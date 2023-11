Lục Nam: Hàng chục hộ dân chặn xe ra vào bãi tập kết, trung chuyển than gây ô nhiễm môi trường Bắc Giang: Bụi đen "tấn công" khiến hàng chục hộ dân ở Lục Nam bức xúc chặn xe ra vào bãi tập kết than

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) phải sống trong cảnh khốn khổ vì ô nhiễm không khí do bụi than từ bãi tập kết, trung chuyển của Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group. Đỉnh điểm của sự bức xúc là việc mới đây một số người đã dựng lều bạt ngăn không cho xe chở than vào bãi.