Lưu Đại Cương – Sa Tăng hiền hậu của “Tây du ký” qua đời

Diễn viên Lưu Đại Cương, người gắn liền với hình ảnh Sa Tăng trong “Tây du ký” phần hai, đã qua đời ngày 3/11 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi.



Ngày 7/11, trang National Business Daily đưa tin gia đình của diễn viên Lưu Đại Cương xác nhận ông qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Theo di nguyện, tang lễ được tổ chức đơn giản, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết tham dự. Nhà quay phim Vương Sùng Thu đăng tải đoạn video tưởng niệm trên Weibo cùng lời nhắn: “Mong ông yên nghỉ nhé”.

Trên Jimu News, diễn viên Trì Trọng Thụy – người vào vai Đường Tăng – chia sẻ rằng lần cuối gặp Lưu Đại Cương là vào năm ngoái, khi cùng Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa tham gia ghi hình một chương trình truyền hình. Khi đó, bốn thầy trò cùng nhau hát “Xin hỏi đường ở nơi nào”, ca khúc gắn liền với bộ phim kinh điển. Ông Trì Trọng Thụy kể: “Sức khỏe của ông ấy vẫn tốt. Tôi không ngờ Lưu Đại Cương lại ra đi lặng lẽ như vậy”.





Lưu Đại Cương sinh năm 1947 tại Bắc Kinh. Ông khởi nghiệp với sân khấu kịch, sau đó chuyển sang phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1998, ông đảm nhận vai Sa Tăng trong “Tây du ký” phần hai – phần tiếp nối của bản phim đầu tiên sản xuất năm 1982. Tác phẩm do đạo diễn Dương Khiết thực hiện, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Lục Tiểu Linh Đồng (Tôn Ngộ Không), Mã Đức Hoa (Trư Bát Giới) và Trì Trọng Thụy (Đường Tăng).

Nhân vật Sa Tăng của Lưu Đại Cương gây ấn tượng với dáng vẻ điềm đạm, giọng nói chậm rãi, thể hiện trọn vẹn sự trung thành và lòng bao dung. So với các vai diễn trước đó, nhân vật của ông tạo được sự đồng cảm và chiếm tình cảm lớn trong lòng khán giả. Lưu Đại Cương được đánh giá là người kế thừa hoàn hảo vai diễn này sau khi nghệ sĩ Diêm Hoài Lễ – người thủ vai Sa Tăng trong bản phim 1982 – qua đời năm 2009.

Dấu ấn trọn vẹn của một thế hệ nghệ sĩ "Tây du ký"

Ngoài “Tây du ký”, Lưu Đại Cương còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc như “Tam Quốc diễn nghĩa” (1994) với vai Tôn Lâm, “Tể tướng Lưu gù” với vai Hứa Minh Đường, “Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Giáo chủ ma giáo” (1993) với vai tăng nhân Thiếu Lâm, “Thư kiếm ân cừu lục” (1994) và “Quan Thế Âm truyền kỳ” (1995). Với lối diễn tự nhiên và giọng nói đặc trưng, ông luôn được khán giả yêu mến bởi sự giản dị và tận tâm với nghề.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng – người gắn bó với ông qua “Tây du ký” – từng nhận xét: “Lưu Đại Cương là người hiền lành, sống chân thành và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè”. Ông kể rằng trong những năm cuối đời, Lưu Đại Cương vẫn thường tham gia các chương trình truyền hình tái ngộ đoàn phim, ôn lại kỷ niệm của bốn thầy trò năm nào.

Khán giả Trung Quốc nhiều lần chứng kiến hình ảnh Lưu Đại Cương ngồi bên các đồng nghiệp cũ, nở nụ cười hiền khi nhắc lại những ngày đoàn phim rong ruổi khắp nơi để quay “Tây du ký”. Theo Xinhua, đoàn phim từng trải qua hành trình gian khổ, di chuyển đến nhiều vùng hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu Cát Lâm, thác Cửu Trại Câu hay chùa treo ở Sơn Tây. Khi ấy, phương tiện và thiết bị ghi hình còn hạn chế, nhưng tinh thần cống hiến của đoàn phim đã tạo nên một tác phẩm kinh điển.

“Tây du ký” trở thành bộ phim được phát lại nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng rộng khắp châu Á. Nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng hành trình thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng. Hình ảnh Sa Tăng cần mẫn, hiền lành của Lưu Đại Cương trở thành biểu tượng khó quên của văn hóa đại chúng.

Đời tư, ông kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí, có một con trai và luôn giữ kín đời tư. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, Lưu Đại Cương vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với bạn bè trong giới nghệ thuật.



