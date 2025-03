Lương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã năm 2025 theo quy định mới nhất

Lương Chủ tịch UBND xã năm 2025

Theo đó, lương Chủ tịch UBND xã được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của Chủ tịch UBND xã có 2 bậc là 2,15 và 2,65.

Với việc mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thì lương Chủ tịch UBND xã năm 2025 lần lượt là: 5.031.000 đồng và 6.210.000 đồng.

(Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Tiền lương Công an xã năm 2025

Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong đó, bảng lương Bảng 6 đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân và Bảng 7 đối với chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân.

Căn cứ theo Luật Công an nhân dân 2018, cấp bậc hàm cao nhất đối với Công an xã là Trung tá ứng với chức danh Trưởng Công an xã, phường, thị trấn.

Dưới đây là bảng tiền lương tương ứng với cấp bậc:

Số TT Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương năm 2025 (Đơn vị: Triệu đồng) 1 Trung tá 6.60 15,44 8 Thiếu tá 6.00 14,04 9 Đại uý 5.40 12,63 10 Thượng uý 5.00 11,7 11 Trung uý 4.60 10,76 12 Thiếu uý 4.20 9,8 13 Thượng sĩ 3.80 8,89 14 Trung sĩ 3.50 8,19 15 Hạ sĩ 3.20 7,48