, lịch điều hành huấn luyện cụ thể, đúng, đủ thời gian; tổ chức phối hợp, hiệp đồng, chỉ thị mục tiêu chặt chẽ.

Vùng 2 cũng tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra chặt chẽ tình trạng trang bị kỹ thuật; tổ chức tiếp nhận, bảo quản các loại vũ khí, đạn bảo đảm an toàn.

Tàu thuộc Lữ đoàn 171 vào tuyến bắn mục tiêu di động ban đêm.

Bên cạnh đó, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai hiệu quả, sát yêu cầu nhiệm vụ; công tác giáo dục, tuyên truyền, động viên tinh thần bộ đội được làm tốt; bảo đảm kịp thời, đúng, đủ các mặt hậu cần, kỹ thuật; vũ khí trang bị kỹ thuật tàu thuyền được duy trì hoạt động đồng bộ, bảo đảm tốt nhất mọi mặt cho nhiệm vụ bắn đạn thật lần 2 năm 2025 trên biển.

Các tàu thuộc Lữ đoàn 167 tham gia huấn luyện vận động đội hình hàng ngang.

Đội ngũ cán bộ tàu, cán bộ ngành và nhân viên chuyên môn có năng lực tốt, trách nhiệm cao, đoàn kết, gắn bó quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn tốt, được huấn luyện bài bản, có thể sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật được giao.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn; trình độ chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ tàu; thao tác sử dụng vũ khí của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ theo các tình huống kịp thời, chính xác, hoàn thành tốt các bài bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Phạm Văn Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2, trao hoa bắn giỏi cho kịp bắn trên Tàu 13, Lữ đoàn 171.

Song song với thực hiện bài bắn: 4c, 4d, 5a, 5b, các tàu mặt nước thuộc Vùng 2 tổ chức bắn chiến đấu biên đội tàu pháo, bắn vũ khí bộ binh ban ngày và ban đêm, thả thủy lôi ban đêm...với kết quả 100% khá, giỏi.

Khẩu đội 12 ly 7 trên tàu Trường Sa 10, Lữ đoàn 125, thực hiện bài bắn đối không.

Khẩu đội DKZ tàu Trường Sa 06, Lữ đoàn 125, thực hiện bài bắn mục tiêu mặt nước.

Các đơn vị cũng tăng cường tổ chức huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện ban đêm, trong điều kiện thời tiết xấu, huấn luyện đối kháng, chỉ thị mục tiêu, luyện tập đội hình, cùng nhiều tình huống được đặt ra để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức chịu đựng và khả năng xử lý tình huống của bộ đội.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu cuối năm 2025 của Vùng 2 Hải quân và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác huấn luyện, khả năng hiệp đồng của các lực lượng; đánh giá năng lực, tác phong của người chỉ huy trong xử trí các tình huống cũng như đánh giá công tác quản lý, khai thác sử dụng, bảo quản trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

Thủ trưởng Lữ đoàn 167 biểu dương cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành nội dung bắn đạn thật.

Kết thúc nhiệm vụ, các đơn vị tham gia đợt huấn luyện, bắn đạn thật đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.