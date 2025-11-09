Theo Sohu, trong một chương trình tạp kỹ phát sóng gần đây, Lưu Gia Linh khiến trường quay sửng sốt khi tiết lộ rằng Lưu Đức Hoa từng gặp phải một fan cuồng trốn dưới gầm giường khách sạn. Thực tế nam tài tử đã nhiều lần chia sẻ về trải nghiệm này, đó là một thiếu niên hâm mộ cuồng nhiệt đã lặn lội đến Hoành Điếm - phim trường nổi tiếng Trung Quốc, len lỏi vào phòng khách sạn và ẩn náu dưới gầm giường suốt một ngày chỉ để trao tận tay thần tượng một bức thư viết tay.

Lưu Gia Linh tiết lộ sự cố rùng mình mà Lưu Đức Hoa từng trải qua - Ảnh 1.Lưu Gia Linh và Lưu Đức Hoa là bạn bè thân thiết nhiều năm.

Khi phát hiện ra, Lưu Đức Hoa không gọi cảnh sát. Thay vào đó, anh bình tĩnh nói chuyện với người hâm mộ khoảng một giờ rồi nhờ trợ lý mua vé cho người này về nhà. Sự việc cho thấy thái độ điềm tĩnh và nhân hậu của tài tử Hong Kong (Trung Quốc) khi xử lý tình huống nhạy cảm.

Vụ việc trên gợi nhớ đến một bi kịch rúng động từng làm chấn động ngành giải trí Trung Quốc cách đây hơn 20 năm: Câu chuyện về Dương Lệ Quyên, người hâm mộ cuồng nhiệt của Lưu Đức Hoa.

Vì ám ảnh với mong muốn được gặp gỡ và được nam diễn viên đáp lại tình cảm, Dương Lệ Quyên đã bỏ học. Cha cô do không khuyên bảo được con gái, trong nỗ lực thỏa mãn mong muốn của con mình, đã bán nhà, vay nóng và thậm chí bán cả một quả thận để đưa cô đi gặp Lưu Đức Hoa. Sự cùng quẫn và tuyệt vọng khiến ông lựa chọn kết liễu cuộc đời, để lại bi kịch khiến dư luận bàng hoàng.

Nhiều năm sau, Dương Lệ Quyên thừa nhận sự cực đoan của bản thân, nói rằng cô "quá ích kỷ và làm tổn thương người thân", nhưng vẫn xúc động mỗi khi nghe nhạc Lưu Đức Hoa.

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Hong Kong. Ông bắt đầu sự nghiệp tại TVB, tỏa sáng với các tác phẩm như Thần điêu đại hiệp (1983), Thiên nhược hữu tình, Đại hòa thượng và Vô gian đạo. Trong âm nhạc, từ năm 1985, các album của ông liên tục đạt doanh số ấn tượng. Cùng Quách Phú Thành, Trương Học Hữu và Lê Minh, ông được biết đến là một trong "Tứ đại thiên vương".

Hiện ở tuổi 63, Lưu Đức Hoa vẫn giữ phong độ, tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được công chúng khen ngợi về sự chuyên nghiệp lẫn tinh thần bền bỉ trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ.





Theo: nguoiduatin.vn