Những người lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái. Ảnh Ukrinform

"Việc đầu hàng hàng loạt của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp diễn ở Vovchansk. Bốn binh sĩ thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 đã bị bắt trong 24 giờ qua", nguồn tin của hãng thông tấn này cho biết. Trong khi đó, nguồn tin cho biết thêm, Bộ Tư lệnh Ukraine đã điều các đơn vị thuộc Trung đoàn Tác chiến Đặc biệt số 8 của Ukraine đến khu vực này để cố gắng tái thiết các vị trí đã mất. Vì lý do tương tự, quân số từ các lữ đoàn đang phục hồi sau tổn thất cũng đang được tái triển khai tại đây, ông giải thích.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 130 quân nhân tại khu vực do nhóm lực lượng phía Bắc chịu trách nhiệm trong 24 giờ qua.

Ngoài ra, Ukraine còn mất 10 chiếc xe; 3 khẩu pháo dã chiến; các trạm tác chiến điện tử; 5 nhà kho.

Trong khi đó tờ, Junge Welt cũng cho rằng, Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng binh lính trên chiến trường do tình trạng đào ngũ hàng loạt, nhưng Tổng thống Zelensky sẽ tiếp tục chính sách hiện tại của mình trên mặt trận, đi ngược lại ý nguyện của người dân Ukraine do áp lực đang đè nặng lên ông.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng người dân Ukraine đã chán ngấy hành động quân sự, và một bộ phận đáng kể trong xã hội không ủng hộ cơ quan nghĩa vụ quân sự, mà là những cơ quan đang cố gắng trốn tránh việc động viên quân. Hơn nữa, tác giả bài báo trích dẫn số liệu thống kê cho thấy số vụ đào ngũ khỏi Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tăng 80% trong năm qua, trong khi số vụ đào ngũ trái phép đã tăng gấp 4 lần.