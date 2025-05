Mới đây, Tổng cục Kiểm tra số 4 thuộc Cục Thuế thành phố Thượng Hải đã tiếp nhận đơn tố cáo của một công dân họ Vương, sống tại Thâm Quyến, liên quan đến hành vi trốn thuế của diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Người tố cáo cho rằng Lưu Hiểu Khánh đã chuyển khoản vay trị giá 3,3 triệu nhân dân tệ thành thu nhập cá nhân, dưới danh nghĩa “phí quảng cáo hình ảnh” thông qua Trung tâm truyền thông văn hóa Yixi Thượng Hải – một công ty nhỏ do bà đứng tên.

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm Yixi đã phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng với thuế suất 6% để làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Ước tính, hành vi này giúp nữ diễn viên tránh được hơn 27% số thuế lẽ ra phải nộp. Cơ quan chức năng cũng nghi ngờ công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhân sự, không có hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời sử dụng hóa đơn giả để hợp thức hóa thu nhập.

Bên cạnh khoản tiền đáng kể bị nghi gian lận, báo cáo của ông Vương còn nhấn mạnh rằng Lưu Hiểu Khánh từng có nhiều tiền án về nợ thuế, tiền phạt và hành vi vi phạm pháp luật tại Thượng Hải. Các tình tiết này khiến dư luận đặc biệt quan tâm và đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch trong hoạt động tài chính của nữ nghệ sĩ.

Lưu Hiểu Khánh vướng cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Sohu.

Đến nay, Cục Thuế Thượng Hải vẫn chưa công bố kết luận chính thức về cuộc điều tra. Lưu Hiểu Khánh cũng chưa lên tiếng phản hồi về các cáo buộc mới.

Lưu Hiểu Khánh là một trong những ngôi sao nổi bật của điện ảnh Trung Quốc từ những năm 1980. Tuy nhiên, hình ảnh của bà từng bị tổn hại nghiêm trọng vào năm 2002 khi vướng vòng lao lý do công ty của bà trốn thuế hàng chục triệu nhân dân tệ. Vụ việc khi ấy khiến bà bị giam giữ tổng cộng 422 ngày. Người chịu trách nhiệm pháp lý là anh rể của bà, ông Tĩnh Quân, đã bị kết án. Trong khi đó, do thiếu chứng cứ trực tiếp, Lưu Hiểu Khánh được trả tự do và không bị truy tố.

Sau khi được thả, bà đã bán tài sản cá nhân để thanh toán toàn bộ nợ thuế, đồng thời tìm cách quay trở lại con đường nghệ thuật. Dù tiếp tục tham gia các tác phẩm truyền hình và điện ảnh, hình ảnh của bà không bao giờ khôi phục hoàn toàn trong mắt công chúng. Những ký ức về vụ án thuế năm 2002 vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi tên bà xuất hiện trong truyền thông.

Nghi vấn mới nhất càng làm dấy lên lo ngại về khả năng tái phạm của một nhân vật từng có tiền sử vi phạm. Việc Lưu Hiểu Khánh chưa phản hồi công khai cũng khiến dư luận thêm hoài nghi. Nếu cáo buộc lần này được xác thực, nữ diễn viên có thể đối mặt với án phạt nghiêm khắc hơn do tái phạm trong lĩnh vực thuế.

Công chúng hiện đang chờ đợi thông báo chính thức từ Cục Thuế Thượng Hải, đồng thời kỳ vọng các cơ quan chức năng xử lý minh bạch, công bằng, không ngoại lệ với người nổi tiếng.

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, nổi tiếng với các vai diễn trong phim “Hoàng đế và hoàng hậu Võ Tắc Thiên”, “Đại Thái Giám”, “Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết”. Bà từng là một trong những nữ nghệ sĩ quyền lực nhất làng giải trí Trung Quốc.