Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Ngày 14/10, Lý Á Bằng và người mẫu Hải Hà Kim Hỷ xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai đăng thông cáo chung trên Weibo, cho biết ban đầu không định công khai thông tin vì muốn giữ cuộc sống riêng tư, nhưng quyết định chia sẻ để tránh hiểu lầm từ bạn bè và khán giả. Hải Hà Kim Hỷ tiếp tục nuôi con gái ba tuổi, cả hai cam kết cùng thực hiện nghĩa vụ nuôi dạy con.

Cặp đôi kết hôn vào tháng 3/2022, sau gần hai năm hẹn hò. Thời điểm đến với Lý Á Bằng, Kim Hỷ 35 tuổi, từng đoạt giải Hoa hậu Du lịch Thế giới khu vực Trung Quốc năm 2011, sau đó làm người mẫu và xuất hiện trong một số phim như “Mùa hè của Hồ Dương” hay “Đằng sau lời nói dối”. Sau khi lập gia đình, cô rút khỏi showbiz.

Ngược lại, Lý Á Bằng khi ấy đã 51 tuổi, là diễn viên nổi tiếng với những vai kinh điển trong các phim “Anh hùng xạ điêu”, “Tiếu ngạo giang hồ” và “Thiên hạ đệ nhất”. Tuy nhiên, từ năm 2011, anh dừng đóng phim và chuyển hướng sang kinh doanh. Trước khi kết hôn với Kim Hỷ, anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 8 năm với ca sĩ Vương Phi và có một con gái tên là Lý Yên. Sau khi ly hôn năm 2013, Lý Á Bằng làm bố đơn thân trong gần một thập kỷ.



Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn. Sina.

Khi kết hôn với Kim Hỷ, nam diễn viên đang lâm cảnh nợ nần. Anh vướng khoản nợ lên đến 40 triệu nhân dân tệ vì đầu tư bất động sản thất bại. Hải Hà Kim Hỷ không ngại khó khăn, từng cùng chồng livestream bán hàng để trả nợ. Cô thậm chí dọn về một ngôi nhà thuê nhỏ với con gái để tiết kiệm chi phí. Người đẹp chia sẻ: “Chúng tôi không cần nhà to đẹp, chỉ cần ở bên nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn”.



Sau khi rời bỏ làng giải trí, Lý Á Bằng đầu tư vào bất động sản và một số lĩnh vực khác nhưng liên tục thất bại. Đến năm 2023, anh chính thức thừa nhận mình nợ hơn 40 triệu nhân dân tệ. Tòa án Trung Quốc từng áp dụng các biện pháp cưỡng chế tài sản, hạn chế chi tiêu đối với anh. Theo truyền thông nước này, Lý Á Bằng phải cho thôi việc hơn 200 nhân viên trong năm 2023 và vẫn còn nợ tiền bồi thường cho nhiều người.

Nam diễn viên hiện sống bằng nghề livestream bán hàng, nguồn thu chủ yếu giúp anh xoay xở trả nợ. Anh di chuyển liên tục, mỗi ngày chỉ ngủ ba đến bốn tiếng. Trong một lần chia sẻ, Lý Á Bằng gọi bản thân là “kẻ thất bại”, thừa nhận mình từng mơ mộng quá nhiều và không đánh giá đúng năng lực khi bước vào thương trường.

Trước đó, Lý Á Bằng từng phản đối việc vợ livestream vì lo ngại cô bị công kích trên mạng. Tuy nhiên, Kim Hỷ kiên quyết làm việc. Cô nói với chồng: “Dù mình làm gì hay không làm gì, cũng có người bàn tán. Mình cứ sống theo cách mình chọn”. Hành động này của cô giúp giảm bớt áp lực tài chính trong gia đình.

Dù luôn thể hiện sự gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin cặp đôi không còn sống chung từ đầu năm. Khi được hỏi, Kim Hỷ phủ nhận tin ly hôn, nói rằng chồng về quê tìm nguồn trà và tập trung công việc, còn cô ở lại chăm sóc con gái. Cô vẫn khẳng định vợ chồng thường xuyên liên lạc, không có mâu thuẫn và luôn tin tưởng nhau.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10, cả hai xác nhận đã chia tay. Lý Á Bằng và Kim Hỷ chọn cách kết thúc trong yên ả, không trách cứ, không đấu tố. Họ chỉ thông báo ngắn gọn rằng “hiện cả hai đều ổn”.

