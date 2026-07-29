Lương Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay được tính thế nào?

Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng: Mức lương mới được tính thế nào?

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Đây là căn cứ để tính mức lương theo các bảng lương, các khoản phụ cấp và nhiều chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành. Theo đó, mức lương được xác định theo công thức:

Tiền lương = 2,53 triệu đồng x hệ số lương hiện hưởng

Đối với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, Chính phủ quy định tiếp tục bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm của tháng 6 so với mức lương mới sau khi thực hiện điều chỉnh hoặc bãi bỏ cơ chế đặc thù.

Trong thời gian chưa hoàn tất việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, các đơn vị vẫn được thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm trên cơ sở mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tổng thu nhập sau điều chỉnh không được vượt quá tổng thu nhập thực tế của tháng 6.

Đối với các đơn vị đã được bảo lưu phần chênh lệch từ các đợt điều chỉnh trước, khoản bảo lưu này sẽ được giảm tương ứng với tỷ lệ tăng của mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Ảnh: D.V.

Lương Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính thế nào?

Căn cứ điểm a, điểm d khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a, điểm b khoản 9 Điều 10 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng năm 2025, Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là công chức nên được hưởng lương theo chế độ của công chức.

Mức lương của Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính như sau:

Mức lương từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Căn cứ Mục 4 Công văn số 7644/BNV-CCVC ngày 9/9/2025 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng, xếp lương đối với công chức Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, việc xếp lương đối với Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Người đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục hưởng lương theo ngạch, bậc đã được xếp.

Trường hợp 2: Người đang được xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân và cơ yếu; bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân; hoặc các bảng lương đối với người làm công tác cơ yếu thì thực hiện tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 3: Người không thuộc hai trường hợp nêu trên thì căn cứ thời gian công tác theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để thực hiện xếp lương.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục nhưng người lao động chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn để xếp vào bậc lương trong ngạch chuyên viên - công chức loại A1 nếu có trình độ đại học hoặc công chức loại A0 nếu có trình độ cao đẳng.

Việc xếp lương được thực hiện theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước (Bảng 2), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, theo nguyên tắc:

Tính từ bậc 1, cứ sau 3 năm, đủ 36 tháng, được xếp lên một bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, nếu còn số tháng chưa đủ 36 tháng thì thời gian này được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.