Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Thứ tư, ngày 27/08/2025 07:00 GMT+7

Lưu Diệc Phi lộ diện hậu scandal

Nam Khánh (Theo Sohu) Thứ tư, ngày 27/08/2025 07:00 GMT+7
Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Thành Đô đúng ngày sinh nhật tuổi 38, trong vai trò đại sứ thương hiệu.
Ngày 25/8, tờ Dutenews đưa tin Lưu Diệc Phi tham dự một sự kiện ở Thành Đô. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện công khai sau thời gian dài giữ im lặng trước loạt ồn ào. Sự kiện diễn ra trùng với sinh nhật lần thứ 38 của cô. Khán giả tại khán phòng đồng loạt hô vang “Chúc mừng sinh nhật”, và Lưu Diệc Phi mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn mọi người đã chúc phúc”. Nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Đường Yên, Huệ Anh Hồng và Ngô Ngạn Tổ cũng gửi lời chúc mừng qua mạng xã hội.

Trong sự kiện, Lưu Diệc Phi chọn set đồ đen gồm áo da, chân váy và boot cổ cao. Diện mạo trẻ trung, làn da mịn và thần thái tự tin của cô thu hút sự chú ý. Không ít khán giả nhận xét Lưu Diệc Phi vẫn giữ được vẻ ngoài ấn tượng so với tuổi thật. Hình ảnh rạng rỡ của nữ diễn viên giúp xua đi phần nào những bàn tán tiêu cực trong thời gian qua.

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Thành Đô đúng ngày sinh nhật tuổi 38, trong vai trò đại sứ thương hiệu. Sina.

Sự trở lại này được xem là cột mốc quan trọng bởi trước đó, từ tháng 7, Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi liên quan đến giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Truyền thông Trung Quốc cho biết cô rời khán phòng trong tâm trạng bức xúc sau khi trượt danh hiệu Thị hậu. Dù phía ban tổ chức và nữ diễn viên không đưa ra bình luận, sự việc vẫn ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cô. Từ đó cho đến nay, Lưu Diệc Phi chọn cách im lặng, không tham gia các hoạt động công khai.

Ngoài ồn ào tại lễ trao giải, Lưu Diệc Phi còn vướng tin đồn tình cảm. Đầu tháng 7, blogger Trương Hiểu Hàn đăng bộ tranh biếm họa trên mạng xã hội, ám chỉ đời tư của một nữ diễn viên hư cấu tên Tiểu Mỹ. Các tình tiết trong câu chuyện khiến nhiều người suy đoán Tiểu Mỹ chính là Lưu Diệc Phi.

Theo nội dung bộ tranh, Tiểu Mỹ từng yêu một ông chủ quyền lực để thăng tiến sự nghiệp, sau đó chia tay khi sự nghiệp của ông sa sút. Cô tiếp tục hẹn hò một bạn trai keo kiệt, bị lợi dụng rồi tan vỡ. Vài năm sau, Tiểu Mỹ vướng vào mối quan hệ tình cảm với một nam diễn viên đã có gia đình. Người này hứa sẽ ly hôn để đến với cô nhưng thực chất chỉ là lời nói dối.

Cư dân mạng cho rằng các nhân vật trong câu chuyện lần lượt ám chỉ Trần Kim Phi, Song Seung Hun và Trần Hiểu. Dù vậy, cả Lưu Diệc Phi lẫn những cái tên bị nêu đều giữ im lặng. Tin đồn không được xác thực nhưng nhanh chóng lan rộng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên trong mắt công chúng.

