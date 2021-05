Lực lượng tinh nhuệ 3.000 người chuyên bảo vệ Thủ tướng Ấn Độ

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới với hệ thống xã hội phức tạp. Đội ngũ an ninh bảo vệ Thủ tướng Ấn Độ và những nhân vật giàu có luôn phải hết sức cảnh giác với mọi mối đe dọa có thể xảy ra. Loạt bài này sẽ đi sâu vào làm rõ hơn mô hình an ninh bảo vệ các nhân vật VIP ở Ấn Độ, khác biệt so với các quốc gia khác trên thế giới.